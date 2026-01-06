高雄新地標！客家文化混搭異國風「盤花公園+光之塔」 朝聖最新「藝術裝置、繽紛燈塔」

高雄新地標！最新客家文化地標「盤花公園」盛大開幕，結合客家精神與元素打造藝術裝置，園區內還藏有一座「光之塔」，夜晚亮燈更加炫麗。

盤花公園入口意象。圖／高雄市客委會提供

高雄客家文化新地標「盤花公園」斥資改造，以客家精神「五花九香」為靈感，打造藝術櫥窗、陶板藝術牆、竹編蛹道裝置、樹木涼亭等特色裝置；園區內還有座高度約40公尺的「光之塔」，由退役高壓電塔華麗變身，以繽紛燈光點亮夜空，化身浪漫打卡地標。

圖／高雄市客委會提供

盤花公園藝術櫥窗。圖／高雄市客委會提供

適逢光之塔節慶活動，一路開展至1/11。有網友朝聖後分享大讚「超級美」、「有回到艾菲爾鐵塔fu」。

盤花公園

地址：高雄市三民區同盟二路215號

