吉伊卡哇迷必衝！ 淡水古蹟博物館「滬尾之光」週末市集+免費燈光秀 聯名氣泡水+娃包限時開搶

淡水夜空變夢幻「滬尾時光蹟」！為歡慶淡水古蹟博物館邁入第20週年，舉行《滬尾之光》期間限定燈光秀，將歷史古蹟變身聲光劇場，不但每半小時就有一場精彩展演，還有吉伊卡哇粉絲不能錯過的超萌聯名贈品、限量娃包，邀大家白天玩市集＋夜晚看燈光秀，還能拍出美照打卡兌好禮！

圖／翻攝淡水古蹟博物館臉書

免費光影展演超吸睛！《滬尾之光》燈光秀還有連續兩週末限時登場，每半小時一場，以5分鐘打造沉浸式光影體驗，結合磅礡音效與繽紛光束，帶領大家穿越時空、重回滬尾古戰場。前半段展演氣勢萬鈞，重現戰火記憶；後半段則以輕快節奏回顧博物館20年來的文化軌跡，讓古蹟的夜晚化身最夢幻的拍照打卡點。

圖／翻攝淡水古蹟博物館臉書

從早上9:30開放聲音體驗，到傍晚市集、音樂會、「品茗活動」每日兩場，17:00與19:00開席，甚至還能體驗買一送一的「浴衣體驗」，拍照氣氛感滿滿。週末兩天現場爵士、室內樂、嘻哈、流行音樂輪番上場，7/12有「貓角落爵士樂團、臺北教育大學室內樂社」；7/13則有「守夜人、林信宏SH.Lin、Control T」等接力演出，氛圍熱鬧非凡。

圖／翻攝淡水古蹟博物館臉書

這次館慶聯名《吉伊卡哇》推出超萌氣泡水，可愛爆擊來襲，只要完成合影任務就能免費打卡送好禮，另外與THM合作的「聯名娃包」每日限量100份，只要完成現場集章卡+問卷，只送不賣獻給喜歡收藏的吉伊卡哇迷。

圖／翻攝淡水古蹟博物館臉書

「滬尾之光」燈光秀

．展演地點：滬尾礮臺（淡水區中正路1段6巷34-1號）

．燈光秀時間：7/12、7/13、7/19、7/20，每晚19:00至21:00，每半小時一場

．費用：免費入場

吉伊卡哇氣泡水、THM娃包限時免費領

．贈品領取地點：滬尾礮臺

．時間：17:00～21:00

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