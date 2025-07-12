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全民秀發票現省100！最美「巴洛克風城堡」過暑假 「2資格」免費入園 朝聖「3項全台之最」拍爆逾百個打卡熱點
嘉義絕美城堡免門票加一！除蓋婭莊園有區域限定免費入園外，「文藝復興巴洛克風城堡」也同步祭出暑假回饋，憑發票入園半價、買全票入園加碼送等活動，值得安排一趟嘉義城堡巡禮！
位於嘉義大林的巴洛克風夢幻城堡「佐登妮絲城堡」暑假入園優惠開跑，即日起至8/31，成人凡憑當月嘉義區域任意消費發票即享100元入園優惠（原價200元），相當於免門票、僅收清潔費100元；而12歲以下兒童及領有身心障礙手冊者與一名陪同者（須出示相關證明文件）則享免費入園。
同一活動期間，購買200元全票入園加碼贈價值390元面膜組及100元查曼特小館餐飲抵用券，可分別抵用主餐、飲品各50元。值得注意的是，發票入園優惠及全票加碼贈活動僅供二擇一使用。
嘉義「佐登妮絲城堡」是全亞最大美妍城堡觀光工廠，打造巴洛克風古典美學建築，兼具藝術、經典、觀光、科技元素，擁有50公尺最高穹頂、200公尺最長藝術廊道、4萬平方公尺超大戶外花園等全台之最，以及逾百個拍照熱點。暑假更推出「熊熊嘉年華」萌度爆表，值得花上一天時間走逛、留下紀念合照。
佐登妮絲城堡
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號
開放時間：9:00–19:00（最後購票18:00）
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