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超夯農場「繡球花季」來了！2026「荷蘭風車+繡球花海」必朝聖 「繡球花小火車、繡球花造型霜淇淋」每年都要打卡

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／花露農場粉專
圖／花露農場粉專

熱門農場「繡球花季」來了！兼具四季花卉、城堡民宿的人氣農場迎來2026繡球花季，不僅有必拍的繡球花小火車、荷蘭風主題區，還有繡球花造型霜淇淋要打卡。

圖／<a href='/search/tagging/1013/花露農場' rel='花露農場' data-rel='/1013/249085' class='tag'><strong>花露農場</strong></a>粉專
圖／花露農場粉專

圖／花露農場粉專
圖／花露農場粉專

位於苗栗卓蘭的「花露農場」以每年盛開的壯觀繡球花海聞名，2026「繡球花季」即日起至5月底期間浪漫登場，今年打造荷蘭風繡球花主題區，風車裝置與滿滿繡球花同框帶有異國風情，還有必拍亮點繡球花小火車、戶外英式花園、室內蘭花火鶴館等，園區內更藏有世界奇花「碧玉藤」及四季花卉，處處都有驚喜。

圖／花露農場粉專
圖／花露農場粉專

圖／花露農場粉專
圖／花露農場粉專

除了花朵帶來的視覺盛宴外，繡球花造型花淇淋同樣是人氣焦點，人手一支不僅好吃又好拍。入園門票每人250元，100元可單一折抵消費，6歲以下兒童免費入園；另可攜帶毛孩入園，需牽繩、提籠或推車。

「花露農場」在Google擁有近萬則評論、4.2高分，網友踩點後分享「一走進裡面就很讓人很放鬆的感覺，裡面的花草維護的很漂亮」、「園區維護的很好，愛花草的家人們玩的拍的很開心」、「花淇淋是真材實料 風味獨特」。

圖／花露農場粉專
圖／花露農場粉專

圖／花露農場粉專
圖／花露農場粉專

花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

營業時間：平日9:00-17:00、假日8:30-17:30（週三休園）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/FlowerHome.tw

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苗栗旅遊 熱門景點 花露農場 繡球花 城堡 霜淇淋 免費入園

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