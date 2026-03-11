高評價「屋台風無國界料理」！型男老闆「時令入菜」，每次去用餐都像開盲盒般驚喜

今天分享的是我上個月去花蓮旅遊時民宿業者推薦我的屋台風小店 – 「不時不食」（民宿業者說是自己的朋友在經營的）！雖然規模不大，但用餐環境非常有fu，而且感受得到業者是對料理非常有熱情的人，秉持著「時令入菜」的理念，每天都親力親為到市場去選購當日品質比較好的新鮮食材來備料，這裡沒有固定的菜單，每天都會根據當日購買的食材來做一些變化，然後菜色種類從台式小吃到各種異國風情的料理都有可能會出現，真的每次去用餐都會像開盲盒或扭蛋一樣充滿期待與驚喜～

基本資料（不時不食）

地址：花蓮縣花蓮市仁愛街22號

電話：0922-128-445

營業時間：17:00 ~ 23:30

官方IG帳號：https://www.instagram.com/no_time_no_eat/

備註：不定期公休，公休日可上業者的IG去瀏覽

不時不食的位置

「不時不食」位於花蓮市區，離知名的「東大門夜市」僅有5分鐘左右的路程，如果你們住在夜市附近但晚餐又不想吃夜市的東西的話，我覺得來這裡覓食是一個很不錯的選擇，這裡的餐點雖然內容不固定…但是在Google評論上有平均4.8顆星的好評，口味倍受饕客們的肯定（我那天去用餐，旁邊兩組客人都是在地的常客），而且價格也不會像一些斥資重金裝潢的餐廳那麼貴，大多數品項都百元左右就吃得到喔～

那天看老闆烹飪時的動作還有講話方式就感覺他是一位對料理很有想法且廚藝也很有底子的帥哥。（看起來年紀應該比我小！？）

這裡的菜單內容不固定，但也不算是無菜單料理，每天營業時都會在白板寫上當天供應的品項，然後因為小本經營、食材有限，所以我是建議大家要來吃的話越早來吃越好（17:00開始營業），因為有些品項賣完以後就沒了，我們那天大概晚上6點多就看黑板上的品項正在逐漸減少中⋯⋯（售罄的當下就會把品名從白板上擦掉）

還有一點就是這裡的座位真的不多，主要就是攤位前那幾張座位加裡面還有一桌大概可以坐2～3人的座位而已，如果你們人數超過5人以上我真的不建議來這裡用餐⋯⋯（但如果住離這裡很近的飯店或民宿的話可以打包帶回去吃）

當天我們點的餐點

雖然也有些客人是一餐只點一、兩道菜，但我想說我們難得來花蓮玩一趟就把這裡當成熱炒店來點，後來點了這樣一桌也是蠻澎湃的！

【青椒牛肉炒飯 100元】

首先看到的是充滿鑊氣的「青椒牛肉炒飯」，聽說是用泰國香米去炒出來的，送到眼前時還冒著熱騰騰的白煙，然後香氣聞得我口水都快滴下來了！

本來看這顏色感覺調味應該下手很重，但實際吃起來鹹淡得宜，然後香氣逼人，米飯的口感粒粒分明，不會有很重的油膩感，然後牛肉的部份嫩度不錯，不是又老又柴的那一種。

【沙茶牛肉炒泡麵 120元】

因為我蠻愛吃炒泡麵的，所以就點了這裡的「沙茶牛肉炒泡麵」，然後旁邊陌生的女常客看到以後立刻大讚說我很會點，因為她也覺得這一家的炒泡麵超好吃～

這一道的沙茶醬下鍋爆香以後整個味道非常濃郁，泡麵的口感略帶彈性、沒有過於軟爛，均勻吸附醬汁以後十分惹味，然後牛肉雖然沒有很大塊，但口感是好吃的～

【牛肉炒豆芽 100元】

因為我還蠻愛吃豆芽菜的，所以也點了一份「牛肉炒豆芽」。

雖然這一道感覺也偏家常路線，但調味調得很香，然後豆芽菜口感爽脆又充滿水份，吃起來既涮嘴又很爽口，算我們當天最愛的料理之一。

【鹹蛋炒絲瓜 100元】

這一道「鹹蛋炒絲瓜」感覺價格很划算，我覺得份量不少，然後絲瓜是在我們面前削皮、切塊的，看得出非常新鮮。

我不太會分絲瓜的品種…但這絲瓜本身炒起來又脆（不是很軟的那種）又清甜，搭配鹹蛋一起炒鹹香夠味，然後還有加一點點菜，感覺吃起來更開胃了～

【香煎混蛋 100元】

那天還點了一份「香煎混蛋」，如果沒搞錯的話應該是用新鮮雞蛋去炒皮蛋跟鹹蛋，另外還有加入一些蔥花跟洋蔥來增添口感和香氣。

這一道也是蠻好吃的，然後並沒有使用過多醬油等調味料來調味，所以吃得出很純粹的蛋香。（包括皮蛋的味道和鹹蛋不死鹹的鹹味跟鮮香）

【東北鍋包肉 150元】

「東北鍋包肉」是隔壁不認識的當地常客點的料理，因為我拍照途中她一直有跟我們閒聊，所以後來她主動把她點的這鍋包肉拿給我拍，還叫我跟我朋友一人夾一塊去吃吃看，人超Nice的說！

這道料理擺盤很美，上面是裹上麵糊去炸的鮮嫩豬里脊，口感有點類似粉厚一點的糖醋里肌，表面有種微脆感但裡頭的肉質又嫩又Juicy，搭配的醬汁甜甜的，但沒有像一般糖醋里肌那麼甜。（調味沒有下重手）

【刈菜雞湯 50元】

最後看到的是「刈菜雞湯」，一碗只要50元而已，很便宜～

所謂的「刈菜」又稱「常年菜」，以前我家過年的時候常常會出現在桌上，它雖然本身帶有些許苦味，但就跟苦瓜一樣很適合去煮雞湯，湯頭喝起來會有點甘甜中帶有一點點苦味的層次感。

裡面的雞肉都燉煮到蠻入味的，我們吃得很開心，而且冷冷的天氣其實喝個兩、三口就整個身子都暖了起來，非常舒服。

以上就是這次簡單的分享，非業配文，我覺得這次吃到的餐點都蠻好吃的，香氣足、份量夠、調味又不會下手太重，重點是價格比一般熱炒店還更便宜，提供給去花蓮玩的朋友們做個參考嘍～

不時不食

地址：花蓮縣花蓮市仁愛街22號

電話：0922-128-445

營業時間：17:00 ~ 23:30

備註：不定期公休，公休日可上業者的IG去瀏覽

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」