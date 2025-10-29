讓人念念不忘的「小餐館」！從餐車進化到店面，「8吋pizza」口味多、義大利麵也超推，「炸雞翅」多汁好吃

快訊

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

前還是餐車時代，就有一票死忠粉絲，對於他們家的pizza、炸雞燉飯義大利麵念念不忘。『肥宅打烊小餐館』終於開店啦，而且在北屯離我們蠻近的。

我們下午5點開店就來，開車旁邊有一些沒有線的位置可以停。

肥宅打烊小餐館

地址：台中市北屯區軍榮二街90號

電話：0965 420 426

營業時間：五六日一 10:30-15:00 ; 17:00-22:00 ； 三四11:00-15:00 ；17:00-22:00；二公休

IG：https://www.instagram.com/fz.piztro_/

肥宅打烊小餐館│室內環境

店內營造居家的感覺，櫃檯就是肥宅老闆本人。看好菜單就到櫃檯點餐結帳。

茶水自助，想要tabasco或是辣油的自己來。

肥宅打烊小餐館│餐點介紹

每日濃湯

這個是加170元套餐來的，當天是蕈菇濃湯，滿香濃的濃郁度剛好，不會太稀或太稠。

蒜片辣椒義大利麵

想說點個簡單的試試看，吃完感覺真的還不錯耶！麵條烹飪的不會太過於軟，簡單調味就很好吃。蒜味剛好不會過份，辣度明顯但不會太辣。

可以吃到橄欖油香氣，整體share一起吃還不錯。

椒鹽炸雞翅

一份四隻，外皮炸的酥脆，而且不會太厚。裡面肉質juicy好吃，椒鹽調味也剛好。

節瓜鮮蝦pizza

8吋pizza直接切成六等份，節瓜份量很平均，可惜我們覺得蝦子給的不夠大氣，我們願意多花一點吃到多一點的蝦肉。

外皮焦香，節瓜還有保留juicy的口感還不錯。吃得到麵粉香，餅皮偏軟中帶Q度。

開吃之前會有檸檬的香氣湧入鼻腔。

辣油可以自由添加，建議喜歡吃辣的來一點準沒錯。

拿鐵

機器打出來的比較普通，沒有香氣。套餐搭配點的飲料。

巴斯克乳酪蛋糕

口感濕潤，乳酪香氣會在口中併發出來。

肥宅打烊小餐館│菜單

以上就是在肥宅吃飯的食記，雖然沒有吃過餐車的時代，不過從提供的餐點可以略知一二。蠻喜歡8吋pizza的大小，用料也很實在。上菜速度還蠻平均不會太快或太慢，下次有機會想再來試試看燉飯。

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

義大利麵 美食 炸雞 燉飯 拿鐵 台中美食

