短尾矮袋鼠粉綜衝了！ 全台唯一「DINOTAENG呆萌町主題房」插旗台東 入住送刨冰+限定住房禮超澎湃

今夏最萌度假新提案！ 台東知本老爺酒店聯手韓國超人氣IP「DINOTAENG」，限時打造全台唯一「DINOTAENG呆萌町主題房」，即日起開放預訂，至9/30限定登場，採網路與現場同步販售，入住人數依房型安排，無提供加人服務，粉絲們快把握短尾矮袋鼠萌翻房內每個角落，還有超多拍照打卡點、限定贈品與刨冰好康等你來收！

圖／台東知本老爺酒店提供

超療癒住宿體驗，走進「DINOTAENG呆萌町主題房」房內全是萌翻裝潢，就像掉進QUOKKA與BOBO的童趣世界——專屬門牌、床頭牆面、全身鏡、浴室，通通有他們的身影陪伴。館內迎賓也將大廳與那魯灣餐廳也同步換上主題裝飾，窗貼、大型立牌滿滿打卡點。

圖／台東知本老爺酒店提供

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一泊二食＋住房禮超澎湃！呆萌町主題房型分雙人、三人與四人房，含早餐與晚餐(二選一)，還提供台東機場或知本火車站接送服務，雙人入住每人每晚4,400元+10%起。房客入住獨享DINOTAENG限定「消暑刨冰」、明信片、貼紙等小禮，再加碼贈送7月限定住房禮，每人可獲得QUOKKA、BOBO雙面漁夫帽一頂；8-9月限定住房禮，依房型人數贈送抱枕毯、旅行袋2入組。

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不只住得療癒，還能買回家！DINOTAENG聯名周邊首波推出「香氛片盲袋」7月中登場，4款香味包括小蒼蘭、白茶、百花香、竹葉，每款售價280元，於飯店1樓藝品店限量販售，粉絲們超值得收藏！

圖／台東知本老爺酒店提供

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知本老爺酒店

地址：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號

電話：089-510-680

官網：http://www.hotelroyal.com.tw/chihpen/

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