快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

上課未到校…老師找不到家長急報警 北市單親母女陳屍內湖租屋處

台南「南洋椰香咖哩」口袋名單！湯頭濃郁夠味 咖哩控必收藏

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖

【香自漫研咖哩】南洋椰香咖哩

台南咖哩 香自漫研咖哩，喜歡品嘗各式咖哩的我這家一直收藏在口袋名單中，終於找到時間前往啦～

之前在民生路餐車時期我就一直很想去，結果都搬家開店一陣子了我才來，店家態度也很親切，而且南洋椰香咖哩好好吃，我合我的胃！馬上就來分享給你們囉～

台南中西區美食【香自漫研咖哩 南洋椰香咖哩】

香自漫研咖哩店址位於台南中西區海安路與大勇街口，店址還蠻好找，騎車來的朋友可以暫停店門口。

海安路美食【香自漫研咖哩】店內環境

店內空間不大，環境乾淨明亮，冷氣開放用餐起來舒適。

台南美食【香自漫研咖哩】菜單

香自漫研咖哩有4種湯底可以選擇，南洋椰香咖喱、泰式酸辣、酸辣椰香咖喱、日式豆乳雞白湯，主食另有5種可以選擇分別是，烏龍、意麵、冬粉、讚岐細拉麵及白飯，也可以加點食材，吃起來更加豐富美味。

店內主打以南洋咖哩、泰式酸辣為湯底，這次來跟妹妹一人點一種湯底，這兩種湯底我都好喜歡。

酸辣椰香咖哩/經典海陸 200元

泰式酸辣湯底，帶有酸酸辣辣的滋味，還有椰香讓味道更加豐富有層次，湯頭非常開胃！海陸裡有肉片、鮮蝦、蛤蜊、蔬菜，我選擇了意麵，麵條吸附湯汁，非常的夠味。吃過一次會懷念，我還蠻喜歡這款湯頭。

當日吃到的蝦子新鮮也很大尾。

南洋椰香咖哩/經典海陸 190元

湯底使用進口高級椰漿極多種香料慢火熬煮，有著濃郁溫醇的湯頭，伴隨著椰奶香，平時不愛喝湯的我也覺得好好喝！配上Q彈的烏龍麵，吃完好滿足。

香酥素排酥加在湯裡也好好吃，喜歡它吸附湯汁精華的口感。

唐揚雞炸的外脆內嫩，肉質不乾柴。如果你也喜歡吃咖哩，可以來試試這家南洋椰香咖哩。

香自漫.研咖哩

地址：台南市中西區大勇街23號

電話：0975 517 122

營業時間：1:00~20:00

公休日：周一休

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖哩 台南美食 拉麵 烏龍麵

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台南「南洋椰香咖哩」口袋名單！湯頭濃郁夠味 咖哩控必收藏

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 【香自漫研咖哩】南洋椰香咖哩 台南咖哩 香自漫研咖哩，喜歡品嘗各式咖哩的我這家一直收藏在口袋名單中，終於找到時間前往啦～ 之前在民生路餐車時期我就一

中秋連假吃烤肉！台南9家燒肉店一次看，讓你輕鬆享用美食

中秋節除了烤肉，還有什麼比和親朋好友一起吃燒肉更有節日氣氛呢？台南作為美食之都，不只牛肉湯厲害，燒肉店的選擇更是五花八門，從高級和牛、日式到平價吃到飽應有盡有，無論是一個人獨享還是多人聚餐都能輕鬆滿足。本篇精選9家台南推薦名單，不管你追求高CP值，還是找聚餐地點，這篇通通幫你整理好！

嘉義八掌溪畔化身白色夢境！秋日限定白色羽毛海浪漫綻放

秋風吹起的不只是涼意，還有八掌溪畔那片如雪般潔白的甜根子草花海，輕柔搖曳的花穗，讓溪畔化身為秋日限定的夢幻景色！

台南最「泰」的泰式料理！曼谷名店來台南　正宗泰國師傅+必點王牌炸魚

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜中西區美食『魚泰泰 泰式料理』從曼谷PlaThaiThai餐廳開來台南海安路！重點是泰國師傅料理操刀，味道絕對超正宗啊，必點泰式海鮮蒸蛋／王牌炸魚／魚露伴鮭魚

台南排隊店「正宗冰火菠蘿油」！酥脆邪惡好好吃 「開心果巴斯克新口味+絲襪奶茶」大推

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜中西區美食「白寶奶奶港式菠蘿包」台南常常大排隊的菠蘿油就是這家啦～白寶奶奶以港式冰火菠蘿油為主，還有創意吃法的菠蘿包、雞蛋仔、巴斯克乳酪蛋糕及港式飲品，價格從

煙霧浴下的柴焙「龍眼乾」 汗與淚的香

每年8月立秋，龍眼開始結實纍纍，到了8月下旬處暑前後，就會一顆顆的鮮美掛滿枝頭，直到9月白露後進入尾聲。也就是，龍眼盛產於一年之中最熱的秋老虎季節、也是勢必要歷經颱風的季節，僥倖躲過颱風與暴雨的龍眼，都是上天給的禮物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。