吃爆和牛肉不是夢！ 台南538元火鍋吃到飽「星野肉肉鍋」平日免費升級海陸吃到飽

台南美食｜台南火鍋「星野肉肉鍋安平府前店」現在到6/30前可以半價/免費升級海陸吃到飽！星野肉肉鍋最低538元的極品人氣系列就享有兩種牛肉、兩種豬肉及雞肉+豐富蔬菜自助吧+熟食冰淇淋吃到飽，真的很讚欸。

「星野肉肉鍋安平府前店」位於台南安平府前四街上，主打經典和牛吃到飽，附近有收費停車場。

小白就是為了這個吃到飽免費升級來的！！！即日起至6月30日止，平日來點用餐點選「頂級奢華系列」免費升級海陸吃到飽，點選「冷藏熟成系列」升級海陸吃到飽只要半價，就享有無毒白蝦、鮮蛤、香脆鴨腸等海鮮吃到飽！

正中間是沙拉吧，座位區圍繞著沙拉吧排列，不管坐哪一區都能很方便的前往沙拉吧夾取自己喜愛的餐點，自助吧提供超多蔬菜，都是我的最愛。

飲料區有咖啡機、可樂機、雀巢飲料及沙士，剛好都是小白喜歡的飲料種類。

豐富的蔬菜自助吧滿足每個人的需求，大魚大肉當然少不了蔬菜，多樣化的當季蔬菜+各式火鍋料及菇類通通讓你吃到飽。

飯後還有霜淇淋及冰淇淋做結尾，星野提供的是日本樂天、北海道及泰國的冰淇淋，其中最愛泰國明果的榴槤冰淇淋好讚。

自助吧的熟食有可能每天都不一樣，當天吃到壽喜牛肉丼、日式炒麵、日式燴豆腐及糖霜長生果銀絲捲等，有甜有鹹滿足不同味蕾。

頂級奢華系列才吃得到的澳洲黑毛和牛及和牛後腿肉就是這兩盤，不同部位油花分佈也不同，和牛的肉質吃起來真的比較軟嫩香氣也比較迷人。

最低只要538元就能吃到飽的價位肉品也是不馬虎，有五花牛、低脂牛、梅花豬、東坡豬及酒香雞腿丁，當天吃到的肉品質及油花都很不錯，小白可以再來好幾盤。

每次吃星野肉肉鍋都不得不稱讚升降鍋，所有的蔬菜、肉類等煮好後，只要按下上升鈕就可以讓食材更好夾取，也不怕有漏網之魚。

活動點奢華系列直接免費升級海陸餐的海鮮種類就是這些，有白蝦、蛤蠣、小花枝、巴沙魚、螺肉、牛百葉、鴨腸及手工花枝漿，原本要加138元才有海鮮吃到飽現在直接免費升級，喜歡吃海鮮的朋友趕快趁著這波活動揪朋友來用餐吧。

超可愛的牛奶小熊！泡溫泉的感覺。

地址：台南市安平區府前四街111號

營業：11:30~14:30 / 17:30~22:00

電話：06 – 2939898

訂位

文章來源：台南小白 FB：台南小白

