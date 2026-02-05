太魯閣山林「綠水文山步道」確定2月階段性開放！晶英酒店加碼推出「漫遊導覽行程」一定要去

坐落在山與海之間的台東海線，有種讓時間慢下來的魔力。沿著海岸公路駛去，海浪拍岸的聲音像節拍，風裡混著鹽味與草香，這趟旅程沒有特別的計畫，只想隨著海風走一段屬於自己的路，在漂流木搭起的小屋裡吃頓早午餐，看見手作與自然交融的溫度；在綠植堆疊的小空間喝茶、吃甜點，空氣裡都是肉桂與檸檬的香氣；最後，順著山勢抵達一座依海而建的藝術園區，色彩、光影與海風交錯，像是走進畫裡的夢。台東的海線，不求華麗，卻在每個轉角都藏著讓人想停留的理由。

2026-01-27 11:00