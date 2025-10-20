點亮設計展新焦點 八卦山「天空遊戲場」試營運

【旅奇傳媒/編輯部報導】為響應「2025台灣設計展」，彰化縣政府與台灣設計研究院（TDRI）攜手合作，將前身民族新村的區域打造成八卦山「天空遊戲場」，已開放試營運，設計展後將擇期正式開幕。

▲「天空遊戲場」設計概念是以「雲朵」以及「灰面鵟鷹」為靈感，有很多景點可以拍照打卡。 圖：彰化縣政府／提供

彰化縣長王惠美表示，「天空遊戲場」設計概念是以「雲朵」以及「灰面鵟鷹」為靈感，有很多景點可以拍照打卡，親子共遊，感謝台灣設計研究院親自操刀，融合地方景觀打造共融式遊戲空間。「天空遊戲場」總經費達新臺幣6,000萬元，縣府向內政部爭取「兒童遊戲場環境設施改善計畫」補助550萬元，縣府自籌5,000萬元，並由台灣設計研究院提撥450萬元經費辦理規劃作業，感謝議長謝典霖及議員對預算的大力支持。未來將在側邊空地興建「長照大樓」，希望長輩能利用公園好好運動，陪伴孫子享受遊憩時光。

▲「天空遊戲場」期許為民眾提供跨年齡、跨族群共融優質公園。 圖：彰化縣政府／提供

台灣設計研究院長張基義表示，天空遊戲場是城市美學的重要案例，感謝王縣長縣府團隊導入跨領域設計專業，為彰化創造新地標。本案邀請到最好的設計師共同執行，希望為民眾提供跨年齡、跨族群共融優質公園。利用舉辦設計展的機會，邀請全台灣民眾蒞臨感受天空遊戲場的創意與美學。

▲「天空遊戲場」遊具除強調共融，同時多為客製化設施，打造專業又遊戲感十足的公園。 圖：台灣設計研究院／提供

JHStudio 建築師何震寰表示，感謝設研院整合城市美學以及王縣長縣府團隊通力支持，讓設計能量可以發揮到淋漓盡致，遊具除強調共融，同時多為客製化設施，由國內造船產業及國外專業遊具製造廠商等多家廠商共同促成，打造專業又遊戲感十足的公園。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，「天空遊戲場」以雲朵造型作為設計主軸，運用柔和的曲線勾勒出多功能設施，搭配整體Tiffany 藍的環境色調，營造出輕盈空間感。場內規劃多樣化體驗，包括攀爬架、溜滑梯、沙坑、鞦韆、旋轉盤、彈跳床、漂浮繩網以及戲水區等。其中宛如藝術品般的溜滑梯，更為遊客提供最佳的拍照打卡地景。

▲「天空遊戲場」夜間則透過景觀燈光設計，呈現出與白天截然不同的迷人風貌。 圖：台灣設計研究院／提供

▲「天空遊戲場」運用柔和的曲線勾勒出多功能設施，搭配整體Tiffany藍的環境色調，營造出輕盈空間感。 圖：台灣設計研究院／提供

場域設計不僅考量遊憩功能，更導入多項貼心服務與永續設計。園區內設置了休憩座椅、躺椅、景觀涼亭、造型廁所以及無障礙設施。遊戲場種植多達75種原生種喬木、灌木，並搭配解說設施，使其兼具環境教育功能，猶如一座植物園。夜間則透過景觀燈光設計，呈現出與白天截然不同的迷人風貌。

另外，為全面完善八卦山整體遊憩服務圈，縣府另編列約1億元預算，賡續辦理「八卦山天空步道二期廊道延伸工程」。此工程將從既有的天空步道新設廊道，直接銜接至「天空遊戲場」，並同步建置具老鷹意象的「天空眺望台」，提供遊客遠眺彰化美景的絕佳視野。同時，亦將優化龍山里階梯步道，串連八卦山遊憩軸線與中興莊眷村文化園區，形成休閒觀光廊帶。

