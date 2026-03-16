最美「森林生態花園」免費入園！一日限定、現省250 走進「芬多精森林、天空步道」 螢火蟲季前先踩點

【FunTime小編群】說到賞花你會想到哪裡？離台北市區近、花季又長的「陽明山」絕對是許多人的首選地！陽明山一年四季都有不同花卉綻放，1~3月有櫻花、3~4月的海芋、5~7月的繡球花、8~9月則是金針花，10～12月還能欣賞滿山的芒草！無論哪個季節來訪，陽明山都能帶給你最美的花景～○花、○花幾月開～一起來解鎖陽明山花季的攻略資訊吧！

2026-03-14 11:29