國泰航空2025線上旅展開跑！全球75大精選航點限時8折起 官網訂票最高再折2000

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「ITF台北國際旅展」即將登場，國泰航空官網推出線上旅展優惠，即日起至11/14，精選全球75個熱門航點限時8折起，三大旅展優惠線上搶先開跑，邀請旅客隨心啟程，探索世界。

今年國泰航空持續拓展航網版圖，新增羅馬、布魯塞爾、慕尼黑、烏魯木齊及長沙等航點，提供更多元的航班選擇，旅客可把握此波優惠，輕鬆前往亞洲、歐美、紐澳、中東及非洲等 75 個精選航點。旅展優惠適用出發日期為2025/10/13-2026/09/30（2026/02/11-02/18不適用），鼓勵旅人提早為冬季及明年規畫，展開全新旅程。

旅人預訂國泰航空飛往亞洲、歐洲、美洲、紐澳、中東及非洲等75個精選航點，即可享限時8折起優惠。 圖：國泰航空／提供

優惠一｜全球精選航點8折起

旅人預訂飛往亞洲、歐洲、美洲、紐澳、中東及非洲等75個精選航點，即可享限時8折起優惠*。短期旅程可前往香港、東京感受冬季浪漫氛圍，在曼谷品味道地街頭美食；若計劃歐美長程之旅，則可飛往慕尼黑體驗濃厚的歐洲聖誕氣息與歷史底蘊；而將於2026年3月開航的西雅圖航線，邀旅人探索美國西北部的文藝氣息與自然風光；或是前往烏魯木齊與長沙，更能深入體驗中國西北及中部地區豐富的歷史人文與自然風貌。

▲國泰航空的國泰會員登入官網訂票，指定航點最高可享TWD2,000折扣。 圖：國泰航空／提供

優惠二｜會員專屬折扣優惠

國泰航空的國泰會員登入官網訂票，前往香港、歐洲、北美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXITF25」，每筆訂位滿 TWD20,000或以上（不含稅金及附加費），即可享 TWD2,000折扣。每日限首30筆訂位，限量優惠，先搶先贏。

▲凡於國泰航空官網輸入優惠編號「CXPEYMIX」，再享加價升等商務艙及貴賓室禮遇。 圖：國泰航空／提供

優惠三｜體驗升等商務艙禮遇

凡於旅展優惠期間，於國泰航空官網預訂特選經濟艙飛往歐美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXPEYMIX」，即可享加價 TWD8,000起升等商務艙，尊享台北或高雄往返香港航班商務艙座位及貴賓室禮遇，讓每一段旅程從啟程之時，即能享有非凡體驗。

國泰航空亮相「2025 ITF台北國際旅展」 多重好禮等你拿

「ITF台北國際旅展」將於11/07-11/10在南港展覽館一館盛大登場，國泰航空位於攤位編號 J1016。現場將販售機票、住宿及多款國泰航空精選商品，凡累積消費達指定金額，即可參加抽抽樂活動，還有機會獲得最高萬元機票折抵金。攤位更設有趣味 AI 拍照互動體驗，為旅客留下專屬旅展回憶。

無論是計畫冬季滑雪假期、春季賞花之旅，或海外探親與商務出行，皆可透過此次線上旅展，以最優惠票價探索世界各地的精彩。更多2025國泰航空線上旅展優惠資訊，請瀏覽：https://flights.cathaypacific.com/zh_TW/offers/online-travel-fair-2025-itf.html。

*須受細則及條款限制

