台北近郊「最美櫻花海」！搭捷運就能到 打卡「櫻花林+纜車」免跑日月潭 「3種櫻花」接力綻放

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北市政府工務局大地工程處提供
圖／台北市政府工務局大地工程處提供

台北近郊「櫻花海」勝地！搭捷運朝聖爆滿粉花海，還能乘纜車俯瞰整片櫻花林，共有3種櫻花接力綻放，賞花期綿延近半個月。

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
圖／台北市政府工務局大地工程處提供

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
圖／台北市政府工務局大地工程處提供

指南風景區自2020年起廣植櫻花，有寒櫻、飛寒櫻與山櫻花等3品種，如今迎來絕美花期，滿滿的粉紅櫻花毯裝飾大地，搭乘貓空纜車從高空俯瞰更為震撼，浪漫氛圍拉到最滿，不用特地跑到日月潭也能打卡「櫻花林+纜車」的時節美景。此外，風景區內步道規劃完善、路線平緩，也十分適合親子、樂齡族漫步踏青。

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
圖／台北市政府工務局大地工程處提供

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
圖／台北市政府工務局大地工程處提供

風景區內3品種櫻花，從粉嫩色澤到桃紅色調都欣賞得到，預計賞花期能綿延近半個月。不光是賞花，還能安排到貓空品嘗在地茶香料理、走訪祈福山徑，台北賞櫻一日遊直接安排起來。

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
圖／台北市政府工務局大地工程處提供

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
圖／台北市政府工務局大地工程處提供

建議交通資訊

高空賞櫻｜搭乘捷運文湖線至「動物園站」，出站後步行前往貓空纜車動物園站搭車，沿途緩緩升空，從高空俯瞰山谷間鋪展的粉色櫻花林，於「指南宮站」下車。

貓空茶香料理｜貓纜「指南宮站」續搭纜車前往「貓空站」，或轉乘貓空地區公車（如棕15）前往山城餐廳。

祈福山徑賞花｜餐後返回指南宮周邊，步行至祈福山徑近距離欣賞櫻花。

回程建議｜搭乘貓空纜車返回「動物園站」，再轉乘捷運返家；或搭乘棕5、棕15等公車下山至捷運「動物園站」。

