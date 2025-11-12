台中最新開幕「茶香系咖哩」！讓台灣茶融進日常餐桌，還有新品「沖烏龍麵」

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦

在台中，若要說起最有特色的「茶咖哩」品牌，那肯定少不了「咖哩厚」。咖哩厚以「台灣茶入菜」為核心，將在地茶香巧妙融入咖哩料理，打造少見的茶咖哩風味，讓魚編在8年前吃到時，就留下相當深刻的印象。

除了勤美商圈的據點外，最近也於中清路開設新分店；針對沒那麼愛咖哩的朋友們，咖哩厚更推出了新品「沖烏龍」系列，以香醇溫潤的湯底現沖，還能加入自選的台灣茶，讓茶香與肉香在碗中交融，呈現出既熟悉又令人驚喜的創新風味！

咖哩厚台灣茶咖哩中清支店地點與環境

「咖哩厚中清支店」位於台中北區中清路上，隔壁就是星巴克中清門市，周邊停車場也不少，不論開車或騎車前來都相當方便。

店面為兩層樓設計，一樓主要為點餐與用餐區，二樓則提供更舒適的座位空間，非常適合家庭聚餐或朋友小聚。

整體環境延續品牌一貫的木質溫潤調性，簡約又不失溫馨。

這裡還有吧台式座位能夠選擇，即使是一個人來用餐也不尷尬，甚至還貼心地提供插座可以使用呢！

如果像假日的來客數較多，就會開放二樓的空間，相對一樓更加寬敞舒適，搭配鵝黃色的牆面與柔和的燈光，流露出日式清新又帶有暖意的風格。

最特別的是，二樓還打造了一處榻榻米的休憩空間，還躲了一隻可愛的小狸貓，原來是店內的吉祥物「狸厚」，店內不只一處可以看到牠的身影哦！

由於咖哩厚以「台灣茶入菜」為核心，後續可能也有機會邀請茶師在這裡分享茶葉相關知識、邀請大家喝喝茶，還蠻讓人期待的～

現場也有提供多個台灣茶品牌的茶包與禮盒可以選購，可以看出來「咖哩厚」在推廣台灣茶這方面真的不遺餘力，特別推推！

一樓與二樓都有茶水、碗盤、餐具與醬料能夠自行取用，無辣不歡的朋友，也有辣粉和辣油可以酌量添加。

咖哩厚台灣茶咖哩中清支店菜單

這裡提供咖哩厚的菜單給你們參考，基本上都是以套餐的形式呈現，套餐都附有漬菜與熱茶，而且大部份的套餐都能選擇肉量加倍，即使胃口較大也能吃得很飽。

菜單背面還有一些特色配菜可以單點，如果想喝飲料的話，也有原片熱茶、乳茶、果醬茶、冷泡茶與果香茶系列能選擇。

經典炸豬排茶咖哩飯 (肉量加倍)

咖哩與炸豬排可以說是最經典的組合，朋友還特地選了肉量加倍的版本，可以看到這個份量實在驚人，肉肉控肯定能夠吃得心滿意足！

以厚切豬排裹粉酥炸至金黃，外層酥脆、內裡仍保有肉汁與彈性，每一口都能吃得到紮實肉感，相當過癮！

咖哩本身帶有五辛的香氣，沒有坊間日式咖哩的甜膩，自然微甜又帶有辛香的鹹度，層次感很不錯。

這份套餐的熱茶，我們加購升級成「荔枝烏龍」，本身喝起來就帶有特殊果香，溫潤中帶清甜，剛好中和了咖哩與炸物的油脂感。

吃到一半的咖哩，再倒入荔枝烏龍之後，香氣更顯立體，微辛與茶焙香交錯，吃完仍在舌尖回甘。

每一份套餐都附有漬菜，這天吃到的是百香果蘿蔔，清脆的口感酸甜開胃，同時還能轉換口氣。

豐潤叉燒沖烏龍

針對沒有那麼愛吃咖哩的人、或是突然想換換口味，可以試試這款豐潤叉燒沖烏龍，而且比一般的烏龍麵吃起來更有儀式感！

可以看到叉燒比坊間來得大片不少，大片厚實又帶有豐厚油脂香氣，另外搭配上繽紛的豐盛配菜，甚至幾乎看不到底下彈牙的烏龍麵。

享用前記得倒入特製高湯，飽含雞湯與牛肉汁的香醇，與叉燒的肉香形成恰到好處的平衡，喝起來醇厚卻仍保有爽口感。

熱茶選擇的是「高山金萱」，茶韻之中帶有淡淡乳糖香氣，平常有在喝茶的話，肯定能喝出這品質真的不隨便，熱熱地喝起來很舒服。

清香川丸子

個頭小巧的Q彈的丸子特別討喜，剛好可以一口一顆，入口帶有淡淡川味香氣，微辣的醬汁還保留了肉質香氣，辣香細膩不嗆口。

牛汁辣豆乾

這道選用的是大豆乾，帶有淡淡辣度與牛肉汁香氣，豆乾吸附了滿滿的醬汁精華，所以越嚼越香。

柴魚豆腐 (田雞醬)

柴魚豆腐的口感細緻滑嫩，搭配鹹香柴魚片增添風味；另外可以選擇搭配田雞醬或腐乳醬，我們選了田雞醬，甜香之中還伴隨著微微的辣度，開胃又提香。

唐揚咖哩雞

唐揚咖哩雞也是不少內行老饕必點，每塊份量頗為大塊，炸得外表酥脆、內裡的肉質也相當紮實，同時伴隨著濃郁的咖哩香氣，讓人愈嚼愈夠味。

奶蓋四季春/百香賽烏龍

魚編點了一杯奶蓋四季春，選用台灣四季春茶為基底，上層鋪上細緻奶蓋，入口先是濃郁奶香，隨後茶韻清香回甘，還蠻爽口的。

朋友點的是百香賽烏龍，魚編忍不住偷喝了一口，還蠻驚豔的！以台灣烏龍茶為底，伴隨著百香果汁的酸甜果香，茶底穩重、果香清新，酸甜比例恰到好處，無論搭配咖哩或單飲，都非常解膩順口。

咖哩厚台灣茶咖哩中清支店評價

對魚編來說，咖哩厚最迷人的地方，不只是那份茶香四溢的咖哩，而是整個用餐過程中「茶」帶來的平衡與驚喜。無論是肉量加倍的經典炸豬排飯，還是想試試新推出的沖烏龍系列，再配上一杯暖心的台灣茶，都是一場味覺與嗅覺的療癒饗宴，分享給你們參考喲～

營業時間：11:30–15:30、16:30–20:30

電話：04 24269765

地址：台中市北屯區中清路二段765號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦

