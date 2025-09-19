台南親子景點少一處！ 47年「兒童科學館」10／1起停業 家長錯愕：孩子最愛的地方

台南親子景點少一個！啟用至今47年的台南市兒童科學館，18日無預警宣布將於10月1日起終止營運，不再對外開放。消息一出，不少家長直呼「太可惜」，網友也留言「小孩很喜歡，怎麼會突然關閉？」

館方公告指出，因應組織整併，將自2025年10月起不再開放參觀，感謝市民多年支持，並對於造成的不便表達歉意。回顧歷史，科學館自1978年以「中山兒童科學館」開放，2002年由市府教育局接管後更名，2014年完成整修後重新啟用，定期舉辦科學特展與操作活動，長年是台南家庭假日遛小孩的好去處。

圖／翻攝台南兒童科學館FB

不少家長得知消息後感到錯愕，「不是才剛整修完沒多久？」、「孩子最愛的展區就要沒了」。據官方說明，此次結束營運，主要因南瀛科學教育館將與台南市立博物館進行整併，北區兒童科學館的空間則會進行改善與再利用，期望更有效運用資源，持續提供市民服務。

「台南市兒童科學館」

地址：台南市北區公園北路5號

開放時間：周三至周日

場館票價：一般民眾80元；優待票40元；6歲以下兒童、65歲以上長者、志工導遊等免費

