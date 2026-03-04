快訊

一整年都有絕美花海！雲林「9公頃療癒新景點」來了 朝聖「6千棵麝香木+粉紅階梯」 特色「藝術裝置」拍爆記憶卡

賞花「新景點」抄筆記！雲林「9公頃大療癒景點」來了，現在約有「6000棵麝香木」夢幻盛開，園區內還有不同季節的花植輪番妝點，一年回訪好幾次都別有一番景緻。

圖／有風的地方<a href='/search/tagging/1013/森林' rel='森林' data-rel='/1013/247954' class='tag'><strong>森林</strong></a>療癒<a href='/search/tagging/1013/咖啡' rel='咖啡' data-rel='/1013/89523' class='tag'><strong>咖啡</strong></a>粉專
圖／有風的地方森林療癒咖啡粉專

雲林古坑新景點！全新話題夯點「有風的地方森林療癒咖啡」位於古坑鄉荷苞村尖山坑13號，甫於春節期間開幕。園區總面積達9.6公頃，目前首期開放約7.33公頃，一開放即吸引不少人開箱朝聖「麝香木花季」。園區內滿山滿谷的淡粉麝香木約有6000棵，特別是絕美必拍的「麝香木療癒階梯」，粉紅階梯兩側都是滿滿的麝香木，不論是起霧還是天晴，都有如夢幻仙境般美到讓人直呼「雲林第一美景」、「處處都是美拍景點」，花季預計約至3/31。

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

不只粉紅階梯，還有愛心鞦韆、巨型高腳椅、湖邊古船與鳥巢等裝置藝術值得打卡。若沒趕上麝香木花季也無妨，「有風的地方森林療癒咖啡」園內遍植四季花卉，麝香木後則有4-5月馬鞭草、6-10月粉萼花、7-12月狼尾草、12-1月白雪木，以及九重葛、櫻花、湖畔山茶花、鍚葉藤、洋紅風鈴木等依時節盛開，一年四季都有不同景緻。

圖／有風的地方森林療癒咖啡粉專
圖／有風的地方森林療癒咖啡粉專

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

門票方面，每人200元，可折抵消費50元，6歲以下兒童免費；可攜毛孩入園，但需牽繩或推車，並自負安全與衛生責任。而除了賞花、親近自然外，「有風的地方森林療癒咖啡」同樣有提供各式咖啡、飲品、手工披薩、甜點午茶與雲林特色風味餐，走累、拍累了都能休息充電，不怕餓肚子。

圖／有風的地方森林療癒咖啡粉專
圖／有風的地方森林療癒咖啡粉專

有風的地方森林療癒咖啡

地址：雲林縣古坑鄉荷苞村尖山坑13號（古坑斗六交流道下149甲往荷苞方向約6.6公里 149甲11K處右手邊）

營業時間：9:30-17:00

電話：0973 225 488

粉絲專頁（提供最新花況）：https://reurl.cc/53kEWq

