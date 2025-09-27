板橋平價美味鹹酥雞首選！ 文青炸雞店「喵咕炸雞」 價格便宜料實在 每塊雞塊肉肥汁多、份量超級多

板橋這間炸雞、鹹酥雞店真的是很強ㄟ！店面很文青，還有內用座位，價格也相當平價。

必點醬吃炸雞一份雙人餐有雞翅4隻加上棒棒腿2隻才239元，醬汁吃起來酸酸甜甜像是糖醋醬的滋味。

板橋炸雞除了韓式橘村炸雞跟阿元的炸雞外，愛吃炸雞的朋友絕對不能錯過這間可愛的喵咕炸雞店。

喵咕炸雞位置

這間喵咕詐雞位置比較鄰近新莊一些，離最近的捷運新埔站走路約13分鐘。可搭乘公車至板橋四維公園走路過去就會比較近一些，喵咕炸雞就位在附近的互助街巷弄內。

喵咕炸雞環境介紹

當時我們經過互助街時真的被這間店面給吸引到，想說這間店面也太特別了吧，我們就停車想說看看是賣什麼。

本來以為是一間文青的咖啡廳，畢竟櫃檯旁邊還有可以內用的座位，結果看了菜單發現居然是間炸雞翅專賣店，除了炸雞翅外也有販售鹹酥雞等美食，點餐的時候被櫃檯上的醬吃炸雞吸引住，吃過之後真的就對這間店念念不忘。

這是間很稀少可以內用的板橋鹹酥雞店，除了有座位可坐外，還有附上插座可以充電，內用環境個人覺得挺吸睛的，有點回到小時候看診的兒科診所的感覺。

店內環境維護的相當不錯，而且還有定期做病媒防治服務也提供，唯一可惜的是，內用沒有提供冷氣~夏天吃可能會有點悶熱。

在櫃檯旁邊有個很適合打卡的地點，左右對聯寫著喵喵喵喵喵喵喵，加上櫃檯上還有一隻很大隻的黃金左手招財貓~真富有童趣。

喵咕炸雞菜單介紹

喵咕炸雞除了專賣炸雞翅外，也有像是炸豆干、炸湯圓、炸雞排⋯⋯等鹹酥雞的美味可選擇。價格從20元起跳，口味有胡椒、辣椒、梅子、海苔、檸檬可以選擇，個人認為價格算是相當平價。

在櫃檯上看到這個醬吃炸雞，有分個人餐與分享餐，搭配的醬料類似韓國炸雞的蜂蜜糖醋醬，個人覺得這個必點耶！！

除此之外，炸雞翅買10隻還額外多送1隻。

我們看到這間板橋喵咕炸雞價格真的挺便宜的，不知不覺中就買了兩大袋，這外帶塑膠袋也是挺可愛的。

喵咕炸雞餐點介紹-醬吃炸雞

這個醬吃炸雞一打開來真的是被嚇到~這個份量也⋯⋯太多了吧！！本來以為這種炸雞翅會跟必勝客那種小小隻的雞翅一樣的大小，還以為棒棒腿就是雞翅旁邊的部位，沒想到打開來這個份量多到嚇人～這個雞翅真的超大！！棒棒腿也超大隻，這份量只要239元！！！比起起家雞或著是連鎖韓式炸雞店都還要便宜超多的。

重點是這個炸雞表皮雖然炸得酥脆，但裡面的雞肉軟嫩多汁，不像許多炸雞翅店炸過後乾乾的那種肉質，一整隻雞翅沒有一塊是不充滿肉汁的，搭配糖醋醬料真的很可以。

喵咕炸雞的醬料帶點酸味跟甜味，味道也不會太鹹，搭配這雞翅的肉質真的讓人一隻接著一隻。咬下去雞肉直接噴汁，真的是有夠好吃，我們光吃這盒就快吃飽了說。

喵咕炸雞餐點介紹-鹹酥雞

我們真的小看這個醬吃炸雞的份量，所以我們還多點了許多鹹酥雞跟一塊雞排，結果真的吃不完~有夠傻眼，雞排也是很大一塊耶。

洋蔥圈+紅糟魷魚

洋蔥圈個人覺得就是普通的洋蔥圈，記憶點沒有那麼深刻，但是它們的紅糟魷魚味道很讚！紅糟的甜味跟香氣有被魷魚滿滿的吸進去，

炸過之後除了魷魚本身的甜味外，還帶有紅糟的氣味，就像吃紅糟雞一樣的口味，我也蠻推薦的！

四季豆+炸皮蛋+炸豆干

我覺得這間鹹酥雞炸的挺好的，就算我們從喵咕炸雞店回到新莊迴龍，大概也快20分鐘，它們的炸物沒有因此變得濕潤黏膩，就算過了20分鐘後還是仍維持像剛炸好的水準。重點是店家有把油瀝的很乾淨，吃起來較沒有過多的油膩感，不知道是否有像炸老大鹹酥雞一樣有使用脫油機。

炸豆干就算放冷了也相當美味，仍有保留住豆干的香氣跟口感。

在皮蛋外面果上麵衣，炸完後整個皮蛋變得相當Q彈，而且皮蛋獨有的味道也降低許多，意外的蠻好吃的。

炸雞排

這個炸雞排份量也挺多的，肉質也相當多汁軟嫩，但後來在醬吃炸雞的淫威下，真的沒有把他吃完，真的是有點可惜。

這間喵咕炸雞沒紅起來真的覺得可惜ㄟ，光是這個醬吃炸雞的份量跟提供的品質，論CP值我覺得可以屌打很多間連鎖炸雞店。

『不吃會想念，吃了會懷念』真的好吃到會讓人上癮，所以我一定要推薦它！希望板橋人可以用新台幣支持，讓它在永和也開一間分店阿阿～

喵咕炸雞

所在地址：220臺灣新北市板橋區互助街43號

營業時間：日 二 三 四 五 六 12:00-21:30

店家電話：0222591112

評價：★★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

