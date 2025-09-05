6大星級飯店「Stay in花蓮」好評延長至年底囉！3天2夜2「人只要6000元」爽住2個飯店
為吸引旅客深度探索花蓮，六大星級飯店聯手推出「Stay in 花蓮 1+1 雙宿住房專案」，活動延長至 2025 年底。參與飯店包括太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光飯店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、美侖大飯店與福容大飯店花蓮店，三天兩夜最低只要 6,000 元起。旅客可自由組合兩晚住宿，例如先入住市區飯店方便安排行程，再轉往山谷或海岸飯店享受度假氛圍，一趟旅程就能收集多元風情。
專案特色不僅是住宿選擇靈活，更結合永續旅行理念。像是福容大飯店花蓮店特別推出低碳單車遊服務，提供電輔車、租借腳踏車及維修樁，並規劃三條不同風格的推薦路線：包含能徜徉海岸風光的「走走海邊線」、穿梭自然生態的「親親自然線」，以及美食控必走的「吃吃美食線」，途經在地人氣小吃如廟口紅茶、周家蒸餃與炸彈蔥油餅。透過輕鬆騎乘，旅客可在城市與自然間自由切換，以慢活方式體驗花蓮。
同時，福容大飯店花蓮店也在 9 月至 10 月加碼推出「湯泡飯專案」，每人只需 1,299 元即可享用豐富自助晚餐，並能同時體驗戶外泳池、三溫暖與健身房等休閒設施。餐檯上提供松葉蟹腳、現切沙朗牛排及原民風味佳餚，讓旅客在美食與休閒間一次滿足。「Stay in 花蓮 1+1」專案將食宿、旅遊與永續理念完美結合，無論是家庭出遊、情侶旅行或背包客探索，都能以高 CP 值的方式盡情享受東部山海魅力。詳情請洽合作的飯店。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言