免門票「賞櫻夯點」即將休園！朝聖「夢幻櫻吹雪」倒數中 園方「不收門票」暖心原因曝光

朝聖滿山櫻花進入倒數，不收門票「賞櫻夯點」即將休園，園方「賞櫻不收門票」原因曝光，網友大讚「真佛心」。

位於新竹尖石的賞櫻景點「財伯觀光果園」即將於3/10全面休園，最後開園日為3/9，邀請民眾把握時間、欣賞園區內的粉紅富士櫻「櫻吹雪」，以及悄悄綻放的高雅淡粉的「御車返櫻」。

此外，園方也分享了「賞櫻不收門票」的心裡話，透露「收費就意味著更多責任，像是賞櫻客人的安全、停車位安排，若是轉型成收費景點，環境維護的壓力和成本也會跟著大翻倍」，而「沒收門票的最大好處就是⋯以上的煩惱，客人們全都會自己想辦法解決」，更表示「因為我們種的櫻花，能帶動部落經濟、讓部落人人有錢賺，這不也是一件美好的功德嗎？」令網友讚聲「謝謝財伯無私的分享，入園賞櫻的遊客也應好好珍惜」、「好棒的正能量」。

同時，不少網友也幫忙呼籲要有公德心，勿拉扯樹枝拍照；也有內行網友推薦園方自家農產品，特別是「水蜜桃果醬」更是每年來訪必買的好物。

財伯觀光果園

最後開園日：2026/3/9

地址：新竹縣尖石鄉村竹60鄉道16-1號

