全台最大「紫藤花園」即將開園！2026最美花期曝光 朝聖「逾千株紫藤花瀑」別跑錯園區
一年一度「夢幻紫藤花季」要來了！全台最大「紫藤花園」2026最美花期曝光，無需預約即可入園體驗紫色風暴的震撼。
台灣最大「淡水紫藤花園」即將開園！鄰近天元宮的「二號水源園區」今年以「藤花之春」為花季主題，預計在3/22至4/7盛開，開園期間每日8:15-17:00開放。「淡水紫藤花園」擁有超過1000株日本紫藤，每當花季盛開時都會吸引大批民眾朝聖。這股「紫色風暴」不僅震撼視覺，同時也有淡雅花香帶來嗅覺上的沉浸體驗。
實際盛開時間可能因氣溫與氣候變化而調整，建議到官方粉專追蹤最新花況。入園收費方面，成人350元、國小兒童200元，一般遊客入園無需預約。
特別一提的是，一號屯山園區已改為預約包場制，且需提前預約，出發前記得先確認目的地是「二號水源園區」喔！而每日花況、開園情形需依園方公告為主，如有疑問請洽園區。
淡水紫藤花園二號園區「2026藤花之春」花季資訊
開園期間：預計2026/3/22～2026/4/7
開放時間：8:15-17:00
地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子五鄰9-1號
粉絲專頁：https://www.facebook.com/wrestiacafe
