素食也能吃得很華麗！高雄「質感素食餐廳」　顛覆你對素菜的想像

說到好吃的高雄精緻素食餐廳，我腦海中第一個浮現的就是高美館附近的「鈺善閣素養生懷石」！連續5年獲得米其林推薦，超級厲害。

很多人不知道，鈺善閣不僅套餐講究，還有合菜包廂能滿足多人聚餐。

這次我帶爸媽家人一起來吃為父親節設計的「鈺善閣合菜」！從開胃菜到甜點，味道好吃、菜色變化多，擺盤都像藝術品！

素食不只能吃得健康，還能吃得澎湃又華麗，真的很推薦給想找精緻高雄素食餐廳、高雄素食包廂合菜的大家，絕對讓大家吃得開心滿意啦！

高雄米其林素食餐廳：鈺善閣素養生懷石

連續五年榮獲米其林推薦的「鈺善閣養生素懷石」，無疑是想找精緻高雄素食餐廳的最佳選擇。我自己就帶家人、長輩來吃過幾次～

不管來幾次鈺善閣素養生懷石高雄店，每次進到裡頭就好愛低調的奢華感。四人雅座都有簾子稍微隔開，也有漂亮的窗邊座位。

高雄鈺善閣合菜包廂

高雄鈺善閣養生素懷石不只一般雅座，也有小型跟中、大型包廂座位喔！蠻多小型家族聚會、公司聚餐都喜歡包這種包廂，遇上節日如父親節、母親節、尾牙季，包廂更是熱門首選。

轉角樓梯上到二樓有個王座，本來想說誰會坐這邊啦！！

一轉眼我爸已在國王揮手（？？？）

二樓以大圓桌為主，辦過不少新人的文訂喜酒，公司尾牙春酒，共4桌最多可容納40人～這幾年很多小朋友的抓周儀式也再這舉行！可讓廠商佈置場地，儀式完後大家一起用餐）

高雄鈺善閣菜單（2025父親節合菜）

之前來鈺善閣都是吃套餐，這次訂位時知道到高雄鈺善閣有為父親節推出的鈺善閣素食合菜，我妹說不然點來吃好了！這個合菜菜單有五人桌菜、十人桌菜，也可以依人數客製化。

高雄精緻素食餐廳推薦：鈺善閣

這次的鈺善閣合菜五人份，擺起來其實蠻大一桌的！！（還有兩三道沒地方擺入鏡）而且內容非常豐富～～

▼台灣珍寶地珍茶（無咖啡因）

第一口喝下去，整個人瞬間放鬆～這壺地珍茶以台灣在地食材熬煮，入口清香回甘，尾韻超解膩，配著每道菜喝超剛好！

▼香蒸芋泥盅

這道光是一盆蘭花跟著上桌，這優雅擺盤就讓我們家驚呼！！

芋泥超綿密，還帶有淡淡鹽味和香菇香氣，外面真的吃不到，整盅超有驚喜感，還美得像盆藝術品！

▼國宴鈺翅羹

這道湯一上桌就氣勢滿滿！以蔬食材料完美還原魚翅羹的濃郁感，勾芡剛剛好，喝起來濃郁滑順又不膩，筍絲與香菇增添層次，一碗喝下去超滿足，根本高級宴席開場王者！

然後是很像三層下午茶的冷盤，也是整個氣勢上桌～

▼四品鮮蔬冷盤

這盤真的像藝術品！四道前菜超有層次～

先是這個超仿真外形的素鮭魚生片，滑溜口感配醬油真的好像生魚片。

第二層過貓沙拉滑嫩爽脆、第三層炸地瓜外酥內綿，還有梅子番茄酸甜開胃，整盤吃完覺得胃口被溫柔地叫醒了！

▼黑胡椒猴頭菇

這道是鈺善閣米其林得獎菜！！費時超過72小時製作的猴頭菇，嫩中帶咬感，每塊都吸飽醬汁，黑胡椒醬香中帶點南洋風調調，整個超涮嘴～完全不像在吃素！是我們家當天最愛的一道菜！！

▼義式野菇起司烤餅

一咬下去「喀滋」聲超療癒！外層酥脆、裡面野菇香氣十足，起司不會膩反而加分，整個口感有點像墨西哥烤餅quesadilla。

▼義式番茄丸佐夏威夷果仁

主廚手作蔬菜丸炸過再匯醬汁，咬開有蔬菜顆粒感，搭配上酸香番茄蔬菜醬超對味，這道也是我們家大人小孩都愛！

▼黑松露野菇燉飯

這盤也是上桌超吸睛！！真的很法餐華麗擺盤欸～～

濕潤燉飯收汁剛好，每一口都有菇菇香氣，還帶有松露的高級感，義法風情滿滿，素食也可以這麼華麗！

▼奇亞籽蘋果凍＋新鮮水果

連水果跟甜點擺盤也講究，第一次吃到餐後水果有櫻桃！

最後結帳時，在櫃檯旁邊發現好多鈺善閣自製的素食醬料，像辣醬、素食XO醬等等都很受歡迎。

也有店內料理的冷凍即食包喔！

高雄鈺善閣素懷石評價/用餐心得

誰說素食就一定清淡無聊？鈺善閣素養生懷石每次來都顛覆我們對素菜的想像！

從國宴等級的鈺翅羹、米其林得獎菜黑胡椒猴頭菇，到每道都像藝術品的前菜、甜點，每一口都吃得出用心與層次感，還有黑松露燉飯、義式烤餅這種超有創意的西式素料理，真心精緻又美味！吃下來不僅無負擔，連帶長輩來，我爸媽都一直點頭說讚！

非常適合節日聚餐、家庭宴請或想給爸媽長輩一場健康又有質感的驚喜饗宴，真心推薦給大家！

地址：高雄市鼓山區美術北三路225號1樓

電話號碼：07 522 7850

營業時間：11:30–14:00, 18:00–21:00

（週二～週三公休）

