插旗大巨蛋！士林30年「鵝肉川台菜」二代接手 芋頭米粉午餐無限續、隱藏版料理要先預訂

台北大巨蛋商圈美食又+1！創業近30年的士林老字號「鵝肉川台菜 Goose Professor」，從路邊攤起家到月營業額破400萬，是許多明星、饕客心中的口袋名單，今年由二代接手，正式插旗大巨蛋商圈，在光復南路開設全新分店，不只把經典招牌菜搬過來，還加碼推出午餐限定「芋頭米粉」無限續碗吃到飽，還有隱藏版料理須先預訂，讓人吃得超滿足。

圖／鵝肉川台菜提供

「鵝肉川台菜」最早起源於承德路小巷弄路邊攤起家，主打平價鵝肉小吃，後來歷經大火與都更，仍靠著創辦人「川哥」對台味的堅持一步步建立品牌。2020年開始由三兄弟接手，二兒子與小兒子負責經營，這次光復分店由曾任攝影師的二兒子 Ares 掌廚，斥資500萬翻新設計，店內可容納約80席，並提供包場服務。一路飄香30年，是蕭敬騰、徐懷鈺、潘若迪等明星的愛店。

圖／鵝肉川台菜提供

新店延續「家的餐桌」理念，以紅磚牆、木質桌面呈現台灣日常的溫度，入口大面玻璃與鐵件線條增添現代感，內部更設置少見的「開放式廚房」，讓顧客直接看到料理過程，強調衛生與透明感。

圖／鵝肉川台菜提供

光復分店除了招牌「老街鵝肉」外，還有許多精緻台菜、酒家菜與江浙風味料理，像是「魷魚螺肉蒜」、「蒜炒曼波魚腸」、「黃金桂花蟹」等，需提前預訂才吃得到。其中午餐時段限定的「芋頭米粉」更能享有吃到飽優惠，湯料可無限續，成為饕客必點人氣王。

圖／鵝肉川台菜提供

「鵝肉川台菜」多年來累積許多經典功夫菜，包括外焦內嫩、毫無腥味的「香煎豬肝」，以及融合臭與鮮的「酥炸鮮蝦臭豆腐捲」。海鮮控則不能錯過「蠔油澳洲龍蝦」，以低溫油泡後快炒，讓蠔油鹹香緊緊巴住鮮甜龍蝦肉。其中最特別的就是隱藏版菜色「滷虎掌」，更是必須提前3天預訂才能嚐到。

圖／鵝肉川台菜提供

鵝肉川-光復店

地址：台北市松山區光復北路7號1樓（近南京三民捷運站2號出口）

電話：02-27681788

時間：11：30～14：30、17：00～21：00（週二休）

