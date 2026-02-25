彰化一開幕就爆紅的拉麵店！名店「富士山55」老闆回歸之作，自助吧吃到飽的「日式職人拉麵」

彰基附近最近悄悄多了一家一開幕就被不少拉麵控默默收藏的拉麵店「日出 MAX 拉麵」，很多人可能不知道，其實這間店的老闆，就是以前台中知名的富士山55沾麵老闆！

魚編從剛開始寫部落格的時期，就吃過富士山55，那時候對他們家的湯頭印象就很深。老闆本身擁有京都拉麵調理師認證，把在日本學到的技術與細節，轉化成更貼近台灣人口味、卻仍保有日式靈魂的拉麵風格；如果你是對湯頭特別有要求的人，這一點真的吃得出來。

也因為這樣，當知道老闆這次選擇在彰化重新出發，魚編其實蠻期待的。沒想到這次不只是改版回歸，更是全面升級！除了熟悉的拉麵實力之外，更由富士山55時期的濃郁魚介系沾麵，轉型為更驚豔的濃厚的雞白湯與蝦湯拉麵！現在還加入自助吧無限供應，白飯、小菜、飲料、冰淇淋通通吃到飽，難怪剛開幕就爆紅大排隊！

彰化日出MAX拉麵地點與環境

新開幕的日出MAX拉麵就位在彰化市旭光路上，地點緊鄰彰化基督教醫院，有著日式木質的溫潤外觀，遠遠開車經過就看到外面有好多客人在排隊啦～

內用環境乾淨明亮，帶有日式簡約溫暖的氛圍，座位則以雙人座與四人座為主，不過沒辦法預約，基本上都是現場候位，建議想嚐鮮的朋友可以早點過來。

店內架上展示著老闆在富士山55拉麵時期，親赴日本研修的證明，而且老闆本身也擁有京都拉麵調理師認證，長年累積的日式拉麵功底，讓人對他們家的拉麵自然多了幾分期待。

日本職人精神沒有被原封照搬，而是經過調整與轉化，成為更符合台灣人口味、卻仍保有日式靈魂與細節的拉麵風格，這一點在湯頭上特別明顯。

彰化日出 MAX 拉麵自助吧無限供應

拉麵配白飯是日本常見吃法，不但解膩，同時還能增加飽足感；必須要說彰化日出MAX拉麵的自助吧真的很大方，這裡的白飯選用的竟然是日本壽司米，完全對得起製作拉麵的用心。

日本拉麵文化中，冰水本來就是餐桌上的標配，這個小細節在彰化日出MAX拉麵也被完整保留下來。喝上一口冰水，不只能中和湯頭的油脂感，也讓味蕾重新整理，再回到拉麵本身的層次與風味。

更佛心的是，竟然還有小菜可以吃到飽，像我們這天吃到的是辣豆芽，爽辣香脆很開胃～

除了冰開水之外，也有提供多款飲料可以享用，最後甚至還有小美冰淇淋可以作結尾，這個自助吧的豐盛度真的完勝不少拉麵店！

日出MAX拉麵是採QRcode掃碼點餐，後續就會拿到叫號器，叫號時就可以來到出餐口前取餐！每人低消是一碗麵，而且不收服務費。

歡慶開幕還有優惠大方送！目前最狂的就是「碗底見驚喜」，只要在期間內到店用餐，吃到碗底出現金字，就送「再來一碗」拉麵招待券（限下次使用），趕緊和家人朋友來試試手氣吧！

黃金清雞湯拉麵 $190元

如果你是偏好清爽系湯頭的人，這碗一定要先點！以雞骨長時間熬煮出的清雞湯，湯色透亮卻不單薄。

更貼心的是，湯頭已經調整為台灣人比較能接受的鹹度；如果你們想回味一下日本道地拉麵的鹹度，也可以請店家還原為日本鹹度喲～

大片的叉燒油脂分布剛好，肥瘦相間的肉質，入口軟嫩不膩，經過炙燒後更迸發出了迷人的油脂香氣。

雞叉燒更是讓我們驚豔不已！原本還有點擔心，這麼厚切的雞叉燒吃起來會不會偏乾，結果完全多慮了。入口是出乎意料的軟嫩細緻，肉質保有水分不柴口，更襯得出雞肉本身的甜味。

松露雞白湯拉麵（滿足 MAX）$330元

這碗完全是為重口味與松露控而生！濃郁的雞白湯本身就已經很有存在感，再加上松露香氣一上桌就撲鼻而來。

湯頭喝起來滑順帶有膠質感，再看看這松露的份量真的很敢給，嘴巴會被那股濃厚香氣牢牢抓住。

「滿足 MAX」的份量配置也相當有誠意，叉燒、雞叉燒與溏心蛋通通加量，叉燒加1枚、雞叉燒直接加3枚，溏心蛋更加了半顆。對喜歡吃肉的人來說很有誠意。想犒賞自己時這樣點準沒錯。

搭配Q彈有嚼勁的拉麵麵條，每一口都很耐吃，濃郁雞白湯的入味層次，還多了松露的奢華氣息，讓人忍不住一口接著一口。

辣濃海老拉麵 $300元

這碗是魚編私心很愛的一款，其實很少遇到真的順口的蝦湯拉麵，因為不少蝦湯容易偏腥，但這碗真的不會！

熬煮出來的海老湯底，入口就是滿滿鮮味，接著辣度慢慢堆疊，麻、辣、香、鮮層層交織，但意外地不會死辣；而且不會搶走蝦湯的主角位置，反而讓整體更有衝擊感。

每一口都能感受到蝦的濃度與湯頭厚度，難怪老闆說，很多客人吃過一次之後，回訪都會直接點這碗。

搭配份量十足的麵條，吃到後段依然很有存在感，是重口味系拉麵控一定會喜歡的路線！敢吃辣的朋友一定要試試～

叉燒飯 $80元

拉麵之外，叉燒飯也是很容易被忽略的隱藏角色，鹹甜醬汁完整包覆白飯，搭配切得厚實的大塊叉燒肉，完全是雞滷飯的升級版！油香與肉香交織，一口接一口根本停不下來～

盛合炸物 $150元

如果是多人同行，盛合炸物真的很加分！整盤能吃得到竹筴魚、炸雞與薯條，一次就能吃到多種炸物，外皮炸得金黃酥脆、裡頭保有水分，不會油膩，滿足感很高。

炸蝦天婦羅 $120元

一上桌就看得出來是真材實料的蝦子，不是靠麵衣撐場。麵衣薄而酥，蝦肉本身彈牙新鮮，外酥內彈，搭配QP美乃滋，酸香剛好解膩。

金黃炸豬排 $130元

金黃炸豬排外層炸衣酥脆不厚重，裡頭豬肉扎實卻不乾柴，即使稍微放涼，外皮依然保有酥度，完全不輸專賣豬排的店，搭配拉麵或單吃都很有飽足感！

整體吃下來，不論是清爽系的黃金清雞湯、濃郁系的松露雞白湯，還是層次很完整的辣濃海老拉麵，都吃得出老闆在「味道細節」上的堅持。

再加上誠意十足的自助吧無限供應，白飯、小菜、飲料、冰淇淋一次到位，對食量大或想吃得更有飽足感的人來說，真的很加分。如果你本來就喜歡富士山55的湯頭路線，那這間日出MAX拉麵，絕對會讓你們感受到進化版的驚豔味道！

營業時間： 週一至週日11:00-14:00／17:00-21:00

電話： 04 722 6778

地址：彰化縣彰化市旭光路209號

