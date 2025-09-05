快訊

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

MLB／巨人重回季後賽競爭行列 美媒報導提鄧愷威好投是驚喜

6大星級飯店「Stay in花蓮」好評延長至年底囉！3天2夜2「人只要6000元」爽住2個飯店

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自太魯閣晶英酒店官網
圖／取自太魯閣晶英酒店官網

為吸引旅客深度探索花蓮，六大星級飯店聯手推出「Stay in 花蓮 1+1 雙宿住房專案」，活動延長至 2025 年底。參與飯店包括太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光飯店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、美侖大飯店與福容大飯店花蓮店，三天兩夜最低只要 6,000 元起。旅客可自由組合兩晚住宿，例如先入住市區飯店方便安排行程，再轉往山谷或海岸飯店享受度假氛圍，一趟旅程就能收集多元風情。

圖／取自福容大飯店-花蓮官網
圖／取自福容大飯店-花蓮官網

圖／取自太魯閣晶英酒店官網
圖／取自太魯閣晶英酒店官網

圖／取自太魯閣晶英酒店官網
圖／取自太魯閣晶英酒店官網

專案特色不僅是住宿選擇靈活，更結合永續旅行理念。像是福容大飯店花蓮店特別推出低碳單車遊服務，提供電輔車、租借腳踏車及維修樁，並規劃三條不同風格的推薦路線：包含能徜徉海岸風光的「走走海邊線」、穿梭自然生態的「親親自然線」，以及美食控必走的「吃吃美食線」，途經在地人氣小吃如廟口紅茶、周家蒸餃與炸彈蔥油餅。透過輕鬆騎乘，旅客可在城市與自然間自由切換，以慢活方式體驗花蓮。

圖／取自福容大飯店-花蓮官網
圖／取自福容大飯店-花蓮官網

圖／取自福容大飯店-花蓮官網
圖／取自福容大飯店-花蓮官網

同時，福容大飯店花蓮店也在 9 月至 10 月加碼推出「湯泡飯專案」，每人只需 1,299 元即可享用豐富自助晚餐，並能同時體驗戶外泳池、三溫暖與健身房等休閒設施。餐檯上提供松葉蟹腳、現切沙朗牛排及原民風味佳餚，讓旅客在美食與休閒間一次滿足。「Stay in 花蓮 1+1」專案將食宿、旅遊與永續理念完美結合，無論是家庭出遊、情侶旅行或背包客探索，都能以高 CP 值的方式盡情享受東部山海魅力。詳情請洽合作的飯店。

圖／取自福容大飯店-花蓮官網
圖／取自福容大飯店-花蓮官網

圖／取自福容大飯店-花蓮官網
圖／取自福容大飯店-花蓮官網

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 牛排 背包客 觀光飯店 福容大飯店

相關新聞

6大星級飯店「Stay in花蓮」好評延長至年底囉！3天2夜2「人只要6000元」爽住2個飯店

為吸引旅客深度探索花蓮，六大星級飯店聯手推出「Stay in 花蓮 1+1 雙宿住房專案」，活動延長至 2025 年底。參與飯店包括太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光飯店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、美侖大飯店與福容大飯店花蓮店，三天兩夜最低只要 6,000 元起。旅客可自由組合兩晚住宿，例如先入住市區飯店方便安排行程，再轉往山谷或海岸飯店享受度假氛圍，一趟旅程就能收集多元風情。

開學也能小旅行！蘇澳這樣玩就對了，絕美風景和體驗推薦給你

出門旅行時，總會想找個地方讓自己慢下來，好好感受風景與美食。蘇澳，就是那種一旦去了就會想再回頭的小鎮。這裡有藍得發亮的海岸線，還有新鮮上桌的海味料理，走進漁港，更能遇見熱情的店家與意想不到的小驚喜。比起熱鬧的觀光景點，蘇澳多了幾分自在的步調，很適合讓人放空，單純享受海風與當下的美好。一起來看看蘇澳有哪些必去的景點和體驗吧！

超美秘境大公開！宜蘭必訪景點一次看，週末就去這裡走走吧

【FunTime小編群】宜蘭景點眾多，成為許多人度假的首選，宜蘭景點囊括大自然、文青親子遊樂，適合來個一日遊，宜蘭除了好山好水和世界知名的童玩節外，更有許多私密景點只有在地人才知道，這次FunTime小編不藏私，一起來探索這些宜蘭景點吧！

輕鬆玩台東！近火車站、夜市的「台東民宿」都在這

【FunTime小編群】在家悶壞了，想出外旅遊，可以選擇到有著遼闊山海的台東，全台最寬廣風景絕對能解放你鬱悶已久的疲憊心情。玩台東除了住飯店，其實還有很多充滿特色的台東民宿可以選擇，今天小編整理了網路上高分好評的幾間台東民宿，一起來看看它們有哪些特色吧！

宜蘭一日遊｜開箱8,000坪宜蘭爆紅新景點「樹懶餐廳萌寵樂園」，加碼周邊高CP值宜蘭小吃

來宜蘭只去羅東夜市就太可惜！這次帶你解鎖佔地8000坪的宜蘭爆紅新景點「樹懶餐廳萌寵樂園」，再加碼2家在地人激推的羅東美食名單，隱藏版日式刨冰和平價高CP值的日式小食堂，輕鬆安排不踩雷的宜蘭一日遊行程！

花蓮必訪金針花海｜小瑞士農場免費停車＆夢幻花海浪漫登場

當艷陽映照下，金針花如金色波浪閃閃發光！走進赤柯山，眼前是一片燦爛的金黃海洋，花蓮小瑞士農場的金針花海現正值盛放之際，夢幻景色讓人如同走入童話世界當中！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。