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高雄楠梓美食｜300元吃爆德民黃昏市場！公開小編口袋名單：阿Q肉圓、王炸地瓜球、超便宜麻吉

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

說到高雄楠梓美食，小編私心覺得最有生活感、也最容易吃到「在地人日常」的地方，就是德民黃昏市場。它不像夜市那樣主打觀光，反而更像一個把下班後的幸福感塞滿的地方：走道很熱鬧、香味一直飄過來，看到大家手上都提著一袋一袋，就會忍不住跟著買起來。這次小編挑戰「300元可以買什麼」，直接用一條順路走法，把鹹食、炸物、甜點一次收齊——而且每一樣都超有記憶點。

高雄楠梓美食｜阿Q肉圓

阿Q肉圓：15元肉圓＋四神豬肚湯，市場系最強開場

圖/ReadyGo
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第一站小編一定先衝阿Q肉圓，因為它就是那種「價格佛到你會懷疑自己是不是穿越」的攤位。肉圓一顆15元，外皮Q彈、咬下去有回彈感，內餡偏瘦不肥膩，配上醬汁後鹹甜很順口。

圖/ReadyGo
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再搭一碗四神豬肚湯真的很加分：湯頭溫潤、豬肚香氣很到位，跟肉圓一起吃就是剛剛好的一套。現場生意很好，小編的心得是：先找位子再點餐，不然端著碗在人潮裡穿梭會有點忙。

地址：811 高雄市楠梓區中昌街 65 號

營業時間：10:30–20:00（週日休）

高雄楠梓美食｜麻辣風暴

麻辣風暴：花椒香＋微辣很涮嘴，鴨血豆腐買回家超可以

圖/ReadyGo
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第二站小編會接著買麻辣風暴，它在市場裡走「一包一包帶走」的路線，很適合當宵夜或回家追劇配。店家是每天現煮現熬，鴨血跟豆腐都要滷很久，所以吃起來不是只有表面辣，而是整塊都很入味。

圖/ReadyGo
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豆腐是那種軟嫩但不會爛掉的口感；鴨血孔洞細、但吸湯很強，入口是微辣＋花椒香，吃到後面會忍不住一直想再挾一塊。這攤小編很推薦「買完先放包包」，最後再一起帶回家，當天晚上直接多一輪幸福。

地址：811 高雄市楠梓區德民路 977 號（三街 5#）

營業時間：14:30–19:30（每日）

高雄楠梓美食｜王炸地瓜球（德民店）

王炸地瓜球（德民店）：外酥內Q、地瓜香超濃！厚切原型薯條必加買

第三站就是小編心中的炸物主角——王炸地瓜球。它不是那種小小顆、空心偏多的地瓜球，而是每顆都大顆飽滿，外皮炸到酥、裡面又Q又軟，最扯的是地瓜香真的很濃，咬下去會覺得「這就是地瓜本人」。

圖/ReadyGo
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然後拜託一定要再多帶一包厚切薯條。看得出來是原型馬鈴薯切下去炸的，吃起來很實在，難怪許多人說真的會吃到停不下來。

圖/ReadyGo
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地址：811 高雄市楠梓區德民路 977 號

電話：0908-085-131

營業時間：14:30–18:30（每日）

高雄楠梓美食｜超便宜麻吉

超便宜麻吉：甜點收尾就靠它！皮薄餡多、Q到不行的回憶殺

最後一站小編一定用超便宜麻吉收尾。它是那種你看到價格會先笑出來的攤，然後吃到會覺得「欸…也太真材實料」。麻糬皮很Q，內餡給得不小氣，吃起來是很傳統、很踏實的那種幸福感。

圖/ReadyGo
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如果你跟小編一樣喜歡經典口味，很推薦芝麻，香氣濃郁而且餡料給得很足。另外紅豆跟花生真的很古早味：紅豆綿密不膩、花生香在嘴裡散開，邊走邊吃會有種「今天逛市場逛對了」的滿足。

圖/ReadyGo
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地址：811 高雄市楠梓區德民路 977 號

營業時間：14:30–19:30（週一～週日）／麻辣鴨血豆腐）那邊。

高雄楠梓德民黃昏市場美食一日行程表

時間行程規劃
16:30抵達德民黃昏市場，先繞一圈看人潮
16:40阿Q肉圓＋四神湯，先吃熱食墊胃
17:10麻辣風暴買一包（想當場吃或帶回家都OK）
17:30王炸地瓜球＋厚切薯條，邊走邊吃最爽
17:50超便宜麻吉收尾，甜甜的回家

300元吃爆高雄德民黃昏市場

高雄楠梓德民黃昏市場美食常見問題

德民黃昏市場幾點去最剛好？

小編最推薦 16:30–18:30。太早攤位不一定全開，太晚熱門品項容易賣完。

麻辣風暴適合現場吃還是帶回家？

它是一包一包的形式，小編更推薦帶回家當宵夜，加熱一下就超滿足。

王炸地瓜球推薦點什麼口味？

原味就很強，喜歡多一點層次可以加梅粉；另外厚切薯條很值得一起帶。

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肉圓 高雄美食

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