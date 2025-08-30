飄逸的黃金花海！「花蓮六十石山金針花」盛開，網推這2處私藏最佳賞花點

花蓮富里六十石山金針花季於八月盛大展開，一直到九月中旬都是最佳觀賞期。每年此時，滿山遍野的金針花海吸引大批遊客上山賞花，已成為花蓮夏季最具代表性的旅遊亮點。今年除了知名的忘憂亭之外，「烏魚山莊」與「鹿蔥亭」預計也會成為遊客心中的必訪景點。

位於六十石山的「烏魚山莊」前方有一座小池塘，雖然面積不大，卻因為能拍出天空與花海交織的水面倒影，被攝影愛好者譽為「天空之鏡」。只要天氣晴朗，藍天白雲與大片金針花同框，畫面極具層次感，是社群打卡的熱門角落。遊客只要導航輸入「烏魚山莊」即可抵達，便利性高，適合家庭或攝影玩家與遊客停留拍照。

另一處景點「鹿蔥亭」則位於六十石山最北端，地勢相對偏僻，人潮較少，反而保有清幽氛圍。登上觀景平台後，可俯瞰整個花東縱谷與富里鄉，視野開闊，堪稱六十石山的隱藏版秘境。由於周邊有民宿，遊客可將車輛停放後徒步前往，交通相對便利。許多首次到訪的旅人都直呼「驚艷」，認為這裡比熱門景點更能體驗山中靜謐之美。

目前花蓮縣政府也提醒，六十石山花季期間道路車流較多，建議旅客可搭乘接駁車或提早上山，以避開尖峰時段。無論是烏魚山莊的夢幻倒影，還是鹿蔥亭的壯麗全景，都讓今年的金針花季增添更多選擇，成為遊客不可錯過的花東旅遊新體驗。

