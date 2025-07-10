夏季限定「粉紅雙色薑荷花」彰化盛開！入園賞花只要50元就可美拍打卡
每年夏季限定的「粉紅雙色薑荷花」秘境，再度在彰化北斗悄悄綻放！即日起正式開園，夢幻花海綿延綻放，吸引喜愛拍照與賞花的旅人提前卡位。園區入園酌收清潔費每人50元，並附贈瓶裝水，清涼又貼心，趕快揪團親朋好友一起賞花吧。
薑荷花原名「艷山薑」，花形似蓮、花色淡雅，粉紅與白色交錯的雙色花瓣，盛開時宛如一片柔和彩霞。此花多見於熱帶與亞熱帶地區，耐暑、耐雨、花期長，成為台灣夏季人氣花卉之一。走入花田間小徑，滿眼粉色浪漫，是IG熱門打卡的新亮點。
賞花期間建議攜帶遮陽帽與防蚊液，方便輕鬆漫遊拍照。更多園區資訊與即時花況，歡迎電洽0928-361161或0917-537496查詢。
地址：彰化北斗鎮中西路二段343號。
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