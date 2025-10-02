台南「南洋椰香咖哩」口袋名單！湯頭濃郁夠味 咖哩控必收藏

【香自漫研咖哩】南洋椰香咖哩

台南咖哩 香自漫研咖哩，喜歡品嘗各式咖哩的我這家一直收藏在口袋名單中，終於找到時間前往啦～

之前在民生路餐車時期我就一直很想去，結果都搬家開店一陣子了我才來，店家態度也很親切，而且南洋椰香咖哩好好吃，我合我的胃！馬上就來分享給你們囉～

台南中西區美食【香自漫研咖哩 南洋椰香咖哩】

香自漫研咖哩店址位於台南中西區海安路與大勇街口，店址還蠻好找，騎車來的朋友可以暫停店門口。

海安路美食【香自漫研咖哩】店內環境

店內空間不大，環境乾淨明亮，冷氣開放用餐起來舒適。

台南美食【香自漫研咖哩】菜單

香自漫研咖哩有4種湯底可以選擇，南洋椰香咖喱、泰式酸辣、酸辣椰香咖喱、日式豆乳雞白湯，主食另有5種可以選擇分別是，烏龍、意麵、冬粉、讚岐細拉麵及白飯，也可以加點食材，吃起來更加豐富美味。

店內主打以南洋咖哩、泰式酸辣為湯底，這次來跟妹妹一人點一種湯底，這兩種湯底我都好喜歡。

酸辣椰香咖哩/經典海陸 200元

泰式酸辣湯底，帶有酸酸辣辣的滋味，還有椰香讓味道更加豐富有層次，湯頭非常開胃！海陸裡有肉片、鮮蝦、蛤蜊、蔬菜，我選擇了意麵，麵條吸附湯汁，非常的夠味。吃過一次會懷念，我還蠻喜歡這款湯頭。

當日吃到的蝦子新鮮也很大尾。

南洋椰香咖哩/經典海陸 190元

湯底使用進口高級椰漿極多種香料慢火熬煮，有著濃郁溫醇的湯頭，伴隨著椰奶香，平時不愛喝湯的我也覺得好好喝！配上Q彈的烏龍麵，吃完好滿足。

香酥素排酥加在湯裡也好好吃，喜歡它吸附湯汁精華的口感。

唐揚雞炸的外脆內嫩，肉質不乾柴。如果你也喜歡吃咖哩，可以來試試這家南洋椰香咖哩。

地址：台南市中西區大勇街23號

電話：0975 517 122

營業時間：1:00~20:00

公休日：周一休

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」