全民秀發票現省100！最美「巴洛克風城堡」過暑假 「2資格」免費入園 朝聖「3項全台之最」拍爆逾百個打卡熱點

當你以為台南的玩法只有老街巡禮與廟裡拜拜，那就錯過太多了！真正懂行的在地玩家，其實早就默默收藏一條「巷口內神級路線」：從在地人早餐首選的阿牛仔牛肉湯、米其林加持的八寶彬圓仔惠剉冰，一路走進日式建築打造的南埕衖事空中花園，吃得滿足、拍得過癮，一趟搞定台南最新的食玩美學。

2025-07-04 11:31