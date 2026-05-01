2026最強高雄母親節桌菜！帶媽媽開吃 顛覆想像的精緻澎湃「台味辦桌菜」

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挑戰最強2026高雄母親節桌菜！顛覆你想像的精緻澎湃台味辦桌菜～誰說吃傳統台菜只能在吵雜的環境？高雄好事餐廳讓大家在現代風環境可以優雅品嚐台菜！但不只環境，菜色口都是飯店級海鮮用料，並用傳承老台菜手藝做出的精緻又澎湃的台味手路菜！

2026年好事餐廳母親節桌菜也菜色豪華、滿滿海鮮！不管是XO醬鮑魚海大蝦、紅蟳總匯米粉湯，還是工序繁複的古早味南靖封全雞以及蒜味蛤蜊蒸石斑，道道精彩！每一道都兼具視覺震撼與味道底蘊，保證讓長輩吃得超滿足～真的趕快帶媽媽來品嚐！！

這一桌不說，會以為在哪個五星級飯店吃宴會菜吧！！能把台菜辦桌做到這麼精緻澎湃，真的只有高雄好事餐廳！這是好事餐廳2026母親節桌菜～

來過幾次好事餐廳，總覺得高雄能有一間不一樣的精緻台菜真的很讚！！誰說吃台菜不重裝潢，好事餐廳就是希望客人們來到這可以在充滿設計感的優雅空間，品嚐精緻擺盤的好吃台菜。

先說這個圓桌超熱門的，基本上連平日晚上都很容易被訂走，假日的訂位更是滿滿滿！

好事餐廳2026母親節桌菜菜單

好事餐廳推出三種價位母親節桌菜，都是10人份一桌，可看預算選擇。小家庭也有提供個人套餐，5/1-5/17預訂母親節桌菜（任一價位）即贈「路人咖啡12入禮盒」乙份！

好事餐廳2026母親節桌菜

這次我們提前品嘗16800+10％的桌菜，只能用瞠目結舌來形容！！這個澎湃度！！擺上去會覺得比很多大飯店喜宴還豪華！

先是開場拼盤「龍華錦繡賜品碟」，也就是台菜辦桌吃的「開味拼盤」，上桌陣仗就嚇到我們！！我爸媽還直接問說一次上四道菜？殊不知這根本就是同一道！！

冰鮮魚生盤

我就問！生魚片盤要多浮誇！！這盤擺出來的震撼度真的很扯～片片厚實的生魚片躺在冰鎮盤上，光看色澤就知道新鮮度破表。

甜蝦、黑鮪魚的甜香超棒，完全沒有任何腥味，搭配一點點山葵點綴超正點！

龍蝦沙拉

生魚片盤不夠，再來一盤龍蝦沙拉！使用水姑娘龍蝦，蝦肉質Q彈緊實，每一口都能吃到蝦肉原始清甜。放上滑順的特製沙拉醬，甜而不膩，搭配底下生菜，真的是最經典的台式宴客美味！

塔醬五彩大卷

這道大卷冷盤真的有驚艷到我！光是擺盤就覺得超優雅～

大卷新鮮度沒話說，咬下脆彈，配上五彩時蔬增添層次，最靈魂的就是特製九層塔美乃滋，非常畫龍點睛！

蔥鹽雞捲

別小看這道雞捲，這可是展現真功夫的菜色！外皮炸得金黃焦香，裡面雞肉卻依然保持驚人的肉汁！

最完美的點綴就是那抹蔥鹽，蔥香辛爽、鹽味適中，把雞肉的甜味完全勾勒出來。

日本岡山鮮蠔海鮮羹

老闆說這道海鮮羹的發想，是台灣傳統土魠魚羹，但他把炸土魠魚改成炸岡山生蠔，直接奢華度更上一層樓～～

日本岡山的肥美鮮蠔個頭超大，可直接泡到羹裡面，也可以單吃，一咬下去直接在口中爆漿，鮮美指數直接噴發。

但更愛這個台味海鮮羹！！每一口都能喝到滿滿的料，獨特的酸香順口又層次豐富。

蒜味鮮蛤活石斑魚

這是我在高雄台菜辦桌吃過，最最最大隻的蒸魚！！！

石斑肉質細緻滑嫩，充滿膠質，吃得出極致的新鮮感。最棒的是加入了鮮蛤一起蒸煮，蛤蜊的鮮鹹湯汁完全蒸進魚肉裡，讓整道菜的鮮味更有厚度。蒜香、蛤鮮、魚甜三者合一，愛吃魚的我爸稱讚到不行！

XO醬燒原鮑海大蝦

這已經不只是母親節大餐，根本可以結婚宴席菜！！！道絕對是今天的奢華代表！

原顆鮑魚口感紮實帶韌性，海大蝦脆彈多肉，誠意十足。主廚特製的XO醬帶點微辣，卻不會掩蓋海鮮本身的鮮美。那種鮮辣鹹香的重口味層次，吃起來超級過癮！！

蒜酥小肋拼花生豆腐

這個組合很妙耶！應該說，沒想過蒜酥小肋排可以搭一起～

醃過的豬小肋排炸得外酥內Ｑ，搭配鹹香噴鼻的蒜酥、蔥一起吃，啃起來超過癮。

花生豆腐是主廚自己做的，吃起來軟中帶Ｑ，帶著淡淡豆香與花生香氣，配上烏魚子末，這組合我給滿分！

台味南靖封全雞

這真的是超級台菜古早味！！

南靖雞做法繁複，先炸後滷再跟栗子、花菇一起蒸，雞煮到筷子輕輕一撥就骨肉分離。雞肉吸飽了酸甜鹹香的精華，口感軟糯且入味至極。那種深層的油脂香氣與鳳梨、配料融合出的厚實感，真的是台菜老靈魂！！

季節炒青蔬

季節蔬菜根據每天不同，當天很幸運吃到蛤蜊絲瓜！！

海幸總匯米粉湯（紅蟳/大卷/土魠魚）

最後收尾的米粉湯超絕！怎麼到最後還是這麼澎湃啦～

整隻紅蟳的鮮味煮進湯底，加上土魠魚塊和大卷，湯頭鮮甜到讓人想流淚。

米粉吸滿了海鮮精華湯汁，吃下肚子覺得暖暖的，當收尾菜超級幸福！！

最後，訂母親節餐還送咖啡！2026/5/1~5/17訂購好事餐廳母親節專案，即贈「路人咖啡12入禮盒」乙份！

高雄好事餐廳2026母親節餐評價/用餐心得

說真的，在高雄要找到像「好事餐廳」這樣，把台菜做得靈魂到位，擺盤又精緻的餐廳真的不多！從出場就震撼的四道拼盤菜、XO醬鮑魚海大蝦、海幸總匯米粉湯，到功夫深厚的南靖封全雞，每一道都能感受到主廚對食材的堅持！這裡不只有用料實在、長輩會點頭滿意的澎湃海鮮，更有著現代優雅的用餐環境，如果你喜歡高質感台菜，今年母親節趕快帶媽媽來吧～

地址：高雄市前金區市中一路167號

電話：07 281 6668

營業時間：12:00–14:30, 18:00–21:30

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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