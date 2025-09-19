一爐只要199元怎可能？ 「長疆羊肉爐」北部知名羊肉爐專賣 南部第一間就在嘉義市

嘉義的朋友啊～您們是不是常常看北部的朋友在社群上曬美食，然後心裡默默想說：「奇怪，為什麼這些名店都不開來嘉義啦？」（翻白眼）結果這次真的不用再羨慕！因為北部相當有名的【長疆羊肉爐】居然南漂插旗到嘉義市了，第一間南部分店就選在西區北港路，交通又方便，真的超級佛心。最重要的是——長疆羊肉爐嘉義北港店活動中，8月＋9月大優惠，羊肉爐從原價320元直接下殺至199元內用限定，這不是優惠，根本是幸福專屬啦！貪吃鬼熊熊說、現在嘉義也能隨時隨地嗑上一鍋，完全不必再跑北台灣追美食，真的大勝啊～

而且別以為只能現場吃，長疆羊肉爐也很懂現代人「懶得出門」的心情，除了店內用餐，還能外帶回家慢慢享受。如果您跟我一樣宅到爆，打開 Foodpanda 或 UberEats 一樣能點到熱騰騰的羊肉爐，冷氣吹到最強，羊肉爐一邊滾，爽度破表～，當然，如果家裡人多，也很推薦外帶他們的超值套餐，600元或1200元都有，帶回家就是一桌豐盛晚餐。

其實熊是霍建華粉絲，知道我的男神也愛吃長疆羊肉爐（嘉義北港店），身為粉絲的我不跟風怎麼行？於是就這樣開開心心跑來嘉義西區，把這鍋滿滿羊肉的幸福搬上桌，寫成這篇嘉義市美食分享給大家～ 請盡速收藏在您的嘉義美食地圖名單中喔。

長疆羊肉爐－嘉義北港店食記

羊肉爐（原價320元／優惠價199元）限內用

一坐下來，服務生端上來的不是一般瓦斯爐，而是**「炭火羊肉爐」**，這一幕直接讓我眼睛一亮。

現在很少有店家還願意用炭火，畢竟麻煩又費工，但炭火的溫度穩定、熱力夠，羊肉爐滾起來香氣就是特別不一樣。那個熱氣冒上來的瞬間，藥膳香跟羊肉香一起飄散，整桌人瞬間安靜下來，只剩下「咕嚕咕嚕」的滾湯聲、還有肚子餓了咕咕叫的聲音啦～

湯頭的味道是這鍋的靈魂，喝第一口就知道不是隨便加藥材敷衍了事。

入口溫潤不會嗆，藥膳香氣在喉嚨後面慢慢散開，尾韻還帶點淡淡的甘甜感，這湯底完全可以單喝，根本就是養生湯等級，我自己大概灌了三碗才願意放下湯匙。

至於羊肉，完全沒有惱人的腥羶味，肉塊給得實在，咬下去嫩中帶勁，煮久也不會爛爛散掉，尤其當炭火慢慢逼出骨頭的香氣，湯頭越煮越濃郁，最後我們熊與朋友們，吃完後，是微笑的摸著圓滾滾肚子離開的。

羊肉塊除了原味吃已經很棒之外，更不能錯過那兩樣靈魂沾醬：辣椒醬油和自製豆瓣醬。它的辣椒帶著微嗆的辣度又不會搶過羊肉本身的香氣，一沾入口就多一層爽感；而豆乳醬則是溫潤款，帶點豆香、微鹹微甜，也能柔和湯頭與羊肉的厚重。

羊肉片（130元）

羊肉片一上桌就能看出誠意，是真材實料的紐澳羊肉，不是那種組合肉片。

涮進炭火羊肉爐裡，湯頭的藥膳香立刻附著在肉片上，入口鮮嫩又帶點彈性，完全沒有腥羶味。吃起來清爽，卻又能感受到羊肉獨特的香氣。

最讚的是，它不像有些火鍋肉片一下鍋就碎，這裡的羊肉片完整又耐煮，讓人邊聊邊涮，怎麼吃都不膩。

麵線（40元）

別小看這碗麵線，真的有驚喜！一入口就知道不是廉價貨，麵體帶彈性，咬起來有嚼勁。

最強的是～店家是拿羊肉爐的湯來煮的，麵線吸飽精華湯汁，難怪入口的、 每一口都充滿羊肉香跟藥材的層次感，比平常吃的麻油麵線還多一種濃郁感。

喜歡吃麵線的人，一定要點！！搭配起長疆的羊肉爐，齁齁～完全是神隊友啦。

羊大骨（200元）

講到羊大骨，根本是羊肉爐的靈魂角色！端上桌的時候，那根大骨看起來就像一支戰利品，霸氣十足。

外層帶著厚實的骨邊肉，炭火慢慢煮滾羊肉爐後，肉質變得更軟嫩，嘴一咬、 就能分開。那種油脂與藥膳湯融合的香氣，光是聞就先吞口水。

但真正的高潮是吸骨髓！插根吸管進去，大口吸起來，溫熱的骨髓滑進嘴裡，濃郁到有種爆漿的感覺，真的超過癮。同行朋友還互相「喬位置」，就怕自己那根大骨的骨髓被吸光，畫面超好笑。

更妙的是，羊大骨熬在湯裡，讓整鍋湯底越煮越厚實，藥膳香氣層次升級，喝到最後變得更濃郁。這道不只是吃羊肉，更是享受那份「大口吃肉、大口吸骨髓」的野性快感，完全療癒！

羊腳筋（200元）

咬下去的瞬間，彈性十足，帶點QQ的韌勁，嘴巴根本停不下來， 有人愛吃肉的扎實感，有人則迷戀這種筋的滑嫩口感，完全就是火鍋桌上的隱藏版MVP。

最迷人的是，它吸飽藥膳香與羊肉精華，每一口都是濃縮版的湯底精華，吃到後面嘴角還會微微黏住，這種膠質感讓熊熊一邊又一邊啃咬的說「這吃下去皮膚應該會發亮吧」。

而且羊腳筋啊～不是單純一咬就沒了，它需要細細咀嚼，邊嚼邊釋放香氣，讓整個嘴裡都是羊肉與藥膳的雙重風味，嘿嘿～羊腳筋才是真正懂吃的人會點的那一道！

羊肉丸（90元）

羊肉丸看似低調，但一丟進炭火羊肉爐裡，立刻吸滿湯頭的精華。咬下去外層彈牙、內裡帶點羊肉的香氣，比單純在火鍋店吃到的丸子更有層次。

尤其與藥膳湯一起入口，羊肉香氣被放大，帶來濃郁卻不膩口的口感。份量剛好，當作配角卻讓人忍不住多夾幾顆，是那種會默默被搶光的小角色。

玉米筍（60元）

別看玉米筍小小一根，放進炭火羊肉爐裡滾過後，甜味整個被逼出來。一咬下去，爽脆多汁，完全吃得出是新鮮貨，不是那種冷凍過的乾癟感。

吸了羊肉湯底的藥膳香氣後，原本清甜的滋味更上一層樓，甜中帶著淡淡湯頭味，吃起來比單純在火鍋店吃到的更有層次，這種清爽的小配角，剛好能平衡羊肉爐的濃郁，絕對值得點上一份。

袖珍菇（60元）

袖珍菇丟進炭火羊肉爐裡，立刻吸飽湯汁，咬下去整個爆汁！跟羊肉湯的藥膳香結合在一起，完全就是湯底的小海綿。

吃的時候會有「咕啾」一下的爽感，帶點自然的香氣，讓整鍋湯更有層次。尤其煮久一點，袖珍菇還會釋放出淡淡鮮甜，讓人忍不住一口接一口。雖然是配菜，但存在感超高。

魚包蛋（60元）

魚包蛋絕對是火鍋裡的小確幸！外層是彈牙的魚漿，咬下去「啵」的一聲，裡頭的魚卵立刻在嘴裡噴開，鹹香又帶點顆粒感，超有存在感。

放進炭火羊肉爐裡煮過後，魚漿更入味，帶著湯頭的藥膳香，讓整個味道升級。這種一口一顆的設計，吃起來超療癒，不管大人小孩都會搶著要。

蛋餃（60元）

火鍋必點角色就是蛋餃啦！外皮滑嫩，煮在炭火羊肉爐裡吸收滿滿湯汁，入口時不只吃到蛋香，內餡還帶著肉香與湯頭藥膳味，整個超加分。

每一口都是飽滿又多汁，完全不是那種冷凍庫常見的廉價貨。煮久一點更入味，單吃或配湯都很讚，屬於那種看似樸實卻會默默被秒殺的鍋物。

高麗菜（60元）

火鍋裡的王者青菜非它莫屬！高麗菜一丟進炭火羊肉爐，瞬間吸滿湯頭的藥膳清香，吃起來鮮甜又帶點脆口。

特別是煮到微軟時入口，羊肉湯的濃郁和高麗菜的清甜互相拉扯，剛好達到平衡，它絕對是火鍋必備的基本款，不點會後悔！

大陸妹（60元）

大陸妹的菜梗厚實，吸湯力超強，放進羊肉爐裡滾一滾，每一口都像咬著湯汁的水管，爆汁感超過癮，吃到最後，我們又再加點一份，這就是大陸妹的魅力。

免費冰淇淋自助吧資訊

吃完熱呼呼的羊肉爐，最後一定要用冰來收尾才完美！店裡貼心準備了POKI 百吉冰淇淋自助吧，口味選擇不少，想吃多少自己挖（重點～全台長疆羊肉爐，也僅僅嘉義北港店才有提供冰淇淋唷）。

那種從炭火羊肉爐升起來的熱氣，瞬間被冰淇淋的涼爽蓋過去，超紓壓， 我是直接開心連續吃三球啦，甜甜冰涼在嘴裡化開，完全就是一頓療癒大餐的最佳句點。

長疆羊肉爐嘉義北港店外帶資訊

不只內用划算，長疆羊肉爐還很懂嘉義人喜歡「揪團在家開火鍋」的習慣，推出了超值外帶菜單。想要小家庭聚餐，可以點 600元套餐，剛好份量不多不少；如果人多熱鬧聚會，那就直接來一份 1200元大套餐，保證大家吃得超滿足。

熊熊小叮嚀，這些外帶套餐都是當天現炒、現做，完全沒有加防腐劑，所以如果沒當天吃完，一定要記得放冷凍保存，避免壞掉。等到要吃的時候再加熱，不會走味，這種堅持讓人安心，對於懶得下廚或想省麻煩的人來說，外帶長疆羊肉爐回家，９４最簡單的幸福。

長疆羊肉爐嘉義北港店酒水資訊

禁止酒駕／未成年禁止飲酒

吃羊肉爐當然要配點飲料！店裡貼心準備了一整排冷藏櫃，裡面從無糖茶、果汁到啤酒通通都有，自己拿取，最後結帳時再一起算。

喜歡小酌的您，去那也能配上一罐啤酒，邊吸羊骨髓邊喝冰啤，爽度直接拉滿。

長疆羊肉爐嘉義北港店內用菜單

電話：05 233 0615

地址：嘉義市西區北港路408號

營業時間：16:00-02:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康