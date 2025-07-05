「北町丼飯屋」進駐台東市打造昭和時代造景！吃到飽爽吃丼飯、壽司與刺身，滿額再送50元折價券

【FunTime小編群】太平山是位在宜蘭大同鄉的國家森林遊樂區，整座山區面積廣達12,930公頃，園區內有溫泉、雲海、雪景、瀑布、湖泊、楓葉等豐富的景觀資源，搭配上林木蓊鬱、雲霧繚繞的美景，真是名副其實的「人間仙境」。最特別的是在太平山賞楓不用等秋天！太平山國家森林遊樂區的「紫葉槭」在4月展開就是紫紅色，一直持續到9月都能賞楓紅，是非常特別的景色！能在仙境般的太平山住宿上一晚，絕對是人生中一大享受，今天就跟著小編的腳步，來看看太平山住宿有那些選擇吧。

2025-07-04 10:01