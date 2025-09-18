快訊

房東快看！內政部推租賃修法限租金漲幅恐罰30萬 再納租霸下車條款

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

吃到驚喜！「上綋園牛肉麵御膳房」安平總店：紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵，大片厚切牛肉入口即化，還有川味鴨血超入味

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／vicky

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園

這次誤打誤撞來到台南安平區建平七街，才發現這裡的餐廳選擇好多！而且不管是哪一家，看起來都幾乎客滿。最後我們選擇走進了上綋園牛肉麵御膳房 安平總店，結果意外吃到驚喜。

上綋園牛肉麵御膳房：店家資訊

￭電話：06-297-3168

￭地址：台南市安平區建平七街597號

￭營業時間：11:15-14:00，17:00-20:00

上綋園牛肉麵御膳房：餐點選擇多元

不同於一般牛肉麵店，這裡不只提供牛肉麵，還有牛肉飯、私廚小點與多樣小菜。菜單上更有兩大招牌系列：

￭傳奇紅燒牛肉系列

￭黃金清燉牛肉系列

上綋園牛肉麵御膳房：紅燒 vs. 清燉，哪一碗更好吃？

我們各點了一碗紅燒牛肉麵與清燉牛肉麵，牛肉端上桌時真的嚇一跳，大片厚切牛肉，不僅尺寸驚人，而且非常軟嫩，幾乎可以說是入口即化。

紅燒牛肉麵湯頭濃郁厚實，帶點鹹香與微辣，喝一口就覺得非常過癮。

黃金清燉牛肉麵湯頭清爽中帶點藥膳味，溫潤但又多了一層獨特的香氣。如果要比較的話，我自己更偏愛紅燒牛肉麵，湯頭喝起來更濃郁帶勁。

上綋園牛肉麵御膳房：平價小菜-川味嫩鴨血

除了牛肉麵之外，我們還加點了一份川味嫩鴨血，一份只要50元，真的很平價！鴨血非常滑嫩、柔軟，也是入口即化的口感。不過因為帶辣度，對我來說有點太辣，只敢淺嘗一口，但老爺吃得很開心。

這次初訪上綋園牛肉麵御膳房，紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵都讓人印象深刻，大塊牛肉加上用心熬煮的湯頭，真的很值得再訪。建平七街這一帶餐廳選擇很多，下次一定要再來挖掘其他美食！

上綋園牛肉麵御膳房

電話：06-297-3168

地址：台南市安平區建平七街597號

營業時間：11:15-14:00，17:00-20:00

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 牛肉麵 遊樂園 台南美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

吃到驚喜！「上綋園牛肉麵御膳房」安平總店：紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵，大片厚切牛肉入口即化，還有川味鴨血超入味

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 這次誤打誤撞來到台南安平區建平七街，才發現這裡的餐廳選擇好多！而且不管是哪一家，看起來都幾乎客滿。最後我們選擇走進了上綋園牛肉麵御膳房 安平總店，結果意外

不只烤肉！中秋連假 台南虎頭埤「水陸空」全攻略

【旅奇傳媒/編輯部報導】 中秋佳節團圓時刻，台南知名景點虎頭埤風景區於10/04-10/06中秋連假推出「電動船遊湖ｘ電動車遊園ｘ烤肉ｘ攀樹活動」水陸空全攻略，從水域遊憩、森林探索到團圓烤肉，規劃豐富

IG爆紅台南景點！純白拱門×天使之翼 視覺美感成浪漫新地標

台南旅遊必收口袋名單！在將軍區青鯤鯓扇形鹽田，一座純白拱門悄然矗立，宛如大地長出的「生命之樹」，自開放以來便不斷吸引無數旅人爭相拍照打卡！

嘉義縣大林三大夢幻城堡 最甜、最香、最華麗的親子旅遊首選！

【旅奇傳媒/編輯部報導】近日好天氣讓親子出遊熱潮持續升溫，正是帶孩子前往嘉義縣大林，展開一場夢幻童話之旅的好時機！嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推薦帶小朋友到「三大城堡」當公主王子，一次滿足吃、玩、拍

睡醒就看日出雲海！「阿里山住宿」懶人包推薦

【FunTime小編群】阿里山四季都非常適合旅遊，不僅可以賞櫻賞楓，還有日出、雲海和阿里山小火車可以體驗，置身於帶有神秘色彩的靜謐山林中仰望亙古不變的璀璨星空，簡直是讓人忘憂、療癒身心的最佳去處！想要走進大自然吸收點綠色能量，好好紓壓放鬆，快來看看選哪間阿里山住宿好吧！

雲林美食｜分享8間口湖小吃美食，你都吃過了嗎？

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 雲林美食真的深受Ann榜哥全家人的喜歡！雲林美食平價且用料都很實在，畢竟雲林可是台灣最重要的農業及養殖業的縣市，所以雲林美食的食材可大多都是選用在地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。