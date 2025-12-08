快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

陽明山國家公園「山迎曙光．旗映新年」 2026年登七星山慶元旦

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
元旦登七星山。　圖：陽明山國家公園管理處／提供
元旦登七星山。　圖：陽明山國家公園管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了迎接2026年元旦的到來，陽明山國家公園（簡稱陽管處）邀請大家以輕鬆步調走入山林，共同參與「山迎曙光 旗映新年」元旦升旗典禮暨登七星山活動，在大自然中迎接新年的到來。活動秉持國家公園精神，維持「低干擾、尊重自然」的宗旨，呼籲遊客以友善環境的方式體驗山林。

升旗典禮將於01/01 08:00在陽明山國家公園遊客中心前舉行，由留聲樂團（Resonance）帶來開場演出；登山活動則由民眾自行選擇出發地點，可自小油坑、冷水坑或苗圃等3處登山口循步道登頂七星山。

▲「山迎曙光 旗映新年」元旦升旗典禮暨登七星山活動。　圖：陽明山國家公園管理處／提供
▲「山迎曙光 旗映新年」元旦升旗典禮暨登七星山活動。　圖：陽明山國家公園管理處／提供

為方便參加活動，內政部國家公園署陽明山國家公園管理處（簡稱陽管處）於陽明山國家公園遊客中心、冷水坑遊客服務站、小油坑遊客服務站等3處設置領取及兌換點。當日08:00起，可於小油坑及冷水坑遊客服務站領取紀念品兌換劵，或於陽明山國家公園遊客中心領取號碼牌，每處300份，領完為止（遊客中心於08:30起，憑號碼牌換取紀念品兌換劵）。

自行至七星山主峰與七星山東峰間之步道沿線（山頂或鞍部皆可）任一點拍攝登頂照（紀念品兌換劵需入鏡），並於14:00前，憑紀念品兌換券及登頂照，至小油坑、冷水坑遊客服務站或陽明山國家公園遊客中心任一處兌換紀念品（遊客中心可兌換至16:00止）。

本年度紀念品以「馬年」為概念，由陽管處設計專屬圖案，取材自陽明山區名稱中含有「馬」字的原生物種，動物選取灶馬，植物選取臺灣馬醉木為代表，象徵敏銳、生命力與自然循環，期盼在新的一年帶給大家滿滿力量。

陽管處提醒，元旦期間山區氣候寒冷多變，往年七星山頂氣溫常低於攝氏10度，且容易受東北季風影響。建議備妥禦寒衣物與雨具，穿著防滑功能之登山鞋，並預留足夠的行程時間。部分路段坡度較陡，請依自身體力狀況量力而行，必要時可攜帶個人常用藥品。若天候不佳或身體不適，切勿勉強登山。

交通方面，為節能減碳，建議利用大眾運輸工具上下山。可搭乘260、紅5、230公車至陽明山總站後轉乘108遊園公車，或搭乘111、109、681、小8、小9、公車至遊客中心；另可搭乘小15抵達冷水坑遊客服務站，或於臺北車站搭乘1717公車前往遊客中心及小油坑遊客服務站。可至「臺北市即時交通資訊網」查詢最新班次資訊。

陽管處表示，歡迎以輕鬆心情迎接新的一年，也呼籲大家務必注意保暖、安全與環境保護，共同以友善山林的方式完成一年一度的「元旦登七星」活動。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國家公園 陽明山 元旦

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

昔日「三六九山莊」完整重現　紀錄片「高山遊民」登雪霸國家公園放映

付錢不等於安全！資深山岳安全教官揭台灣商業登山亂象

退休校長登玉山後四峰失聯身亡 雪羊批6年前悲劇重演：政府長期未正視

「大屯山芒草季」還在！最新花況與登山攻略一次看，輕鬆解鎖第二大縱走與小百岳

相關新聞

陽明山國家公園「山迎曙光．旗映新年」 2026年登七星山慶元旦

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了迎接2026年元旦的到來，陽明山國家公園（簡稱陽管處）邀請大家以輕鬆步調走入山林，共同參與「山迎曙光 旗映新年」元旦升旗典禮暨登七星山活動，在大自然中迎接新年的到來。活動秉

「大屯山芒草季」還在！最新花況與登山攻略一次看，輕鬆解鎖第二大縱走與小百岳

大屯山秋冬限定的「芒草季」正值賞景高峰，山坡上大片銀白芒花隨風搖曳，在陽光照耀下呈現若隱若現的霧銀色光澤，吸引不少旅人趁初冬上山捕捉季節美景。受海拔較高與地形影響，大屯山芒草花期較台北市區更為持久，目前花況依然穩定，從步道沿線到稜線高處都能感受到芒花鋪展的壯觀視覺。尤其大屯主峰觀景平台視野遼闊，天氣晴朗時不僅能俯瞰整片芒草海，甚至能眺望淡水河谷與大台北盆地，是此季節最受矚目的攝影熱點。

溪州公園「森林木棧道區」改善全新啟用 快來健行集章換好禮

【旅奇傳媒/編輯部整理】彰化縣政府為提升溪州公園整體遊憩品質與安全性，推動「溪州公園森林木棧道區改善計畫」，歷經半年多順利完工，縣長王惠美前往溪州公園森林木棧道區廣場主持啟用典禮。王縣長表示，感謝議長

台中「雪山坑登山步道」完工啟用 串聯電影《賽德克‧巴萊》取景地

【旅奇傳媒/編輯部整理】為推動和平地區觀光發展，台中市政府爭取交通部觀光署補助並自籌配合款，投入總經費3,490萬元辦理「和平區雪山坑步道環狀線建置工程」，歷經約8個月施工，於今年10月底順利完工。步

封山吵翻天！太魯閣明起開放部分高山地區 登山客可入園申請

太魯閣國家公園17日發現堰塞湖，當晚全區封閉，引起熱議。太魯閣國家公園管理處今天宣布，堰塞湖暫無擴大跡象。考量立霧溪上游...

一起爬山踏青去！台灣北部健行地點推薦，揪全家大小去都適合

【FunTime小編群】夏天快要到了，去都市內的戶外景點實在是太熱，但又想出去走走的話還能去哪呢？FunTime小編推薦可以到山上乘涼！不但可以欣賞沿途的美景，又可以和家人一起享受在大自然中爬山的樂趣，但家中兩老膝蓋不好不能久走、孩子又走幾步就喊累，有什麼地方適合帶著一家老小輕鬆健行呢？本文特蒐北台灣易爬的健行步道，快帶著一家老小一起爬山去吧！另外家庭出遊也很推薦一日遊，新北、台北一日遊行程都收錄在台北旅遊全攻略啦～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。