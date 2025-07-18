台東美食新地標！ 雲品中餐廳「百年機關車庫」 7／20開幕 千元爽嗑烤鴨三吃、米其林甜品一次嚐

台東老屋新地標必衝！ 由雲品國際操刀進駐，百年歷史的機關車庫化身全新文創中餐廳「機關車庫 Tea House 1917」，餐廳不只保留了原本的鐵道工業風格，還結合烤鴨三吃、港式點心與米其林甜點的新熱點，正式開幕就在7月20日，鐵道迷、美食控絕對不能錯過！

圖／雲品國際提供

百年古蹟 × 鐵道風 × 美食新據點

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坐落於1917年建成、原為火車維修基地的「台東機關車庫」，過去為台東舊站重要機關車維修重鎮。雲品國際耗時修復、保留原始修車溝、水泥柱與工作檯，打造出台東首間結合歷史建築與創意中餐的文創餐廳。挑高屋頂、山形牆與太子樓設計，讓老空間重獲新生，也讓每位來客都像穿越時空用餐。

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烤鴨三吃才980元起！星級餐點平價吃

主打的「烤鴨三吃」使用油脂豐富的櫻桃鴨，搭配片皮鴨捲、特製醬香鴨腿、雪菜鴨湯滾米粉，一次享受三種鴨料理風味，開幕價只要980元+10%，堪稱高CP值首選。

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港點＋台東紅烏龍創意飲 茶控必試

菜單集結各式中式料理與經典港點，從燒賣、牛肉丸到流沙包，每道皆為現點現蒸，每份只要65元起。飲品則以港式鹹檸七、凍檸茶打底，並結合在地紅烏龍打造9款特色茶飲，像是紅烏龍氣泡飲、奶蓋紅茶等，茶香與港味完美結合。

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米其林頤宮甜點現身！甜點控尖叫

最讓人期待的莫過於雲品國際旗下米其林三星餐廳「頤宮中餐廳」的招牌甜點登場！「腐竹薏仁糖水」、「炸豆腐奶」甜而不膩、口感層次豐富，讓你在台東也能享有五星級的甜蜜收尾。

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機關車庫 Tea House 1917

地點：台東縣台東市桂林北路298號（台東舊站機關車庫）

時間：11：00～19：30

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