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「北町丼飯屋」進駐台東市打造昭和時代造景！吃到飽爽吃丼飯、壽司與刺身，滿額再送50元折價券
台東市7月迎來美食話題新亮點！結合老屋與日式料理風格的「北町丼飯屋」，正式進駐北町日式宿舍群。店內保留昭和時期木造建築的原貌，融合竹簾、燈籠與庭院造景，打造出濃濃日系氛圍。用餐區共設58席，包含板前座位與包廂，無論是個人獨享或家庭聚餐，都能在靜謐空間中細細品味日式料理的精緻質感。
主打台東富岡漁港每日直送的新鮮漁獲，北町丼飯屋推出三種用餐形式，滿足不同需求。預約制的吃到飽方案每人849元起，供應多款現點現做的丼飯、壽司、刺身與炸物。另有單點菜單，包括經典的鰹魚丼、炙燒叉燒丼與融合台東油芒風味的特色飯食，每碗180元起，還可加價升級套餐，附茶碗蒸、味噌湯與胡麻野菜，層次豐富、視覺味覺兼具。
配合開幕，店家也祭出限時活動，包括平日消費滿額贈送人氣雞蛋糕折價券，包含首月消費500元就送「魚刺人雞蛋糕」50元折價券，以及每週末限定的插畫似顏繪活動，邀請旅客留下美味回憶。北町丼飯屋結合在地文化與餐飲創意，打造不只是吃飯，更是一場味蕾與感官的日式旅程，預計將成為台東市全新美食與觀光熱點。
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