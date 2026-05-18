台中一日遊景點規劃：開箱32億純白迷宮「台中綠美圖」，順遊必訪山坡玻璃小屋、中央公園散步

想在台中安排一個「不必跑太遠、卻能拍到像出國」的下午行程，小編真心推薦先把台中綠美圖收進口袋名單。尤其5/19起部分展覽要收費，這次小編就是抱著「先衝一波」的心情出發。實際走一圈才發現，這裡不只是新開的文化場館而已，它不是走馬看花，更像一座純白的空間裝置，讓人一邊探索、一邊被光影打動。轉角都是光影、視線處處是設計感，完全是建築迷與拍照控的天堂。逛到腳酸也不用急著離開，旁邊直接接上中央公園散步放空，再續攤山坡上的玻璃小屋咖啡廳 Funkyland，一條龍把文青、放鬆、夕陽全部收齊。

台中景點｜台中綠美圖

台中綠美圖不是一般美術館，更像「走進去就不想出來」的純白建築迷宮

小編原本以為綠美圖就是「一座很漂亮的新圖書館／美術館」，結果一踏進去就完全改觀。整棟建築由八個方塊量體組成，外面包覆著銀色網格外牆，看起來乾淨、克制又有一點未來感；但最讓人上癮的是室內——動線看似複雜卻不會壓迫，反而像在引導你一直往前探索。

圖/ReadyGo

走在裡面，會一直遇到「欸這個轉角好美」的瞬間：自然光透進來，落在牆面、地毯、書櫃與圓弧細節上，整體氛圍輕盈到有點像在逛一座高級書店。書櫃間距很寬、色調也很舒服，很多人來參觀拍照，但大家又都刻意放低音量，那種「安靜但不死板」的氣氛很迷人。館內也有不少展區可以慢慢逛，空間大到會讓人邊走邊拍、拍到捨不得離開。

圖/ReadyGo

如果你跟小編一樣是「怕無聊的人」，綠美圖的好玩點是：它不是逼你坐下來讀書，而是讓你用自己的節奏在不同空間切換——想拍照就拍照、想逛展就逛展、想找個角落放空也完全OK。唯一要提醒的是：因為太有話題，可能會遇到參觀團體，人多的時候某些區域難免比較容易被打擾，想要更舒服的體驗，小編會建議選平日或一早先衝。

地址：407臺中市西屯區中科路2201號

電話：04 2422 5101

營業時間：08:30–21:00（週日 08:30–17:30；週一休館）

台中景點｜Funkyland

逛完綠美圖別急著走，Funkyland 味覺體驗區的小屋超適合看夕陽放空

綠美圖逛到一個段落，小編最喜歡的安排就是直接走去旁邊的Funkyland 續攤。它的位置就在中央公園的「味覺體驗區」附近，外觀像一座藏在草坡上的玻璃小屋，整體氛圍很輕鬆，你可以坐室內，也可以坐戶外草坡旁的座位，視野就是公園綠景＋綠美圖建築角度，隨手拍都很有感覺。

圖/ReadyGo

小編這次點了咖啡和氣泡飲，喝起來順口，很適合慢慢喝。披薩、肉桂捲、洋芋片這類小點心，吃起來簡單但很加分。最棒的是這裡很適合「放空」：陽光灑下來、草地有人在散步，小朋友在旁邊跑來跑去，你會突然覺得台中好像不只是一座城市，而是一個很會讓人喘口氣的地方。

圖/ReadyGo

假日人真的不少，室內座位有限，想坐室內拍窗景的人建議早點到；如果客滿也不用焦慮，戶外其實更chill，坐著吹風看夕陽，反而更像旅行。

地址：味覺體驗區, No. 138號經貿九路西屯區臺中市407

營業時間：11:00–19:00（週一公休）

台中景點｜台中中央公園

台中中央公園：一座沒有都市壓迫感的公園，適合散步、野餐、遛小孩、看天空變色

如果你問小編「綠美圖行程怎麼排最順？」小編的答案是：逛完館直接走進中央公園。中央公園真的大到誇張，視野超開闊，走在裡面會有一種「腦袋也被清空」的感覺。步道寬、植栽跟公共設施維護得不錯，環境也乾淨，傍晚的風特別舒服，天空顏色變化很漂亮，隨便找個角落都很好拍。

圖/ReadyGo

帶小孩的人也很適合把這裡當作放電站，遊樂設施多、空間大；想野餐的人也可以帶墊子來草地坐著，一邊看人跑步、一邊看夕陽慢慢落下，那種生活感很療癒。整體來說，中央公園就是綠美圖最完美的延伸——從「設計感」走回「自然感」，節奏剛剛好。

地址：407臺中市西屯區中科路2966號

營業時間：24小時營業

台中一日遊景點規劃

時間 行程規劃 13:30 抵達「台中綠美圖」：先拍外觀銀色網格＋純白量體，進館慢慢逛展區與書區

15:30 館內找喜歡的光影角落拍照，補水、逛到想坐下就找閱讀區休息一下 16:30 步行／移動到 Funkyland：點咖啡＋甜點小點心，草坡座位放空看景

17:30 走進台中中央公園散步：挑喜歡的步道走走，找草地看夕陽、拍天空變色

18:30 收尾離開：如果還有體力，可再延伸去逢甲或周邊覓食（自由加碼）

台中一日遊常見問題

台中綠美圖 5/19後的收費價格是？

目前採「部分展覽收費、多數空間免費」的營運原則：

全票：100元

半票：台中市民、學生、6～12歲兒童

免費：65歲以上、6歲以下、身心障礙、低收

Funkyland 一定要訂位嗎？

座位有限、假日人多，雖然不一定都需要訂位，但我會建議假日提早到；真的客滿也別急，戶外座位其實更chill。

台中中央公園什麼時段最舒服？

傍晚最舒服：風比較涼、天空顏色好看，也最適合把「綠美圖拍照行程」收尾成「散步看夕陽」。

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