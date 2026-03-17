「這棵九重葛」憑實力爆紅！博物館免門票 拍爆「桃粉九重葛花瀑」同框「日式建築、老磚牆」錯過再等1年

這棵九重葛美爆了！超人氣博物館不僅免費入場，一旁盛開的「桃粉九重葛」更成為打卡聖地，整棵爆滿花瀑引人駐足，不少人都特地為它而來。

光是這一棵九重葛就夠美了！台中西區「國家漫畫博物館」近日話題圍繞在一棵浪漫九重葛上，目前正值盛開期，整棵樹被桃粉色花朵覆蓋，與旁邊的日式建築、老磚牆同框，別具一番復古美感，遠觀近看都十分吸睛，也成為近期台中最夯賞花景點。預計最佳賞花期至4月，這次錯過了可就要再等一年囉！

圖／IG@littlestar0202授權

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除了朝聖九重葛花瀑外，「國家漫畫博物館」目前試營運期間免費入場，當期還有《壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊特展》、《經典・穿越 陳弘耀特展》、《第16屆金漫大獎作品展》及《第1屆青漫獎得獎作品展》等精彩展覽，周邊也有甲拉麵、吳甜、喫茶花覓hanami和野餐Bask & Basket等質感餐飲，不論是半日遊還是一日遊都值得排進行程中。

圖／IG@jack_hung777888授權

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國家漫畫博物館東側園區

地址：台中市西區林森路33號

開放時間：週二至日10:00-18:00（週一休館）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/NationalComicMuseum

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