沖繩自由行攻略｜不用日文也能訂名店！用 Codays 中文訂位 3 家必吃，塔可飯、阿古豬沖繩麵、深夜運動酒吧

去沖繩玩最怕什麼？不是下雨、不是迷路，而是——想吃的名店排隊排到心累，最後只能隨便找一間收工。這趟小編直接用 Codays 遊日本先把最容易排隊、最怕撲空的店用中文訂好，整個行程瞬間超級順：白天吃到在地人也愛的老字號塔可飯，中午來碗麵條Q彈、豬肉入口即化的阿古豬沖繩麵，晚上不逛藥妝，改去開到深夜的運動酒吧續攤。最加分的是，因為 Codays 有中文介面＋提前卡位，到現場就是照時間開吃、節奏穩很多；再搭配活動的回饋規則，完成體驗後也有機會拿到回饋金（以活動頁公告為準）。這篇小編會把那霸 3 家必吃怎麼排最順、各自必點亮點、以及小編怎麼用 Codays 預約一次寫清楚，接下來就直接帶你吃這趟最滿意的三站。

沖繩美食｜ジョージレストラン

美軍 A Sign 認證的老字號塔可飯、墨西哥餅必點

圖/IG@寶拉日記

如果你想找一間「不只觀光客會去、在地人也會吃」的店，ジョージレストラン真的很可以。它是沖繩第一家拿到美軍A Sign 認證的餐廳，整體氛圍很像家庭餐廳那種溫暖路線，桌布、燈光、服務節奏都偏「老派舒服」，你會有一種：欸我好像走進某個沖繩人的日常。

圖/IG@寶拉日記

小編最推薦的就是他們的招牌墨西哥塔可／塔可飯系列，口味清爽不膩，真的很適合沖繩這種偏熱、走跳一整天的天氣。另外它們家的墨西哥捲餅超級好吃，料多豐富又能吃飽飽，甚至有人直接推薦點 Mexican’s dinner。除了主打的墨西哥餅、炸物、披薩等，想吃得更飽也有牛排、咖哩等選擇——小編喜歡它的原因是「味道穩、選擇多、坐著吃很舒服」，非常適合當作那霸行程的第一餐或第一晚。

圖/IG@寶拉日記

地址：Matsufuji, 2 Chome-1-9 Tsuji, Naha, Okinawa 900-0037日本

電話：+81 98-868-5036

營業時間：11:30–22:00（週一休息）

沖繩美食｜やまや ( yamaya )

阿古豬沖繩麵＋海蘊泡菜，Q彈麵條配大海鮮甜

圖/IG@寶拉日記

想吃一碗「湯頭清甜、麵條有嚼勁、豬肉燉到入口即化」的正宗沖繩麵，やまや 絕對是這趟的驚喜名單。它不是那種浮誇裝潢派，而是你一走進去就會感覺：這間店很認真在煮湯、很認真在顧麵。用餐時段就算過了午餐尖峰，店裡人潮還是絡繹不絕，甚至有人推行李箱來吃，人氣真的不是說說而已。

圖/IG@寶拉日記

小編自己覺得這家最有記憶點的是他們家的「海蘊泡菜（水雲泡菜）」。一般你想到泡菜可能會是韓式那種酸辣重口，但這裡的泡菜是帶點沖繩的海味鮮甜，口感滑順、很解膩。搭配阿古豬沖繩麵的清甜湯頭，反而更能把豬肉的香跟湯的鮮帶出來。肉質很柔軟、湯頭舒服、吃起來沒有味精負擔感，會感覺到：你吃完不是「很撐很膩」，而是「好舒服，我還想再來」。

圖/IG@寶拉日記

地址：2 Chome-21-12 Kumoji, Naha, Okinawa 900-0015日本

電話：+81 98-862-7037

營業時間：11:30–19:30（週日休息）

沖繩美食｜琉球バルちむぐくる

開到半夜的運動酒吧：雞翅塔＋暢飲Highball、泡盛超划算

晚上你如果跟小編一樣，逛藥妝逛到最後都會有點疲乏，那小編真心推薦把其中一晚改成「運動酒吧續攤」。琉球バルちむぐくる 的氛圍很像那種：一群人看球賽、聊天、喝到微醺的地方，店內有螢幕、氣氛熱鬧但不會亂，反而很適合當作那霸夜生活的收尾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖/IG@寶拉日記

小編這次最愛的是他們家的人氣第一雞翅塔，而且醬料可以續，兩種口味輪流沾真的會停不下來。再來是暢飲方案超適合「想坐久一點」的人——不只啤酒，連 Highball、泡盛也能喝到很爽，待一整晚真的很划算。另外它們家也有1000 日圓就能吃到高品質餐點，整體是「CP 值很高、員工很友善」的路線。你如果是旅伴行程，放在第三站很剛好：白天走景點、晚上用熱鬧和微醺收尾，沖繩感會更完整。

圖/IG@寶拉日記

地址：日本〒900-0033 Okinawa, Naha, Kume, 2 Chome−4−7 KYコーポ 1階

電話：+81 98-988-3739

營業時間：11:30–14:00, 17:00–05:00（週五、週一～週四）、17:00–05:00（週六、週日）

沖繩那霸美食一日行程表

時間 行程規劃 11:30 ジョージレストラン：塔可飯／墨西哥餅先開吃，舒服坐著補能量 13:00 那霸市區散步：國際通、周邊小店、咖啡或伴手禮採買 15:30 やまや ( yamaya )：阿古豬沖繩麵＋海蘊泡菜，湯頭清甜很療癒 18:00 回飯店休息或去海邊/展望點看夕陽（依住宿位置彈性調整） 21:00 琉球バルちむぐくる：雞翅塔＋暢飲方案，開到深夜慢慢玩

沖繩那霸美食一日遊常見問題

Codays 是什麼？真的可以用中文預約日本餐廳嗎？

可以。Codays 提供中文介面，讓你用比較直覺的方式完成日本餐廳預約，適合不想研究日文訂位規則、也不想現場碰運氣排隊的人。

用 Codays 預約一定要先付款嗎？可以取消或改時間嗎？

不同店家規則可能不一樣。建議你預約前先看該店的取消/變更規定，並保留彈性（例如別把行程排太緊）。

やまや 的海蘊泡菜是什麼味道？怕辣的人可以吃嗎？

它不是那種重辣泡菜，反而比較像帶海味鮮甜、口感滑順的配菜；如果你怕辣可以先從小份或中辣以下開始。

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