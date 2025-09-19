快訊

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

樺加沙逼近「不排除達強颱」 氣象署估最快周日海警、下周一陸警

一試成主顧！ 台南東區「初到咖哩」育樂街隱藏版美食 鹹辣風味讓人驚艷

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／vicky

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園

這次要分享的初到咖哩是美髮師推薦給我的隱藏版好店，老實說，平常經過育樂街我根本不會注意到這家店，沒想到一試成主顧，味道真的很驚艷！沒錯，初到咖哩位於台南育樂街，周邊有不少路邊停車場，對於開車前來的朋友非常方便。停好車後，走幾步路就能到店門口，不用為找停車位煩惱。

初到咖哩：店家資訊

￭電話：06-209-0921

￭地址：台南市東區育樂街244號

￭營業時間：11:00-15:00，17:0-21:30，週三公休

初到咖哩：與日本咖哩不同的風味

平時你是喜歡甜甜的日本咖哩，還是帶點辣度的印度咖哩呢？初到咖哩不是日本那種偏甜的咖哩，而是辣辣鹹鹹、帶酸度的口感。酸酸的味道開胃又不膩，完全符合我喜歡的風格，也難怪每次用餐時間都能看到店內滿滿人潮，還有不少客人外帶。

初到咖哩：咖哩配料與餐點選擇

這裡的咖哩可以自由搭配雞肉、牛肉或羊肉，每種都有不同風味。我個人則是很喜歡菜單裡初到咖哩這道料理，咖哩中有濃郁的洋蔥香氣與蕃茄的自然甜味。

餐點都會附上一碗白飯，但我個人更愛原味甩餅，沾著咖哩吃真的超好吃！更換成甩餅再加一杯飲料只要70元，我覺得相當划算。

甩餅烤得外酥內香，帶有麵皮的香氣，搭配咖哩簡直絕配。

初到咖哩：飲料選擇也很用心

店內飲料選用可愛杯子盛裝，喝起來更有氛圍。我試過檸檬紅茶和芒果優格，味道都很清爽，微甜不膩，吃完咖哩來一杯剛剛好解膩。

1

初到咖哩：特別推薦的口味

有一次我和妮妮妹嘗試了奶香咖哩，雖然標榜是小朋友的最愛，但她還是比較偏好甜咖哩。不過這就證明，口味真的是很個人化的事。對我來說，這裡的初到咖哩是必點！第一次來的朋友一定要試試看。

初到咖哩

電話：06-209-0921

地址：台南市東區育樂街244號

營業時間：11:00-15:00，17:0-21:30，週三公休

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖哩 美食 芒果 印度 遊樂園 台南美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

一爐只要199元怎可能？ 「長疆羊肉爐」北部知名羊肉爐專賣 南部第一間就在嘉義市

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 嘉義的朋友啊～您們是不是常常看北部的朋友在社群上曬美食，然後心裡默默想說：「奇怪，為什麼這些名店都不開來嘉義啦？」（翻白眼）結果這次真的不用再羨慕！因為北部相當有名的

一試成主顧！ 台南東區「初到咖哩」育樂街隱藏版美食 鹹辣風味讓人驚艷

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 這次要分享的初到咖哩是美髮師推薦給我的隱藏版好店，老實說，平常經過育樂街我根本不會注意到這家店，沒想到一試成主顧，味道真的很驚艷！沒錯，初到咖哩位於台南育

台南親子景點少一處！ 47年「兒童科學館」10／1起停業 家長錯愕：孩子最愛的地方

台南親子景點少一處！ 成立47年「兒童科學館」10／1起終止營運 家長錯愕

吃到驚喜！「上綋園牛肉麵御膳房」安平總店：紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵，大片厚切牛肉入口即化，還有川味鴨血超入味

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 這次誤打誤撞來到台南安平區建平七街，才發現這裡的餐廳選擇好多！而且不管是哪一家，看起來都幾乎客滿。最後我們選擇走進了上綋園牛肉麵御膳房 安平總店，結果意外

不只烤肉！中秋連假 台南虎頭埤「水陸空」全攻略

【旅奇傳媒/編輯部報導】 中秋佳節團圓時刻，台南知名景點虎頭埤風景區於10/04-10/06中秋連假推出「電動船遊湖ｘ電動車遊園ｘ烤肉ｘ攀樹活動」水陸空全攻略，從水域遊憩、森林探索到團圓烤肉，規劃豐富

IG爆紅台南景點！純白拱門×天使之翼 視覺美感成浪漫新地標

台南旅遊必收口袋名單！在將軍區青鯤鯓扇形鹽田，一座純白拱門悄然矗立，宛如大地長出的「生命之樹」，自開放以來便不斷吸引無數旅人爭相拍照打卡！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。