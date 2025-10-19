冬日光影魔法！和歌山「FeStA LuCe」18公尺巨型聖誕樹 打造夢幻歐風聖誕樂園

快訊

2024年 FeStA LuCe 活動照。　圖：FeStA LuCe／提供
2024年 FeStA LuCe 活動照。　圖：FeStA LuCe／提供

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】和歌山冬季最具代表性的燈光慶典「FeStA LuCe」將於今年11/01在和歌山遊艇城再度登場。今年邁入第9年，以「Winter Light Magic～令人心醉的冬日光影 WOW 之夜～」為主題，打造結合光影、音樂與娛樂的夢幻夜間樂園。

一走入園區，眼前即是高達18公尺的「巨型聖誕樹」，華麗的燈飾與多彩光影特效交織出充滿幻想的冬日夜景。園內四處還有投影光雕與夜間的「光之遊樂園」，帶來宛如歐洲聖誕市集般的浪漫氛圍。

▲光彩奪目的巨型聖誕樹。　圖：FeStA LuCe／提供
▲光彩奪目的巨型聖誕樹。　圖：FeStA LuCe／提供

活動期間最大亮點莫過於和歌山規模最大的500機無人機燈光秀「WAKAYAMA LIGHTS」，期間一共將舉辦10個場次（詳情參照下方 DATA），結合音樂節奏與動畫造型，呈現壯觀的空中藝術表演。此外「天燈慶典」將於11/08、11/29、12/13三日間登場，其中11/29更將與無人機秀同場演出，締造夜間限定的夢幻景象。

▲聖誕市集內踩踏就會變色的格子區。　圖：FeStA LuCe／提供
▲聖誕市集內踩踏就會變色的格子區。　圖：FeStA LuCe／提供

園區內的「聖誕市集區」本次也擴大舉辦，販售歐風熱紅酒、甜點與手作雜貨；小孩還可以參加限定的扭蛋活動，抽取會發光的可愛小物，讓全家都能沉浸在聖誕佳節歡樂中。

DATA／FeStA LuCe

・舉辦期間：2025/11/01～2026/02/23

　※2026/01/05～02/23 期間僅週末與日本國定假日開放

・營業時間：平日17:00～21:00（最終入場 20:30）

　　　　　　週六及12/24、12/25　17:00～22:00（最終入場 21:30）

・地點：和歌山遊艇城　歐羅巴港（和歌山市毛見1527）

・票價：大人1,800日圓、小孩1,000日圓

◈ 特別活動日期

・【無人機燈光秀 WAKAYAMA LIGHTS】

　11/01（六）、11/02（日）、11/29（六）、11/30（日）、12/20（六）、12/21（日）、01/10（六）、01/11（日）、02/14（六）、02/15（日）

・【天燈節】

　11/08（六）、11/29（六）、12/13（六）　※11/29與無人機燈光秀同步舉辦

・【聖誕市集】

　11/01（六）～12/25（四）

