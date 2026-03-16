最美「森林生態花園」免費入園！一日限定、現省250 走進「芬多精森林、天空步道」 螢火蟲季前先踩點

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聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／東勢林場遊樂區官網及東勢林場提供
圖／東勢林場遊樂區官網及東勢林場提供

東勢林場遊樂區」免費入園！東勢林場將推出一日限定免門票活動，當天還會有一系列精彩活動，邀請民眾走進山林、享受滿滿芬多精。

東勢林場「五月雪」<a href='/search/tagging/1013/油桐花' rel='油桐花' data-rel='/1013/249124' class='tag'><strong>油桐花</strong></a>，圖為往年照片。圖／東勢林場提供
東勢林場「五月雪」油桐花，圖為往年照片。圖／東勢林場提供

「東勢林場遊樂區」以「賞螢護山林·森活税樂園」為主題，推出結合農村、水保、租稅的宣傳活動，預計在3/21 8:00-17:00開放免費入園（全票原價250元），當天也有水保走讀、樂團演出及拍貼、植感拓印、闖關拿大獎等多樣活動。

此外，2026螢火蟲季預計落在4/1至4/30期間，詳情請見粉專追蹤最新資訊。

往年油桐花照片。圖／東勢林場遊樂區粉專
往年油桐花照片。圖／東勢林場遊樂區粉專

往年螢火蟲季照片。圖／東勢林場遊樂區粉專
往年螢火蟲季照片。圖／東勢林場遊樂區粉專

圖／東勢林場遊樂區粉專
圖／東勢林場遊樂區粉專

「東勢林場遊樂區」有中部最美森林生態花園之稱，更是賞油桐花林、賞螢的人氣指標地。遊樂區內設有體能訓練場、民俗公園、忘憂池和多種步道，是親近大自然、郊遊踏青的絕佳勝地，不少人去過都說「下次還想來訪」、「值得走一遭 很好玩」。

體能訓練場。圖／東勢林場遊樂區官網
體能訓練場。圖／東勢林場遊樂區官網

忘憂池。圖／東勢林場遊樂區官網
忘憂池。圖／東勢林場遊樂區官網

東勢林場遊樂區

免費入園時間：2026/3/21 8:00-17:00

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

3/21活動時間安排（依現場為準）

10:00-12:00 水保走讀

13:00-13:30 東勢區農會陶笛班吹奏

13:30-14:00 東勢林場水保音樂志工演奏

14:00-16:00 正式開鑼活動

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