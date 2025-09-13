高雄「串肚肚」推浜燒海味加199元吃到飽！海蝦、鮑魚、一夜干統統有CP值超高

說到國旅放鬆首選，有陽光沙灘海景的墾丁絕對穩坐NO.1啦～最近還有屏東黑鮪魚季，新鮮海味吃到飽完全不是問題🍣這次就由AsiaYo幫大家整理出高cp值的6間墾丁民宿推薦，有些還貼心提供寵物友善屏東住宿，讓毛孩也能一起開心入住🐶不管是情侶、朋友還是家庭旅行都超適合！快跟著我們一起來趟海邊療癒小旅行吧！

2025-09-08 11:01