雲林美食｜分享8間口湖小吃美食，你都吃過了嗎？

雲林美食真的深受Ann榜哥全家人的喜歡！雲林美食平價且用料都很實在，畢竟雲林可是台灣最重要的農業及養殖業的縣市，所以雲林美食的食材可大多都是選用在地食材，新鮮又美味！而這次我們全家人就來到了雲林口湖遊玩，順道也在口湖鄉裏頭品嘗幾家在地口湖美食、口湖小吃，這邊就簡單分享給大家，像是蚵嗲、烏魚子霜淇淋、烏魚子、羹麵等等。

金湖林虳阿嬤古早味粽羹

鄰近口湖休息站，可從口湖休息站步行前來，金湖林虳阿嬤古早味深受不少重機車友的喜歡，不少重機車友都會在這休息，點上一碗虱目魚羹麵（米粉）來品嘗！金湖林虳阿嬤古早味餐點有肉粽、虱目魚羹(麵、米粉)以及滷蛋！保證只要銅板價就能吃飽飽，金湖林虳阿嬤古早味的虱目魚羹用料真的超實在，每一塊魚羹都能吃到魚肉，而他們推薦的滷蛋也真的超好吃，在這用餐真的能感受到在地人的純樸及熱情，找時間真的要來金湖林虳阿嬤古早味品嘗這在地滋味。

營業時間：06:00-18:00

營業地址：雲林縣口湖鄉中正路61號

營業電話：0922-952-380

新榮製冰-烏魚子霜淇淋

新榮製冰-烏魚子霜淇淋的前身擁有40年歷史的製冰廠，經過二代老闆的創新轉型，以烏魚子霜淇淋為主打產品，吸引了眾多饕客和遊客前來品嚐。這還有許多口味的冰淇淋可以點選，但最推薦就是只有雲林口湖才吃得到的烏魚子霜淇淋。新榮製冰-烏魚子霜淇淋，畢竟在口湖有名的就是烏魚子，將烏魚子打造成甜點真的是獨創，而烏魚子霜淇淋每一口都能品嘗的到烏魚子的鹹香與牛奶霜淇淋的奶香交織再一起的特殊口感！沒吃過的朋友真的要找時間來品嘗看看。

營業時間：六日10:00-17:00

營業地址：雲林縣口湖鄉慈愛路5號

營業電話：05-797-2101

粉絲專頁：新榮製冰，請點我！

海金饌烏魚子（海中寶食品有限公司）

來到口湖鄉吃喝玩樂，千萬不要忘了買烏魚子回家品嘗，畢竟口湖鄉烏魚養殖產量是全台第一，而我們選擇來到海金饌烏魚子（海中寶食品有限公司），本想欣賞”曬烏魚子”的壯觀畫面，可惜夏天來訪是烏魚子的淡季，因為烏魚子主要產季在冬季，約落在每年的10月底至隔年農曆春節前，所以這次來訪無法能欣賞到曬烏魚子的樣貌，但還是能買到烏魚子相關的伴手禮喔！海金饌烏魚子的產品種類真的很多樣，訂價也標示得很清楚，這天我們就買了一口烏魚子以及烏魚子雪Q餅。

營業時間：09:00-17:00

營業地址：雲林縣口湖鄉崇文路二段478號

營業電話：05-789-4755

官方網站：請點我！

柳-現炒鱔魚花枝炒麵

來到口湖市區吃吃喝喝，Ann和榜哥挺推薦這家在全聯福利中心-雲林口湖店附近的柳-現炒鱔魚花枝炒麵。柳-現炒鱔魚花枝炒麵餐點選擇很多樣，可內用或是外帶，中午時段來到這用餐，不時都可以看到在地人排隊點餐外帶回家。這天我們點了一份小份的鱔魚麵，另外外帶一份生炒花枝，真的要說他們家的炒鱔魚真的好吃，沒有鱔魚的腥味，鍋氣味十足，醬汁比例也是拿捏得恰到好處，下次有機會來口湖吃吃喝喝，我們一定會再來這間品嘗美食。

營業時間：10:00-14:00 16:00-22:00（周二周三休）

營業地址：雲林縣口湖鄉中正路一段197號

營業電話：0989-690-702

宜梧蚵嗲

來到口湖吃吃喝喝，推薦大家下午時段可以來到椬梧這區買蚵嗲來品嘗。宜梧蚵嗲的餐點選擇很多樣，有蚵嗲、雞排、雞腿捲、花枝丸、炸地瓜、炸粿等等，重點是蚵嗲還有麻辣口味，價格都是銅板價。宜梧蚵嗲選用的食材大多是在地新鮮食材，蚵嗲內的包餡超級的鮮甜有味，麻辣口味的帶點淡淡的麻香味，超後悔沒有多幾個在車上品嘗；另外也超推他們家的炸地瓜，真的超好吃。

營業時間：14:30-18:30(週四休)

營業地址：雲林縣口湖鄉文光路24號

營業電話：0987-183-517

宜梧臭豆腐

宜梧臭豆腐除了有炸臭豆腐之外，還有大腸麵線以及關東煮，口味基本上屬在地人口味。這天點了一份臭豆腐、大腸麵線以及蔬果姊妹自行挑選的關東煮，關東煮的湯可以免費續加，重點關東煮的價格真的是物美價廉，湯頭沒有過多的調味。臭豆腐挺不錯吃，外皮很酥脆；大腸麵線也讓我們很驚豔，帶點沙茶味且用料實在，加點辣就會忍不住一口接著一口來品嘗。

營業時間：14:00-19:30

營業地址：雲林縣口湖鄉光明路51號

營業電話：0929-818-770

三寶麵

鄰近口湖休息站的三寶麵，也是不少在地人都推薦的麵店，餐點選擇有麵類、湯品、水餃、各式小菜等等，價格便宜又大碗，愛吃辣的朋友很推薦大家一訂要加老闆娘自製的四川辣椒喔！

營業時間：05:00-13:00

營業地址：雲林縣口湖鄉中正路36號

營業電話：05-797-1183

金湖冰室

鄰近口湖休息站、馬蹄蛤主題館，冰品選擇挺多樣化，除了有冰品之外也還有新鮮果汁、茶飲等等！價格都是銅板價，用料很實在，推薦大家可以點碗古早味蜜餞四果冰或是招牌綜合剉冰還消暑喔！

營業時間：09:00-19:00

營業地址：雲林縣口湖鄉中正路76號

營業電話：05-797-0039

Ann和榜哥簡單的分享幾家口湖小吃美食給大家，當然還有很多我們沒品嘗到，像是我超想去吃烤蚵、桶仔鵝等等，要不是真的吃不下，我還真的去品嘗，這些美食就留著下回去口湖玩再來品嘗囉！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

