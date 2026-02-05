太魯閣山林「綠水文山步道」確定2月階段性開放！晶英酒店加碼推出「漫遊導覽行程」一定要去
歷經前年花蓮強震後長時間的修復與守護，太魯閣國家公園天祥地區終於在今年 2 月迎來令人振奮的好消息。象徵峽谷山林記憶的綠水周邊景點，正式展開階段性開放，讓旅人得以重新踏入熟悉又陌生的森林步道，在安全無虞的前提下，感受太魯閣慢慢找回生活節奏的過程。
森林步道不求全線，只求剛剛好
本次開放以「可親近、可守護」為核心原則，開放範圍涵蓋綠水展示館及周邊平台空間，並開放綠水步道與綠水文山步道的部分路段。短距離設計讓旅人能以輕鬆節奏前行，沿途欣賞峽谷林相與山風吹拂的聲音，適合散步、停留與深呼吸，也讓久未走入山林的人能安心重返自然懷抱。
太魯閣晶英酒店導覽服務回歸，串起土地與旅人的故事
配合步道開放，假日導覽解說服務同步恢復，由專業解說員與志工分享自然生態與在地文化脈絡。太魯閣晶英酒店亦規劃「綠水森態漫遊」行程，結合步道體驗與深度導覽，為偏好慢旅行的旅人提供更豐富的選擇。太管處提醒，目前僅開放日間時段，邀請旅人以尊重與耐心同行，見證太魯閣一步步回到生活之中
