吃到驚喜！「上綋園牛肉麵御膳房」安平總店：紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵，大片厚切牛肉入口即化，還有川味鴨血超入味

這次誤打誤撞來到台南安平區建平七街，才發現這裡的餐廳選擇好多！而且不管是哪一家，看起來都幾乎客滿。最後我們選擇走進了上綋園牛肉麵御膳房 安平總店，結果意外吃到驚喜。

上綋園牛肉麵御膳房：店家資訊

￭電話：06-297-3168

￭地址：台南市安平區建平七街597號

￭營業時間：11:15-14:00，17:00-20:00

上綋園牛肉麵御膳房：餐點選擇多元

不同於一般牛肉麵店，這裡不只提供牛肉麵，還有牛肉飯、私廚小點與多樣小菜。菜單上更有兩大招牌系列：

￭傳奇紅燒牛肉系列

￭黃金清燉牛肉系列

上綋園牛肉麵御膳房：紅燒 vs. 清燉，哪一碗更好吃？

我們各點了一碗紅燒牛肉麵與清燉牛肉麵，牛肉端上桌時真的嚇一跳，大片厚切牛肉，不僅尺寸驚人，而且非常軟嫩，幾乎可以說是入口即化。

紅燒牛肉麵湯頭濃郁厚實，帶點鹹香與微辣，喝一口就覺得非常過癮。

黃金清燉牛肉麵湯頭清爽中帶點藥膳味，溫潤但又多了一層獨特的香氣。如果要比較的話，我自己更偏愛紅燒牛肉麵，湯頭喝起來更濃郁帶勁。

上綋園牛肉麵御膳房：平價小菜-川味嫩鴨血

除了牛肉麵之外，我們還加點了一份川味嫩鴨血，一份只要50元，真的很平價！鴨血非常滑嫩、柔軟，也是入口即化的口感。不過因為帶辣度，對我來說有點太辣，只敢淺嘗一口，但老爺吃得很開心。

這次初訪上綋園牛肉麵御膳房，紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵都讓人印象深刻，大塊牛肉加上用心熬煮的湯頭，真的很值得再訪。建平七街這一帶餐廳選擇很多，下次一定要再來挖掘其他美食！

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

