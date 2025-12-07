巴黎「迪士尼探險世界」明年3月重磅升級　打造全新主題園區「冰雪奇緣世界」

快訊

「冰雪奇緣世界」將帶領旅客全面沉浸於這部經典電影的核心故事。　圖：KKday／提供
「冰雪奇緣世界」將帶領旅客全面沉浸於這部經典電影的核心故事。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年法國旅遊新亮點！歐洲唯一的「巴黎迪士尼樂園」正在進行大規模改造，旗下第二座樂園「華特迪士尼影城」將於2026/03/29更名為「迪士尼探險世界」， 擴建規模將近一倍，並提供遊客突破故事敘事邊界的沉浸式體驗。首波亮相位於迪士尼探險世界、全新打造的主題園區「冰雪奇緣世界」，旅遊電商平台 KKday 也預熱開賣「巴黎迪士尼雙樂園優惠套票」，每人新台幣3,975元起，還能免費獲贈河谷購物村20歐元禮物卡！

▲「冰雪奇緣世界」將於2026/03/29登場。　圖：KKday／提供
▲「冰雪奇緣世界」將於2026/03/29登場。　圖：KKday／提供

本次「巴黎迪士尼樂園」擴建最大亮點為「冰雪奇緣世界」，將帶領旅客全面沉浸於這部經典電影的核心故事，全新打造的阿倫黛爾王國將真實呈現在遊客面前，包含適合全家同遊的全新遊樂設施、全新日間表演、與安娜和艾莎的皇室見面會，以及與雪寶互動的驚喜時刻，這位深受喜愛的雪人將透過迪士尼幻想工程團隊的「次世代機械人技術」活靈活現登場。此外，北歐風格的餐廳與主題商店也將同步啟用，帶來前所未有的沉浸感與奇幻冒險。

▲巴黎迪士尼樂園旗下第二座樂園「華特迪士尼影城」將於2026/03/29更名為「迪士尼探險世界」。　圖：KKday／提供
▲巴黎迪士尼樂園旗下第二座樂園「華特迪士尼影城」將於2026/03/29更名為「迪士尼探險世界」。　圖：KKday／提供

隨著迪士尼經典故事與奇幻傳說不斷在樂園中栩栩如生，「巴黎迪士尼樂園」的第二座主題樂園「華特迪士尼影城」也將以全新面貌，帶領賓客踏入他們最愛的迪士尼動畫、皮克斯動畫與漫威電影世界，展開難忘旅程。

自2026/03/29起，這座樂園將正式更名為「迪士尼探險世界」，同步開放三大沉浸式主題園區：全新的「冰雪奇緣世界」、色彩繽紛的「皮克斯世界」，以及史詩級的「漫威復仇者總部」。未來，還將新增第四個園區，靈感源自迪士尼經典動畫「獅子王」。

為了歡慶「巴黎迪士尼樂園」將迎來重磅升級，旅遊電商平台 KKday 也預熱開賣「巴黎迪士尼雙樂園優惠套票」，讓旅客一次暢遊「巴黎迪士尼樂園」、「迪士尼探險世界」，每人新台幣3,975元起，2026/11/17前可在官方網站預約入場，還能免費獲贈河谷購物村20歐元禮物卡。

▲「迪士尼探險世界」將於2026/03/29登場。　圖：KKday／提供
▲「迪士尼探險世界」將於2026/03/29登場。　圖：KKday／提供

隨著2025年即將進入尾聲，KKday 也同步上線「年終感謝祭」，即日起至12/30推出全站95折、App 下單限定9折、新客限定89折、週週商品5折起、加碼週五點數3倍送等優惠，消費者還可線上參加「年終旅遊咖挑戰賽」，只要在關卡中上傳指定照片即可破關領好康。此外，也與銀行夥伴推出一系列優惠禮遇，下單刷國泰世華 CUBE 信用卡、切換「趣旅行權益」結帳享最高3.3%回饋；刷台新銀行Richart卡切換「玩旅刷」結帳享最高3.3%回饋，12月限時加碼登錄活動滿額可再享2%回饋，合併最高5.3%！

