一試成主顧！ 台南東區「初到咖哩」育樂街隱藏版美食 鹹辣風味讓人驚艷

這次要分享的初到咖哩是美髮師推薦給我的隱藏版好店，老實說，平常經過育樂街我根本不會注意到這家店，沒想到一試成主顧，味道真的很驚艷！沒錯，初到咖哩位於台南育樂街，周邊有不少路邊停車場，對於開車前來的朋友非常方便。停好車後，走幾步路就能到店門口，不用為找停車位煩惱。
初到咖哩：店家資訊
￭電話：06-209-0921
￭地址：台南市東區育樂街244號
￭營業時間：11:00-15:00，17:0-21:30，週三公休
初到咖哩：與日本咖哩不同的風味
平時你是喜歡甜甜的日本咖哩，還是帶點辣度的印度咖哩呢？初到咖哩不是日本那種偏甜的咖哩，而是辣辣鹹鹹、帶酸度的口感。酸酸的味道開胃又不膩，完全符合我喜歡的風格，也難怪每次用餐時間都能看到店內滿滿人潮，還有不少客人外帶。
初到咖哩：咖哩配料與餐點選擇
這裡的咖哩可以自由搭配雞肉、牛肉或羊肉，每種都有不同風味。我個人則是很喜歡菜單裡初到咖哩這道料理，咖哩中有濃郁的洋蔥香氣與蕃茄的自然甜味。
餐點都會附上一碗白飯，但我個人更愛原味甩餅，沾著咖哩吃真的超好吃！更換成甩餅再加一杯飲料只要70元，我覺得相當划算。
甩餅烤得外酥內香，帶有麵皮的香氣，搭配咖哩簡直絕配。
初到咖哩：飲料選擇也很用心
店內飲料選用可愛杯子盛裝，喝起來更有氛圍。我試過檸檬紅茶和芒果優格，味道都很清爽，微甜不膩，吃完咖哩來一杯剛剛好解膩。
1
初到咖哩：特別推薦的口味
有一次我和妮妮妹嘗試了奶香咖哩，雖然標榜是小朋友的最愛，但她還是比較偏好甜咖哩。不過這就證明，口味真的是很個人化的事。對我來說，這裡的初到咖哩是必點！第一次來的朋友一定要試試看。
