2025亞洲回訪城市排行 台北榮登第六 嘉義首度進全台前五

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布「2025 亞洲回訪城市」排行，揭露今年上半年旅客「最想回訪」的前十大城市，其中台北勇奪第六，與曼谷、東京、首爾、峇里島與大阪並列亞洲最受青睞的回訪陣容，展現難以取代的吸引力；其後依序為吉隆坡、峴港、新山與香港，完整十大榜單同步曝光。

根據 Agoda 今年一月到六月訂房數據觀察，本次排行以「回訪比例」為主軸，盤點最具吸引力的目的地。結果顯示一趟往往不夠，旅客或為補完上次遺珠、或為重溫心頭好、或只為再感受那份熟悉氛圍，短短半年內便多次重返同一座城市，充分印證這些目的地的強大吸引力。

▲曼谷勇奪「2025 亞洲回訪城市」排行冠軍。 圖：Agoda／提供

在台灣方面，台北之所以長年圈粉無數，關鍵在於多層次的城市魅力：從熱鬧繽紛的夜市、持續推陳出新的美食版圖，到便捷完善的大眾運輸與現代與傳統並陳的城市風貌－無論初訪或回訪，都能找到再次出發的理由。 除了台北之外，Agoda 數據亦顯示，高雄、台中、桃園與嘉義是今年台灣「重遊比例」表現亮眼的城市。

特別值得一提的是，高雄從去年的第3名升至今年第2名，憑藉港都風情、持續擴張的娛樂場景與活化水岸的城市魅力，吸引更多回流旅客；而嘉義今年首度躋身全台前五，推估與自然體驗與文化景點，例如如阿里山等熱度升溫有關，成為國內回訪旅遊的新黑馬。

◉ 台灣回訪城市 Top5

・台北

・高雄

・台中

・桃園

・嘉義

Agoda 副總裁 Jun Dong 表示：「現代旅客更追求深度且有連結的旅行體驗，這往往意味著會重返留下深刻印象的地方。台灣尤其具代表性：有人在台北重逢熟悉的街區與味道，也有人為了一場演唱會再到高雄，或把目光投向像嘉義這樣的隱藏版寶地。我們的數據顯示，旅客不再只是把目的地從清單上『打勾』，而是一次次回到所愛之地，持續累積屬於自己的旅程故事。」

備註：以上排行根據 Agoda 數位旅遊平台2025年1月至6月之訂房資料，依各目的地於觀察期間的「重複造訪」情形彙整而成。實際結果可能因市場供需與旅遊旺淡季變化而有所不同。

