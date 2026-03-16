最美「森林生態花園」免費入園！一日限定、現省250 走進「芬多精森林、天空步道」 螢火蟲季前先踩點
「東勢林場遊樂區」免費入園！東勢林場將推出一日限定免門票活動，當天還會有一系列精彩活動，邀請民眾走進山林、享受滿滿芬多精。
「東勢林場遊樂區」以「賞螢護山林·森活税樂園」為主題，推出結合農村、水保、租稅的宣傳活動，預計在3/21 8:00-17:00開放免費入園（全票原價250元），當天也有水保走讀、樂團演出及拍貼、植感拓印、闖關拿大獎等多樣活動。
此外，2026螢火蟲季預計落在4/1至4/30期間，詳情請見粉專追蹤最新資訊。
「東勢林場遊樂區」有中部最美森林生態花園之稱，更是賞油桐花林、賞螢的人氣指標地。遊樂區內設有體能訓練場、民俗公園、忘憂池和多種步道，是親近大自然、郊遊踏青的絕佳勝地，不少人去過都說「下次還想來訪」、「值得走一遭 很好玩」。
東勢林場遊樂區
免費入園時間：2026/3/21 8:00-17:00
地址：台中市東勢區勢林街6-1號
3/21活動時間安排（依現場為準）
10:00-12:00 水保走讀
13:00-13:30 東勢區農會陶笛班吹奏
13:30-14:00 東勢林場水保音樂志工演奏
14:00-16:00 正式開鑼活動
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