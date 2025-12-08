快訊

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

被F4甩開 朱孝天沉默4天不忍了！嗆爆相信音樂

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高

釜山新玩法全面進化！從高空滑索、電競聖地到潮流手作 打造年輕旅客最想去的城市體驗

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
太宗台公園最新的 Ocean Flying 主題公園，讓旅客能以更刺激的角度欣賞海岸線。　記者-張偉浩／攝
太宗台公園最新的 Ocean Flying 主題公園，讓旅客能以更刺激的角度欣賞海岸線。　記者-張偉浩／攝

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】釜山不再只是海雲台與甘川洞的代名詞。近年來，這座南韓第二大城透過創意觀光與城市再生，讓旅客能以更年輕、更多元的方式重新認識釜山。從高空冒險、電競文化到傳統工藝與新型態飯店，完整揭開「釜山新玩法」的全貌，也讓人感受到這座城市正在以驚人的速度轉型升級，成為東北亞最具活力的旅遊舞台之一。

▲視野極佳的 Citadines Connect Hari Busan，是近年釜山最受矚目的新飯店之一。　記者-張偉浩／攝
▲視野極佳的 Citadines Connect Hari Busan，是近年釜山最受矚目的新飯店之一。　記者-張偉浩／攝

新潮住宿體驗：能看海景、能混公寓生活的Citadines飯店

位於影島、視野極佳的 Citadines Connect Hari Busan，是近年釜山最受矚目的新飯店之一。客房自13樓延伸至19樓，無論白天或夜晚，都能俯瞰釜山整片港灣。房型選擇多樣，從20間大床房、70間雙床房，到15間家庭3人房與16間公寓式房型，滿足從情侶、親子到長住旅客的不同需求。

飯店設施集中在2樓，包括早餐廳、宴會廳與健身房；露天酒吧空間更是亮點，只要付費即可在高處享用雞尾酒，一邊喝酒、一邊欣賞海港夜景，氣氛滿分。頂樓游泳池也在持續升級中，加上公寓式房型附設微波爐對長住旅客極具吸引力，高樓層海景更是 Citadines 相當值得一住的理由。

▲位於 Samjung Tower 15樓的 Busan Esports Arena（BRENA），展現釜山打造「電競城市」的決心。　記者-張偉浩／攝
▲位於 Samjung Tower 15樓的 Busan Esports Arena（BRENA），展現釜山打造「電競城市」的決心。　記者-張偉浩／攝

釜山電競文化超前部署！BRENA 成為年輕旅客新聖地

若要說釜山最令人驚喜的亮點，位於 Samjung Tower 15樓的 Busan Esports Arena（BRENA）絕對榜上有名。這是由釜山廣域100％投資營運的公共電競場館，不但高度專業，也充分展現釜山打造「電競城市」的決心。主競技場擁有292個電影院等級的座椅，舒適度讓人驚艷，觀賽體驗媲美國際大賽。

舞台專為5v5比賽打造，曾有國際知名選手登場，對電競迷來說，是一踏進就會熱血沸騰的聖地。 場館內附設販售選手週邊的商店、邊喝飲料邊看比賽的輕食Bar，以及可免費遊玩的遊戲空間。整體氛圍年輕、潮流，是近年吸引年輕旅客、學生團與電競粉絲的重要景點。導覽完全免費，僅需於預約，若要舉行活動也能租借主舞台、LED、大型屏幕，企業與學校都能使用，彈性十足。釜山把電競當城市亮點推動的決心，在這裡展露無遺。

▲釜山也積極發展文化與手作體驗，days_yul螺鈿手作工坊以現代風格重新詮釋韓國傳統螺鈿藝術。　記者-張偉浩／攝
▲釜山也積極發展文化與手作體驗，days_yul螺鈿手作工坊以現代風格重新詮釋韓國傳統螺鈿藝術。　記者-張偉浩／攝

文青感十足的韓系傳統工藝：螺鈿風鈴手作超療癒

除了科技型亮點，釜山也積極發展文化與手作體驗。位於市區的 days_yul 螺鈿手作工坊，以現代風格重新詮釋韓國傳統螺鈿藝術。課程主打製作螺鈿風鈴或吊飾，旅客可以自行挑選8個螺鈿片，再搭配珠子與亮片，手作過程簡單卻充滿成就感。

▲螺鈿成品質感精緻、帶有韓國味，兼具實用與藝術感，是旅客最喜歡帶回家的DIY伴手禮之一。　記者-張偉浩／攝
▲螺鈿成品質感精緻、帶有韓國味，兼具實用與藝術感，是旅客最喜歡帶回家的DIY伴手禮之一。　記者-張偉浩／攝

螺鈿本身光澤度高，在光線下會呈現獨特的彩色反射效果，成品質感精緻、帶有韓國味，又兼具實用與藝術感，是旅客最喜歡帶回家的 DIY 伴手禮之一。螺鈿在韓國非常受歡迎，尤其夏季更是體驗旺季，如今因居家美學風潮升溫，全年都適合前往體驗。

▲太宗台653公尺高空滑索化身最夯戶外活動體驗。　記者-張偉浩／攝
▲太宗台653公尺高空滑索化身最夯戶外活動體驗。　記者-張偉浩／攝

挑戰刺激！太宗台653公尺高空滑索化身最夯戶外活動

釜山的自然風景向來迷人，太宗台公園最新的 Ocean Flying 主題公園，讓旅客能以更刺激的角度欣賞海岸線。索道於2023年正式啟用，全長約653公尺，垂直落差近100公尺，滑行時速度可達時速50～70公里，是近年釜山討論度最高的戶外活動之一。 從高處一滑而下，迎面而來的是海風與壯闊海景，過程刺激卻十分安全，深受年輕旅客與家庭遊客喜愛。結束後還會有接駁車帶回起點，動線順暢無負擔。體驗完後還能在最美的海景網美咖啡廳來杯濃醇的飲品，享受日落時分的魔幻桔紅海景。

▲釜山觀光全面升級，為年輕族群提供多種體驗。　記者-張偉浩／攝
▲釜山觀光全面升級，為年輕族群提供多種體驗。　記者-張偉浩／攝

來釜山實際走訪，就能充分感受到釜山觀光的全面升級：有兼具質感與機能的新型城市飯店、有吸引年輕族群的電競體驗、有帶走文化溫度的螺鈿工藝，也有能挑戰自我的戶外冒險。多元而新穎的玩法，讓釜山不再只有海水浴場與市集，而是一座能多玩3天不重複的活力城市。對想尋找新鮮行程、想體驗不同面貌韓國的旅客而言，釜山正以嶄新姿態發出邀請～等你來探索更多。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

釜山 觀光 公園

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

沉寂3月江祖平釜山現蹤！控三立高層之子性侵後出國散心

2025釜山旅遊熱潮自由行再創國人高峰！KKday年末再推超狂折扣碼「最高折千元」

韓17歲高中生痙攣發作遭14家醫院拒收 心臟驟停身亡

相關新聞

釜山新玩法全面進化！從高空滑索、電競聖地到潮流手作 打造年輕旅客最想去的城市體驗

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】釜山不再只是海雲台與甘川洞的代名詞。近年來，這座南韓第二大城透過創意觀光與城市再生，讓旅客能以更年輕、更多元的方式重新認識釜山。從高空冒險、電競文化到傳統工藝與新型態飯店，完

2025釜山旅遊熱潮自由行再創國人高峰！KKday年末再推超狂折扣碼「最高折千元」

2025 年釜山魅力強勢爆發，根據旅遊電商平台 KKday 最新數據顯示，釜山以快速攀升的搜尋量與預訂量，奪下今年下半年「海外新興旅遊城市」冠軍寶座，而整合交通與景點的一卡通產品「釜山通行證」則成為平台最熱銷的海外商品。釜山以短航程、美食海景並陳、旅費親民的特性，加上新景點與城市活動持續更新，成功吸引小資旅客、年輕族群與哈韓自由行客的目光。

秋季限定「夢幻粉黛亂子草」！釜山慶州秋天必訪景點 隨便拍都是時尚大片

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸 慶州景點推薦/釜山秋天景點推薦 秋天想來釜山賞楓絕對少不了慶州一日遊的行程，其中位於慶州歷史遺址區裡的瞻星台更是必訪景點。因為這裡可是有一整片的夢幻粉黛亂子草可

韓國CU「會唱歌的骨傳導棒棒糖」爆紅熱銷！ 神奇糖果在嘴裡開演唱會 邊吃邊聽KPOP、連天王GD也瘋玩

韓國CU便利商店最新推出的「Idol Music Candy」，這款神奇棒棒糖靠「骨傳導技術」在嘴裡直接開演唱會，剛上市就被韓國年輕人買到缺貨，K-pop 粉絲稱它為「骨傳導棒棒」，更是瘋狂朝聖找貨，連天王GD也曾邊嚐試邊感到驚奇！

大開眼界！韓國貢茶推「辛拉麵珍珠奶茶」 鹹甜混搭「辣醬＋Q彈珍珠」超衝擊味蕾

大開眼界！韓國貢茶推「辛拉麵珍珠奶茶」 鹹甜混搭「辣醬＋Q彈珍珠」超衝擊味蕾

來釜山就是要住海邊！超夢幻海景飯店推薦一次看

【FunTime小編群】夏天來釜山自由行，最適合住在海灘旁邊，享受在海浪聲中入睡，睜開眼就是大海的愜意氛圍。釜山擁有海雲台、廣安里和松亭的超美海灘，以及能眺望港口海景的南浦洞，各式各樣的海景飯店讓人挑花眼！本篇FunTime整理了幾間釜山海景飯店，每間都是交通方便、鄰近景點的好選擇！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。