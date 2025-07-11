盛夏限定美景！ 台北玫瑰園「薑荷花」夢幻盛放 淡香粉嫩、姿態清麗脫俗

誰說荷花只能水上盛開？在台北玫瑰園，夏日驚喜悄悄降臨——粉嫩優雅的薑荷花正悄然展現「陸地荷花」的夢幻姿態，為園區注入一抹淡雅而動人的夏日色彩。









隨著盛夏來臨，台北玫瑰園悄悄迎來一位粉嫩優雅的主角——薑荷花。它不像玫瑰般熱情奔放，卻以獨特的姿態在園區一隅靜靜盛放。薑荷花花期落在6至10月，正是目前最適合造訪的時機。走進玫瑰園，映入眼簾的是一片片粉紅苞片緩緩展開，如詩如畫的景致令人心醉。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





苞片與花朵之間的靈動之美

令人驚豔的是，薑荷花最引人注目的部分並非真正的花瓣，而是粉紅色的苞片。真正的花藏身其中，是低調又細緻的紫色小花，彷彿自然為它安排的一場「藏與露」的藝術表演。當陽光灑落，苞片與紫花交錯折射出溫柔光影，展現出花中極少見的內斂與層次之美。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





城市綠洲的詩意花景

台北玫瑰園作為市中心的重要綠地之一，四季花開不歇，而薑荷花的登場則為園區帶來一份清新而恬淡的風情。無論是與三五好友散步、帶著孩子一同賞花，或是一人獨自靜賞花景，這片粉紅花海都能成為最溫柔的陪伴。搭配園內整齊規劃的步道與植栽層次，讓遊客彷彿踏入夢幻花之國度。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





花語悄語：清雅與寧靜的象徵

薑荷花，又有「陸地上的荷花」之稱。它不似水蓮那般浮動，卻同樣展現出不染塵埃的高潔氣質。粉紅苞片所營造的視覺溫柔，與淡雅清香結合，象徵著清雅、寂靜與一種不喧嘩卻堅韌的生命力。站在花前，不禁讓人放慢腳步、靜下心來，感受那來自土地深處的柔美與詩意。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【台北玫瑰園薑荷花】

賞花地點：台北市中山區新生北路三段105號





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