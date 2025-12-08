釜山新玩法全面進化！從高空滑索、電競聖地到潮流手作 打造年輕旅客最想去的城市體驗

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】釜山不再只是海雲台與甘川洞的代名詞。近年來，這座南韓第二大城透過創意觀光與城市再生，讓旅客能以更年輕、更多元的方式重新認識釜山。從高空冒險、電競文化到傳統工藝與新型態飯店，完整揭開「釜山新玩法」的全貌，也讓人感受到這座城市正在以驚人的速度轉型升級，成為東北亞最具活力的旅遊舞台之一。

▲視野極佳的 Citadines Connect Hari Busan，是近年釜山最受矚目的新飯店之一。 記者-張偉浩／攝

新潮住宿體驗：能看海景、能混公寓生活的Citadines飯店

位於影島、視野極佳的 Citadines Connect Hari Busan，是近年釜山最受矚目的新飯店之一。客房自13樓延伸至19樓，無論白天或夜晚，都能俯瞰釜山整片港灣。房型選擇多樣，從20間大床房、70間雙床房，到15間家庭3人房與16間公寓式房型，滿足從情侶、親子到長住旅客的不同需求。

飯店設施集中在2樓，包括早餐廳、宴會廳與健身房；露天酒吧空間更是亮點，只要付費即可在高處享用雞尾酒，一邊喝酒、一邊欣賞海港夜景，氣氛滿分。頂樓游泳池也在持續升級中，加上公寓式房型附設微波爐對長住旅客極具吸引力，高樓層海景更是 Citadines 相當值得一住的理由。

▲位於 Samjung Tower 15樓的 Busan Esports Arena（BRENA），展現釜山打造「電競城市」的決心。 記者-張偉浩／攝

釜山電競文化超前部署！BRENA 成為年輕旅客新聖地

若要說釜山最令人驚喜的亮點，位於 Samjung Tower 15樓的 Busan Esports Arena（BRENA）絕對榜上有名。這是由釜山廣域100％投資營運的公共電競場館，不但高度專業，也充分展現釜山打造「電競城市」的決心。主競技場擁有292個電影院等級的座椅，舒適度讓人驚艷，觀賽體驗媲美國際大賽。

舞台專為5v5比賽打造，曾有國際知名選手登場，對電競迷來說，是一踏進就會熱血沸騰的聖地。 場館內附設販售選手週邊的商店、邊喝飲料邊看比賽的輕食Bar，以及可免費遊玩的遊戲空間。整體氛圍年輕、潮流，是近年吸引年輕旅客、學生團與電競粉絲的重要景點。導覽完全免費，僅需於預約，若要舉行活動也能租借主舞台、LED、大型屏幕，企業與學校都能使用，彈性十足。釜山把電競當城市亮點推動的決心，在這裡展露無遺。

▲釜山也積極發展文化與手作體驗，days_yul螺鈿手作工坊以現代風格重新詮釋韓國傳統螺鈿藝術。 記者-張偉浩／攝

文青感十足的韓系傳統工藝：螺鈿風鈴手作超療癒

除了科技型亮點，釜山也積極發展文化與手作體驗。位於市區的 days_yul 螺鈿手作工坊，以現代風格重新詮釋韓國傳統螺鈿藝術。課程主打製作螺鈿風鈴或吊飾，旅客可以自行挑選8個螺鈿片，再搭配珠子與亮片，手作過程簡單卻充滿成就感。

▲螺鈿成品質感精緻、帶有韓國味，兼具實用與藝術感，是旅客最喜歡帶回家的DIY伴手禮之一。 記者-張偉浩／攝

螺鈿本身光澤度高，在光線下會呈現獨特的彩色反射效果，成品質感精緻、帶有韓國味，又兼具實用與藝術感，是旅客最喜歡帶回家的 DIY 伴手禮之一。螺鈿在韓國非常受歡迎，尤其夏季更是體驗旺季，如今因居家美學風潮升溫，全年都適合前往體驗。

▲太宗台653公尺高空滑索化身最夯戶外活動體驗。 記者-張偉浩／攝

挑戰刺激！太宗台653公尺高空滑索化身最夯戶外活動

釜山的自然風景向來迷人，太宗台公園最新的 Ocean Flying 主題公園，讓旅客能以更刺激的角度欣賞海岸線。索道於2023年正式啟用，全長約653公尺，垂直落差近100公尺，滑行時速度可達時速50～70公里，是近年釜山討論度最高的戶外活動之一。 從高處一滑而下，迎面而來的是海風與壯闊海景，過程刺激卻十分安全，深受年輕旅客與家庭遊客喜愛。結束後還會有接駁車帶回起點，動線順暢無負擔。體驗完後還能在最美的海景網美咖啡廳來杯濃醇的飲品，享受日落時分的魔幻桔紅海景。

▲釜山觀光全面升級，為年輕族群提供多種體驗。 記者-張偉浩／攝

來釜山實際走訪，就能充分感受到釜山觀光的全面升級：有兼具質感與機能的新型城市飯店、有吸引年輕族群的電競體驗、有帶走文化溫度的螺鈿工藝，也有能挑戰自我的戶外冒險。多元而新穎的玩法，讓釜山不再只有海水浴場與市集，而是一座能多玩3天不重複的活力城市。對想尋找新鮮行程、想體驗不同面貌韓國的旅客而言，釜山正以嶄新姿態發出邀請～等你來探索更多。

