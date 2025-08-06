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花蓮百年老屋變身冰店！ 35年老字號「一心泡泡冰」11月遷新址 「野光」餐廳8月底熄燈

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝一心泡泡冰臉書
圖／翻攝一心泡泡冰臉書

花蓮在地人熟悉的冰店品牌即將迎來全新面貌！營業超過35年的老字號「一心泡泡冰」確定將搬遷至花蓮市區百年洋房建築，接手目前經營至8月底即將歇業的「野光 Fluorescent Bistro」，預計於11月初試營運。

原為知名景觀餐廳「黑金通」的百年洋房建築，曾因夢幻裝潢與大量乾燥花造景，被封為「花蓮最美餐廳」。去年轉型為「野光 Fluorescent Bistro」後持續營業，但仍不敵市場環境與地震後觀光低迷影響，業者最新於臉書宣布「原本野光預計到九月中結束，經過人力與工期的評估，決定提前至八月底結束，如果還有你想念的，記得在八月底前回來」。

圖／翻攝野光 Fluorescent Bistro臉書
圖／翻攝野光 Fluorescent Bistro臉書

而這座百年洋房新店面將由花蓮在地經營超過35年的老字號「一心泡泡冰」進駐，原址位於花蓮中華路66號，未來隨著新址進場，舊店也將同步關閉，並預計於11月初展開試營運。

「一心泡泡冰」主打濃郁又綿密的泡泡冰系列，口味多達10多款，包括紅豆、芋頭、花生、桂圓、情人果等經典選擇，還會依照季節推出限定水果風味。搬進洋房後，不僅將提供熟悉的古早味冰品，也預期結合原址特色打造全新場景，成為旅客打卡新亮點。

圖／翻攝一心泡泡冰臉書
圖／翻攝一心泡泡冰臉書

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