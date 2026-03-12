一年只開園1次！「彰化版莫內花園」 最佳賞花期來了 夢幻「爆滿錫葉藤花瀑」必朝聖

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@double.leo.tw授權、香久園粉專
圖／IG@double.leo.tw授權、香久園粉專

一年只開園一次！「彰化版莫內花園」現正開園，各色花朵交錯成美麗圖畫，更在Google拿下4.8超高分，去過的人留下好評直呼「是愛花人的夢想花園」、「全台第一英式野花園」。

圖／<a href='/search/tagging/1013/香久園' rel='香久園' data-rel='/1013/248845' class='tag'><strong>香久園</strong></a>粉專
圖／香久園粉專

圖／香久園粉專
圖／香久園粉專

被稱作是「彰化版莫內花園」的英式花園「香久園」位於彰化田尾，每年僅開園一次，現已開園預計將開放至4/6。園方推估最佳賞花期約到3月中旬，目前園內的「長穗白花錫葉藤」開好開滿，爆滿的白花瀑格外驚豔優雅，還有玫瑰、大花錫葉藤、金光菊等花種盛開，以草木的翠綠為底，各色繽紛花朵點綴其間，形成宛如油畫一般的畫面感。

圖／IG@double.leo.tw授權
圖／IG@double.leo.tw授權

圖／IG@double.leo.tw授權
圖／IG@double.leo.tw授權

入園要注意！「香久園」採預約制，請先至預約平台預約入園時間；門票部分，全票100元，4-12歲(未滿)兒童、年滿65歲以上(含)長者及持有身心障礙手冊者與田尾鄉民為優待票50元。

圖／香久園粉專
圖／香久園粉專

圖／香久園粉專
圖／香久園粉專

圖／香久園粉專
圖／香久園粉專

圖／香久園粉專
圖／香久園粉專

香久園 2026開放資訊

開園期間：即日起～2026/4/6（週四休園）

地址：彰化縣田尾鄉順安路及光復路538巷交叉口

開放時段：每日9:00-16:50（共八個場次，每場50位）

門票：全票100元、優待票50元

備註：採全預約制，入園須知依園方公告為準

粉絲專頁：https://www.facebook.com/forevergarden2019

