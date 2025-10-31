免費加湯800次喝到飽！「Walking Su 藥膳麻油雞」榮登台南必吃麻油雞 入秋了就是要暖胃又暖心

快訊

美食探險家Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／美食探險家Miss V

入秋囉～終於可以吃自己最愛的麻油雞了！

台南有誰沒聽過～免費加湯800次的麻油雞呢！Walking Su 藥膳麻油雞～榮登台南必吃麻油雞！對於愛喝湯的朋友～免費加湯真的是一大福音。不怕你呵⋯就怕你喝不夠！

Walking Su 藥膳麻油雞 位置介紹

Walking Su 藥膳麻油雞就於台南東區東平路260號，周邊剛好是學校的後面，晚上營業時間很好停車，對於開車到訪或是騎車到訪，都很方便。

用餐環境是半露天的，上有屋頂~不用怕下雨天，周圍沒有遮蔽物～微風徐徐吹來⋯⋯很舒服。

用餐桌數滿多的～但是到了冬天聽說還是一位難求，常常用餐時間或是消夜時間都是需要排隊的唷。

Walking Su 藥膳麻油雞 菜單

藥膳麻油雞是主打～配上麻油煎蛋⋯⋯超補。當天店家還很熱心分享客家酸菜～還有給一小碗試喝呢，酸爽的口感很適合愛吃酸菜的朋友。

內用餐具請自取～店內還有提供飲品（冬瓜茶）

香噴噴的藥膳麻油雞湯，隨時大火滾滾等候人客到來，加湯時還會額外加點麻油與米酒～加湯的湯頭一樣很美味。

Walking Su 藥膳麻油雞 餐點介紹

今天晚餐後才到訪～來都來了，當然還是要點好點滿。

藥膳麻油雞湯 $120+古早味麻油糯米雞飯 $45+麻油煎蛋 $20，店家提供的沾醬很特別，帶有淡淡的九層塔香氣～推薦可以試試看。

藥膳麻油雞湯 一碗120

內容物不少耶～有小雞腿、雞翅、還有2-3塊肉～肉質都很嫩不乾柴，高麗菜份量也不少～如果要當成正餐，再加30就可以選擇麵線或冬粉。

濃郁的藥膳麻油湯頭，也是屬於偏甜的口感～但不會過於甘甜，尾韻不會帶苦，順口又好喝。

古早味麻油糯米雞飯 $45 | 麻油煎蛋 $20

古早味麻油糯米雞飯滿滿一碗的飯碗～裡面還有雞肉唷。糯米屬於比較軟Q的口感～很適合愛QQ口感的朋友來上一碗！

Walking Su 藥膳麻油雞

地址：台南市東區東平路260號

電話：0929-258-685

營業時間：17:00~22:00 (星期日公休)

文章來源：美食探險家Miss V

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美食 古早味 必吃 客家 台南美食

