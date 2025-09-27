左營超過30年老味道！ 「真鶴牛肉麵館」天王級牛肉麵、酸菜辣蘿蔔免費自助吃到爽

愛吃牛肉麵的您，這篇高雄美食地圖必吃名單，務必收藏，現在跟著貪吃鬼熊熊一起前往高雄市左營區左營大路461號上這間，陪伴左營人走過三十多個年頭的真鶴牛肉麵館，話說以前還沒UberEats的年代，下雨天想吃碗熱呼呼的牛肉麵，就是騎車冒雨衝去那裡；現在方便了，手機滑一滑，真鶴也能飛進您家。

它的牛肉麵，最大亮點就是那碗湯——天然中藥、牛骨、蔬菜、番茄、蘋果熬的底，牛味香濃卻不死鹹，喝完嘴巴會回甘的那種，而且呀～～牛肉更是選用成本高的澳洲腱子心，麵條還能自己挑，想要霸氣的手工寬麵？還是優雅細麵？哎呀～都隨心情啦，放心這篇高雄左營區牛肉麵食記，一次幫大家開箱。

更佛的是，它們還有自助酸菜和辣蘿蔔，完全是牛肉麵的靈魂伴侶，免費加到讓我們消費者開心，對於已經吃多年的熊來說，真鶴不只是牛肉麵，是那種想家時，會想來喝一碗湯、聞一口香的地方。

它的酸菜、酸的剛好，不會酸到眉頭打結，也不會淡到像鹹菜湯，加在湯裡，瞬間多了一層微酸香氣，把牛肉湯的濃郁拉出層次；直接配麵吃，也有爽快感。

辣蘿蔔就更狠了，看起來紅紅的很兇，其實是香氣先衝上來，辣度慢慢堆，咬下去還能感覺到蘿蔔的脆口。

真鶴牛肉拉麵食記

川味麻辣肥腸麵（小／140元）

川味麻辣肥腸麵上桌的瞬間，那股紅亮亮的湯色跟撲鼻的花椒香，根本像是在用鼻子開演唱會，細麵泡在湯裡，吸滿了辣油與香料的精華，每一口都是「麻、辣、香」的三重奏，辣得過癮卻不會辣到舌頭失控。

肥腸處理得很乾淨，沒有腥味，外層滷到入味，咬下去的時候微微彈牙，裡面還有那種滑潤的口感，跟香辣湯頭根本是天作之合。

先感受到湯裡的香氣，接著辣感在後續的，在舌頭上慢慢攀升，熱度從喉嚨一路延伸到胃呢。

除了肥腸外，這碗還有吸飽湯汁的麻辣鴨血，入口軟嫩、辣香直竄鼻尖；還有滷得入味的豆腐，外層帶著湯的麻香，裡面保留豆香呢。

細麵的好處，就是能跟湯頭黏得超緊，吸一口麵等於喝一口湯，那種帶著花椒香的湯底，讓人忍不住一口接一口。

紅燒牛三寶麵（小／210元）

紅燒牛三寶麵一上桌，光看那碗紅亮又濃厚的湯色，就知道這碗不簡單。牛三寶分別是牛筋、牛肚和牛肉，三種口感湊在一起，簡直像開一場牛界的綜合演唱會。

牛肉選用的是澳洲腱子心，燉得軟嫩卻保有咬勁，吃得到牛肉的厚實感。

牛筋則是膠質滿滿，滑嫩又帶點彈性，咬下去有種「Q中帶軟」的奇妙口感；

牛肚切得厚薄適中，滷進紅燒湯底後，每一片都像是湯的吸管，把香氣鎖在裡頭。

寬麵在這碗裡特別加分，因為它能大口吸附紅燒湯汁，每一口都濃厚到不行。

湯頭喝起來是牛骨與蔬果的甘甜底韻，加上紅燒的醬香，濃郁卻不死鹹，喝多了也不會膩。

這碗就是那種「我今天真的想犒賞自己」時必點的選擇，滿滿一碗牛三寶，吃起來爽度爆表。

川味麻辣嫰骨麵（小／140元）

這碗端上桌時，那股麻辣香氣真的是秒殺鼻腔，辣油在湯面上漂浮，紅通通的樣子看起來就超過癮。

主角嫩骨燉得軟爛，骨邊的肉一咬就化開，還帶點膠質感，吃起來既過癮又不費力。

更讚的是裡頭還偷偷塞了兩個隱藏版角色——麻辣鴨血與豆腐。鴨血吸飽了湯汁，咬下去還會「啵」地爆出湯汁；豆腐則是麻辣湯裡的最佳配角，滷得入味，一口接一口停不下來。

細麵在這碗裡發揮最大功用，因為它能把麻辣湯汁緊緊巴住，每一口都是辣香＋花椒麻感的組合。

湯頭雖然麻辣，但底韻依然有蔬果的甘甜，讓辣度不會顯得死鹹，反而更耐喝。

整碗吃下來就像在挑戰舌尖極限，吃完還會忍不住大喊一句：「爽啦！」

涼拌海蜇皮（60元）

涼拌海蜇皮，就像夏天的冷氣機。海蜇皮處理得很乾淨，入口帶著脆脆的嚼勁，冰冰涼涼，酸酸甜甜的調味剛好把重口味的牛肉麵壓下來。

咬起來有種「卡滋卡滋」的聲音，像在嘴裡辦一場小型音樂會。邊吃邊喝口牛肉湯，瞬間就有種快感。

紅油鮮蝦炒手（120元）

抄手皮薄餡多，裡面包著鮮蝦與豬肉的混搭，咬下去還能感受到蝦肉的彈牙，抄手在嘴裡滑溜溜，搭配辣醬的香氣，完全是會讓人邊喊辣邊偷笑的那種小菜。

紅油醬料香麻帶勁，不會過鹹，反而有一種「越辣越想再吃一顆」的魔力。

柴魚皮蛋豆腐（50元）

這道小菜是經典台式組合：嫩豆腐滑順到幾乎不用咬，配上柴魚片的鹹香跟皮蛋的獨特風味，入口後馬上化開。豆腐的清爽感，剛好能在吃牛肉麵前幫嘴巴「reset」一下。

這種簡單卻耐吃的小菜，就是心裡最熟悉的味道。

小魚豆干（50元）

小魚豆干是那種「一上桌就會被秒殺」的配角。豆干滷得入味，鹹香中還帶點微甜，搭配小魚乾的酥脆與香氣，一口接一口超級涮嘴。

這道菜很適合邊等牛肉麵上桌邊配，常常一不小心就吃光了，小心～別太專注划手機，等一下被掃光。

鮮奶茶（50元）

這杯鮮奶茶不是外面那種死甜款，茶香跟奶香比例剛剛好。紅茶的底韻濃郁，再搭上鮮奶的滑順，入口順口不膩，喝起來很療癒。配著牛肉麵一起吃，就像火辣場面裡突然跑出個溫柔小天使，剛好解辣。

紅茶（25元）

古早味紅茶就是那種「小時候早餐店必備」的經典。喝起來帶點麥芽香，甜度不會太高，冰冰涼涼超消暑。搭配紅燒或麻辣的麵食，剛好幫舌頭降溫，喝完還有一種復古的幸福感。

真鶴牛肉拉麵菜單

住址：高雄市左營區左營大路461號

電話：07 582 8648

營業時間：11:00-14:30、 17:00-20:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

