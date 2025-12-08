陽明山國家公園「山迎曙光．旗映新年」 2026年登七星山慶元旦

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了迎接2026年元旦的到來，陽明山國家公園（簡稱陽管處）邀請大家以輕鬆步調走入山林，共同參與「山迎曙光 旗映新年」元旦升旗典禮暨登七星山活動，在大自然中迎接新年的到來。活動秉持國家公園精神，維持「低干擾、尊重自然」的宗旨，呼籲遊客以友善環境的方式體驗山林。

升旗典禮將於01/01 08:00在陽明山國家公園遊客中心前舉行，由留聲樂團（Resonance）帶來開場演出；登山活動則由民眾自行選擇出發地點，可自小油坑、冷水坑或苗圃等3處登山口循步道登頂七星山。

▲「山迎曙光 旗映新年」元旦升旗典禮暨登七星山活動。 圖：陽明山國家公園管理處／提供

為方便參加活動，內政部國家公園署陽明山國家公園管理處（簡稱陽管處）於陽明山國家公園遊客中心、冷水坑遊客服務站、小油坑遊客服務站等3處設置領取及兌換點。當日08:00起，可於小油坑及冷水坑遊客服務站領取紀念品兌換劵，或於陽明山國家公園遊客中心領取號碼牌，每處300份，領完為止（遊客中心於08:30起，憑號碼牌換取紀念品兌換劵）。

自行至七星山主峰與七星山東峰間之步道沿線（山頂或鞍部皆可）任一點拍攝登頂照（紀念品兌換劵需入鏡），並於14:00前，憑紀念品兌換券及登頂照，至小油坑、冷水坑遊客服務站或陽明山國家公園遊客中心任一處兌換紀念品（遊客中心可兌換至16:00止）。

本年度紀念品以「馬年」為概念，由陽管處設計專屬圖案，取材自陽明山區名稱中含有「馬」字的原生物種，動物選取灶馬，植物選取臺灣馬醉木為代表，象徵敏銳、生命力與自然循環，期盼在新的一年帶給大家滿滿力量。

陽管處提醒，元旦期間山區氣候寒冷多變，往年七星山頂氣溫常低於攝氏10度，且容易受東北季風影響。建議備妥禦寒衣物與雨具，穿著防滑功能之登山鞋，並預留足夠的行程時間。部分路段坡度較陡，請依自身體力狀況量力而行，必要時可攜帶個人常用藥品。若天候不佳或身體不適，切勿勉強登山。

交通方面，為節能減碳，建議利用大眾運輸工具上下山。可搭乘260、紅5、230公車至陽明山總站後轉乘108遊園公車，或搭乘111、109、681、小8、小9、公車至遊客中心；另可搭乘小15抵達冷水坑遊客服務站，或於臺北車站搭乘1717公車前往遊客中心及小油坑遊客服務站。可至「臺北市即時交通資訊網」查詢最新班次資訊。

陽管處表示，歡迎以輕鬆心情迎接新的一年，也呼籲大家務必注意保暖、安全與環境保護，共同以友善山林的方式完成一年一度的「元旦登七星」活動。

