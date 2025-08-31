快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

2025亞洲回訪城市排行 台北榮登第六 嘉義首度進全台前五

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
最新2025亞洲回訪城市排行，台北榮登第六。　圖：Agoda／提供
最新2025亞洲回訪城市排行，台北榮登第六。　圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布「2025 亞洲回訪城市」排行，揭露今年上半年旅客「最想回訪」的前十大城市，其中台北勇奪第六，與曼谷、東京、首爾、峇里島與大阪並列亞洲最受青睞的回訪陣容，展現難以取代的吸引力；其後依序為吉隆坡、峴港、新山與香港，完整十大榜單同步曝光。

根據 Agoda 今年一月到六月訂房數據觀察，本次排行以「回訪比例」為主軸，盤點最具吸引力的目的地。結果顯示一趟往往不夠，旅客或為補完上次遺珠、或為重溫心頭好、或只為再感受那份熟悉氛圍，短短半年內便多次重返同一座城市，充分印證這些目的地的強大吸引力。

▲曼谷勇奪「2025 亞洲回訪城市」排行冠軍。　圖：Agoda／提供
▲曼谷勇奪「2025 亞洲回訪城市」排行冠軍。　圖：Agoda／提供

在台灣方面，台北之所以長年圈粉無數，關鍵在於多層次的城市魅力：從熱鬧繽紛的夜市、持續推陳出新的美食版圖，到便捷完善的大眾運輸與現代與傳統並陳的城市風貌－無論初訪或回訪，都能找到再次出發的理由。 除了台北之外，Agoda 數據亦顯示，高雄、台中、桃園與嘉義是今年台灣「重遊比例」表現亮眼的城市。

特別值得一提的是，高雄從去年的第3名升至今年第2名，憑藉港都風情、持續擴張的娛樂場景與活化水岸的城市魅力，吸引更多回流旅客；而嘉義今年首度躋身全台前五，推估與自然體驗與文化景點，例如如阿里山等熱度升溫有關，成為國內回訪旅遊的新黑馬。

◉ 台灣回訪城市 Top5

・台北

・高雄

・台中

・桃園

・嘉義

Agoda 副總裁 Jun Dong 表示：「現代旅客更追求深度且有連結的旅行體驗，這往往意味著會重返留下深刻印象的地方。台灣尤其具代表性：有人在台北重逢熟悉的街區與味道，也有人為了一場演唱會再到高雄，或把目光投向像嘉義這樣的隱藏版寶地。我們的數據顯示，旅客不再只是把目的地從清單上『打勾』，而是一次次回到所愛之地，持續累積屬於自己的旅程故事。」

備註：以上排行根據 Agoda 數位旅遊平台2025年1月至6月之訂房資料，依各目的地於觀察期間的「重複造訪」情形彙整而成。實際結果可能因市場供需與旅遊旺淡季變化而有所不同。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

十大 美食 演唱會

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

嘉義人有福氣！健康台灣深耕計畫11醫院、醫師公會獲補助7億元

高雄阿公阿嬤大白天在公園兒童遊戲區脫褲「野戰」 家長嚇傻急報警

邱泰源卸任衛福部長 嘉義鄉親送暖、全國醫界聲明致敬肯定貢獻

高雄臨海汙水廠 測試中心養蚊子

相關新聞

2025亞洲回訪城市排行 台北榮登第六 嘉義首度進全台前五

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布「2025 亞洲回訪城市」排行，揭露今年上半年旅客「最想回訪」的前十大城市，其中台北勇奪第六，與曼谷、東京、首爾、峇里島與大阪並列亞洲最受青睞的回

萌度爆表！ 新月橋、新月廣場「兔兔Q」中秋限定打卡點 「3大氣偶」展至10月底

萌度爆表！ 新月橋、新月廣場「兔兔Q」中秋限定打卡亮相 「3大氣偶」療癒陪伴至10月底

飄逸的黃金花海！「花蓮六十石山金針花」盛開，網推這2處私藏最佳賞花點

花蓮富里六十石山金針花季於八月盛大展開，一直到九月中旬都是最佳觀賞期。每年此時，滿山遍野的金針花海吸引大批遊客上山賞花，已成為花蓮夏季最具代表性的旅遊亮點。今年除了知名的忘憂亭之外，「烏魚山莊」與「鹿蔥亭」預計也會成為遊客心中的必訪景點。

台北最新奢華指標！全台首間「四季酒店」260間客房預計 2026 年完工開幕

國際頂級奢華品牌四季酒店集團早在2023年就宣布進駐台灣首家分館——台北「四季酒店」，目前施工進度持續推進，據消息已達塔樓封頂階段，預計於 2026年完工啟用。該項目位於台北信義區，座落於台北 101 正對面，地標性地理位置讓人高度期待這棟 31 層地上樓、高度約 180 公尺的豪華酒店，將迅速成為新地標。

加速通關流程！ 台灣入境登記表TWAC 10／1全面線上填表

目前來台旅客來台填寫入國登記表，採紙本或網路2擇1方式辦理，為優化通關效率及降低紙本浪費，內政部移民署2025年10/1起全面實施外來旅客網路填寫入國登記表，提醒Inbound業者操作時特別注意。電子化已成為國際趨勢，移民署投入經費建置TWAC...

阿里山林鐵「森里號」曝光、五大亮點一次看！ 預計2026年正式營運

全新亮相的阿里山林業鐵路高階列車「森里號」今日運抵林鐵嘉義車庫，這台由堺建築方俊凱建築師事務所操刀設計，以「林鐵黑、阿里 山紅、聖光金」塗裝現身的阿里山林鐵高階款列車，以鄒族語「樹林」EVI命名，象徵人與自然共生，預計2026年投入嘉義至阿里山本線營運。一起來瞧瞧「森里號」的五大亮點吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。