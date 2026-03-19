這棵「苦楝」一枝獨秀！不以多取勝 4.4星公園內「淡雅苦楝」悄盛開 同框「客美多小屋、藍天白雲」超出片
這棵「苦楝」有夠美！有別於國漫館九重葛爆紅，公園內這棵「苦楝」白中帶粉，滿開在枝頭上有如覆雪般，單獨一棵矗立盛開格外有種樸實、平靜的美感。
不必開成整片花海也夠美了！台南平實公園內這棵「苦楝」悄悄盛開，坐落在空曠的平地中央一枝獨秀，不同於繽紛色澤的花朵，苦楝以白色為基調，整棵樹枝延展、樹形十分獨特，後方還有間客美多咖啡，質感小屋與苦楝同框也是推薦取景之一，若為晴天還能一併拍入藍天白雲，讓人看了心曠神怡。
IGer林阿伯分享，旁邊還有一排苦楝，但沒有中間這棵苦楝來得有亮點，如有前往打卡也可以順道去看看。許多網友看到美拍分享後紛紛回應「這棵花況超美 背景也很好看」、「這棵很親民很特別 搭配藍天拍起來超好看」。此外，還有外國遊客評價平實公園是「絕佳的城市綠洲」、「擁有漂亮的地景」，在Google擁有4.4星與近2,300則評論。
平實公園
地址：台南市東區小東路476號
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