高雄「串肚肚」推浜燒海味加199元吃到飽！海蝦、鮑魚、一夜干統統有CP值超高

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
高雄左營聚餐又有新選擇！主打串燒吃到飽的「串肚肚」，將夜市熱鬧氛圍搬進冷氣餐廳，讓食客在舒適空間裡盡情享受炭火香氣。店內除了各式現烤串燒外，中秋節更加碼推出「浜燒」系列，嚴選鮮蝦、貝類、魷魚與一夜干等超過10款海味，現場燒烤鮮度滿點，成為不少饕客聚焦的必點料理。

串燒品項涵蓋牛橫膈膜、松阪豬、炙燒羊排等經典選擇，還有暖心的蒜香豚骨雞湯鍋，以及鋪滿鮭魚卵的丼飯，讓人一口吃到奢華海味。搭配蔥油拌麵、鴨肉蔥拌飯與松葉蟹烤飯糰等小食，選擇豐富到桌上總是滿滿當當。飲品更貼心規劃，除了啤酒、調酒，還有手搖飲無限暢飲，不論是大人小孩都能找到喜愛的飲品。店內更有趣味十足的「點滴帶啤酒」設計，邊拍邊喝成為社群打卡亮點。

圖／取自串肚肚臉書粉絲團
圖／取自串肚肚臉書粉絲團
「串肚肚」吃到飽套餐價位落在698元至1099元，中秋檔期限定至9/30前（平日一到四）凡四人同行即可加價199元升級「浜燒」系列包含泰國蝦、一夜干、鮑魚與海蝦等吃到飽，單點則為299元升級。營業時間延長至凌晨2點，無論是家庭聚會、下班小酌，還是宵夜續攤，都能在這裡盡情暢快。高雄美食版圖再添人氣聚餐新據點，喜歡串燒與海鮮的饕客千萬別錯過。

圖／取自串肚肚臉書粉絲團
圖／取自串肚肚臉書粉絲團
串燒 饕客 鮑魚 吃到飽 高雄美食

