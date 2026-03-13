快訊

2026竹子湖海芋季3/14登場！「花田樂章」打造春日白色花海　音樂地景、導覽體驗一次玩

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台北市農會提供
圖／台北市農會提供

春天賞花季再添亮點，「2026竹子湖海芋季」將於3月14日至4月26日在陽明山竹子湖登場。今年以「花田樂章」為主題，潔白海芋在山谷花田間綻放，搭配山嵐與自然景觀，彷彿化身一座戶外音樂廳。每年3月中旬至4月底正值海芋盛開時節，大片純白花海與雲霧繚繞的山景相互映襯，也成為春季熱門賞花與拍照打卡景點。

圖／台北市農會提供
圖／台北市農會提供

本屆海芋季邀集竹子湖11家農園共同打造創意地景花藝裝置，讓遊客在花田間感受藝術與自然交織的氛圍。其中，名陽匍休閒農莊以結合樹蛙造景與竹笛元素的作品「海芋風鈴下的蛙聲」獲得金質獎；曹家花田香的「舞動烏克麗麗」以及發現生活園藝的「發現花田樂境」則榮獲銀質獎，將音樂意象融入花海設計，吸引不少遊客拍照打卡。

圖／台北市農會提供
圖／台北市農會提供

圖／台北市農會提供
圖／台北市農會提供

除了賞花拍照，今年花季也推出多項限定體驗。適逢蓬萊米命名100周年，主辦單位特別推出「花季紀念米香」，選用關渡平原的蓬萊米製作，結合春日花季意象，讓遊客在賞花之餘，也能品嘗富含在地特色的紀念點心。

圖／台北市農會提供
圖／台北市農會提供

活動期間每逢週末上午10時30分與下午2時，現場還提供免費生態人文導覽，由專業解說員帶領遊客漫步水車寮步道與頂湖地區，介紹竹子湖百年農業文化與自然生態。此外，現場設有期間限定臨時郵局，遊客可使用紀念郵戳寄出海芋明信片，並透過「印卡讚」活動免費列印照片，留下花季回憶。

圖／台北市農會提供
圖／台北市農會提供

交通方面，花季期間假日上午9時至下午4時將實施交通管制，竹子湖海芋大道採順時針單向行駛、頂湖路段亦為單向通行。建議民眾搭乘小9、129等公車上山賞花，或將車輛停放於福林公園與百齡高中地下停車場後轉乘公車前往，以減少塞車情況。賞完海芋後，也可接續期待5月登場的陽明山繡球花季，規劃一趟完整的陽明山春季賞花之旅。

竹子湖 海芋 陽明山

